Boomerang Voyages étend sa sélection "Prix Malin" à l’été 2026

Après le succès de sa première sélection "Prix Malin" lancée en septembre dernier pour l’hiver,annonce une extension de sa gamme avecpour l’été 2026.L’objectif est de permettre aux agences de voyages de séduire une clientèle, tout en garantissant des standards de qualité élevés et en profitant pleinement duAujourd’hui, la sélection "" regroupe plus de, à partir de 360€ la semaine en tout inclus, dans des établissements derigoureusement sélectionnés.", précise l’équipe commerciale de Boomerang Voyages.