Boomerang Voyages étend sa sélection "Prix Malin" à l'été 2026

Boomerang Voyages renforce sa sélection "Prix Malin" pour l’été 2026 avec 30 nouvelles offres packagées vols + hôtel, proposées dès 360€ la semaine en tout inclus. Une gamme pensée pour permettre aux agences de capter une clientèle sensible au prix, sans compromis sur la qualité, et tirer pleinement parti de l’early booking.


Boomerang Voyages étend sa sélection Prix Malin à l'été 2026
Après le succès de sa première sélection "Prix Malin" lancée en septembre dernier pour l’hiver, Boomerang Voyages annonce une extension de sa gamme avec 30 nouveaux produits pour l’été 2026.

L’objectif est de permettre aux agences de voyages de séduire une clientèle sensible au prix, tout en garantissant des standards de qualité élevés et en profitant pleinement du créneau early booking.

Aujourd’hui, la sélection "Prix Malin" regroupe plus de 80 produits packagés vols + hôtel, à partir de 360€ la semaine en tout inclus, dans des établissements de 3 à 5 étoiles rigoureusement sélectionnés.

"Prix Malins, ce n’est pas du déstockage. C’est une sélection réfléchie, négociée en amont, pour offrir le meilleur rapport qualité/prix sur des produits et destinations prisés", précise l’équipe commerciale de Boomerang Voyages.

Des destinations phares et des nouveautés estivales

Aux 20 destinations déjà proposées, Boomerang Voyages ajoute de nouvelles opportunités sur les incontournables de l’été : la Grèce avec Crète, Rhodes et Corfou ; lL'Espagne et les îles Baléares avec Tenerife, Gran Canaria, Majorque et Minorque ; ainsi que la Corse, l'Italie et la Turquie.

La sélection combine best-sellers éprouvés et nouveautés estivales, offrant à la fois flexibilité et variété.

On y retrouve notamment des Club Coralia, des séjours balnéaires et des circuits pour tous les profils de voyageurs.

En parallèle, les produits long-courriers déjà proposés dans la sélection hiver restent accessibles, avec des départs jusqu’en octobre, notamment pour la République dominicaine, le Cap-Vert, l’Île Maurice ou le Mexique.

Exemples de produits "Prix Malins" pour l’été 2026

- Club Coralia Vincci Dar Midoun 4* - Tunisie : en bordure de la plage de sable fin de Djerba, front de mer de plus de 400 m, dès 399€ la semaine en tout inclus.

- Club Coralia Cretan Seaside Boutique Hotel 4* - Crète : hôtel à taille humaine de 48 chambres récemment rénovées près de Chersónissos, dès 505€ la semaine en tout inclus.

- Club Coralia Palia Maria Eugenia 4* - Baléares : vue panoramique sur la Méditerranée et 7 piscines, dès 640€ la semaine en tout inclus.

Toutes les offres sont dès à présent disponibles sur le portail BtoB, avec stocks garantis et une équipe commerciale prête à répondre aux demandes.


