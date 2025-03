Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme

Dans la région de Izmir, le TO programme pour la 2ème année consécutive le Mondi Club Notion Kesre Beach 4*. Situé à proximité d’Özdere, à 30 km de la station balnéaire de Kusadasi et faisant face à la mer dans un environnement calme et paisible, le club propose 164 chambres, des piscines extérieures dont l’une avec des toboggans, une plage privée, un centre de spa ainsi qu’un mini-club.



De nouveaux établissements font également leur entrée à l’instar du Seven for Life Thermal 5* situé à 15km de Kusadasi, cet hôtel célèbre pour son eau thermale propose un magnifique centre de spa ou encore le Labranda Ephesus Princess 5* à 10 mn du centre archéologique d’Ephèse et offrant une magnifique vue sur la mer Egée ainsi que des bungalows nichés dans un jardin de pins et de palmiers.



La chaîne hôtelière Labranda est également présente à Bodrum avec le Labranda TMT 5*, hôtel entièrement rénové en 2024 et à seulement 2 km du centre-ville de Bodrum pour pouvoir profiter de son animation légendaire de jour comme de nuit. A noter également le Bodrum Holiday Resort & Spa 5*, magnifique hôtel de 438 chambres situé en bord de mer et proposant plusieurs piscines, un aquapark, un centre de spa et de nombreuses activités diurnes et nocturnes