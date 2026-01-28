GreenGo signe une année 2025 record

La plateforme GreenGo clôture l’année 2025 sur une croissance record.
Dans un contexte où les Français recherchent davantage de proximité, de déconnexion et de séjours à faible empreinte carbone, GreenGo illustre la montée en puissance du voyage local.
Le slow tourisme, les séjours déconnectés et bas carbone ne sont plus des niches. En 2025, le tourisme local ne se définit plus comme une alternative aux destinations lointaines, mais comme un choix de voyage à part entière.
Les Français privilégient désormais la découverte de leur propre territoire, à travers ses paysages, son patrimoine et des expériences en dehors des sentiers battus.
Selon GreenGo, cette évolution des attentes impose de nouveaux modèles conciliant désir d’évasion, respect de l’environnement et dynamisme économique local.
Dans un contexte où les Français recherchent davantage de proximité, de déconnexion et de séjours à faible empreinte carbone, GreenGo illustre la montée en puissance du voyage local.
Le slow tourisme, les séjours déconnectés et bas carbone ne sont plus des niches. En 2025, le tourisme local ne se définit plus comme une alternative aux destinations lointaines, mais comme un choix de voyage à part entière.
Les Français privilégient désormais la découverte de leur propre territoire, à travers ses paysages, son patrimoine et des expériences en dehors des sentiers battus.
Selon GreenGo, cette évolution des attentes impose de nouveaux modèles conciliant désir d’évasion, respect de l’environnement et dynamisme économique local.
GreenGo : une croissance fulgurante
Autres articles
-
flydubai enregistre des résultats financiers records en 2024
-
GreenGo : une année 2024 record et après ?
-
Les Îles Vierges Britanniques franchissent le cap du million de visiteurs en 2024
-
IATA : le trafic aérien mondial atteint des niveaux records en 2024
-
LATAM Airlines : 82 millions de passagers transportés en 2024
En 2025, GreenGo a accueilli 70 000 voyageurs, générant plus de 200 000 nuitées, soit une progression de 100 % par rapport à 2024.
Fait notable, 7 000 séjours ont été offerts comme cadeaux, confirmant l’attractivité culturelle du tourisme local.
La plateforme recense désormais plus de 10 000 hébergeurs et a renforcé son accessibilité avec le lancement de son application mobile sur iOS et Android en octobre.
La satisfaction des utilisateurs reste élevée, avec une note moyenne post-séjour de 4,8/5 sur près de 25 000 avis.
Guillaume Jouffre, de GreenGo, souligne, "GreenGo n’est plus seulement une alternative, mais un réflexe pour des dizaines de milliers de Français souhaitant voyager en France de manière authentique".
Fait notable, 7 000 séjours ont été offerts comme cadeaux, confirmant l’attractivité culturelle du tourisme local.
La plateforme recense désormais plus de 10 000 hébergeurs et a renforcé son accessibilité avec le lancement de son application mobile sur iOS et Android en octobre.
La satisfaction des utilisateurs reste élevée, avec une note moyenne post-séjour de 4,8/5 sur près de 25 000 avis.
Guillaume Jouffre, de GreenGo, souligne, "GreenGo n’est plus seulement une alternative, mais un réflexe pour des dizaines de milliers de Français souhaitant voyager en France de manière authentique".
Un modèle durable et territorial
GreenGo démontre qu’un tourisme durable peut se développer sans compromettre ses principes. Les séjours proposés affichent en moyenne un coût carbone trois fois inférieur à celui d’un séjour classique, grâce notamment à la mobilité douce. Près de 40 % des logements sont accessibles sans voiture, et 57 % des réservations concernent des communes de moins de 10 000 habitants, telles que Gueltas ou Plouguerneau.
Cette dynamique bénéficie également à l’économie locale. La plateforme favorise la répartition des flux touristiques, mettant en valeur des destinations rurales moins connues. GreenGo s’appuie sur une gouvernance hybride avec près de 800 nouveaux micro-actionnaires citoyens qui ont rejoint la plateforme en 2025, faisant de GreenGo le premier site de réservation détenu en partie par ses voyageurs et hébergeurs.
Pour 2026, la plateforme prévoit de poursuivre sa croissance tout en conservant son modèle. Elle compte développer ses offres d’expériences locales, ateliers, visites de fermes, initiations à la permaculture, et consolider son chemin vers la rentabilité, tout en renforçant l’attractivité des séjours en France.
Cette dynamique bénéficie également à l’économie locale. La plateforme favorise la répartition des flux touristiques, mettant en valeur des destinations rurales moins connues. GreenGo s’appuie sur une gouvernance hybride avec près de 800 nouveaux micro-actionnaires citoyens qui ont rejoint la plateforme en 2025, faisant de GreenGo le premier site de réservation détenu en partie par ses voyageurs et hébergeurs.
Pour 2026, la plateforme prévoit de poursuivre sa croissance tout en conservant son modèle. Elle compte développer ses offres d’expériences locales, ateliers, visites de fermes, initiations à la permaculture, et consolider son chemin vers la rentabilité, tout en renforçant l’attractivité des séjours en France.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille