GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo démontre qu’un tourisme durable peut se développer sans compromettre ses principes. Les séjours proposés affichent en moyenne un coût carbone trois fois inférieur à celui d’un séjour classique, grâce notamment à la mobilité douce. Près de 40 % des logements sont accessibles sans voiture, et 57 % des réservations concernent des communes de moins de 10 000 habitants, telles que Gueltas ou Plouguerneau.



Cette dynamique bénéficie également à l’économie locale. La plateforme favorise la répartition des flux touristiques, mettant en valeur des destinations rurales moins connues. GreenGo s’appuie sur une gouvernance hybride avec près de 800 nouveaux micro-actionnaires citoyens qui ont rejoint la plateforme en 2025, faisant de GreenGo le premier site de réservation détenu en partie par ses voyageurs et hébergeurs.



Pour 2026, la plateforme prévoit de poursuivre sa croissance tout en conservant son modèle. Elle compte développer ses offres d’expériences locales, ateliers, visites de fermes, initiations à la permaculture, et consolider son chemin vers la rentabilité, tout en renforçant l’attractivité des séjours en France.