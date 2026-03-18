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A Paris Orly, Transavia se prépare à la grande bascule [ABO]

La compagnie s'apprête à reprendre les navettes d'Orly vers Nice, Toulouse et Marseille


Dès le 29 mars prochain, Transavia France récupérera les derniers slots occupés par Air France à Orly et prendra donc le relais sur la desserte de Nice, Marseille et Toulouse. Avec le renouvellement de la flotte, c’est LE challenge à relever pour le transporteur, auquel se sont préparées les équipes que TourMaG.com a rencontrées.


Rédigé par le Mercredi 18 Mars 2026 à 07:34

O. Mazzucchelli : « Nous allons représenter, à partir du 29 mars prochain, à peu près 50% du trafic d’Orly » - Photo : C. Hardin
O. Mazzucchelli : « Nous allons représenter, à partir du 29 mars prochain, à peu près 50% du trafic d’Orly » - Photo : C. Hardin
CroisiEurope
Branle-bas de combat chez Transavia tout au long de ce mois de mars pour remplacer Air France à l'aéroport d'Orly, qui a fait le choix de s’organiser autour de son hub de CDG.

C’est désormais à la filiale « loisirs » du groupe de reprendre les navettes entre Orly et Nice, Toulouse et Marseille.

La reprise de ces lignes lui donnera une position dominante à Orly, « l’aéroport parisien par excellence », connecté depuis les J.O. à la très pratique ligne 14 vers le centre de Paris.

« Nous allons représenter à partir du 29 mars prochain à peu près 50% du trafic d’Orly, qui reçoit environ 30 millions de passagers par an », a précisé Olivier Mazzucchelli, le PDG de Transavia France.

Lire à ce sujet : NDC, Navette, Transavia : le nouveau plan de vol d’Air France pour le voyage d'affaires


Quelle offre domestique ?

Concrètement, à partir du 29 mars prochain, le programme des vols domestiques sera le suivant : jusqu’à 8 vols par jour vers Nice, 2 vers Marseille et 8 vers Toulouse.

Les vols partiront d’Orly 2 avec des avions positionnés en priorité au contact, au niveau de la porte 2C.

Cette offre complétera celle d’Air France au départ de Paris-Charles de Gaulle (12 vols quotidiens CDG-NCE, 12 vols quotidiens CDG-TLS et 10 vols quotidiens CDG-MRS).

La compagnie propose également des lignes transversales :

- au départ de Nantes vers Marseille, Ajaccio, Bastia, Figari, Toulouse ;

- au départ de Lyon vers Ajaccio ;

- au départ de Montpellier vers Bastia ;

- au départ de Marseille vers Biarritz et Brest ;

- au départ de Brest vers Toulon et Toulouse ;

- au départ de Biarritz vers Bastia ;

- au départ de Rennes vers Ajaccio.

L’offre tarifaire a été conçue pour s’adapter aux différents profils de voyageurs : celui du week-end, celui en déplacement professionnel ou celui à la recherche de davantage de flexibilité.

La compagnie propose ainsi plusieurs gammes tarifaires simples et modulables, permettant à chacun de choisir le niveau de services qui correspond le mieux à ses besoins. Les clients Flying Blue cumulent des miles et des points XP sur l’ensemble des tarifs.

Des options complémentaires existent aussi, telles que la sélection des sièges, des bagages supplémentaires, des services d’accès prioritaires et à bord, ainsi qu’un service de restauration à la carte.

Le tarif MAX pour choyer la clientèle d’affaires

Dans cette logique de « vol à la carte », la gamme tarifaire propose quatre tarifs : Basic, Smart, Plus et Max.

Ce dernier cible la clientèle d’affaires et cumule désormais de nombreux avantages. Il permettra d’accéder au nouveau salon Transavia à Paris-Orly ainsi qu’à plusieurs salons partenaires en région (Nice, Toulouse, Marseille et Montpellier).

À Paris-Orly, le salon Transavia ouvrira ses portes au cours du printemps 2026. Situé dans le hall 2C, au plus près des portes d’embarquement, il sera accessible gratuitement aux clients MAX ainsi qu’aux membres Flying Blue Platinum ou de statut supérieur voyageant sur un vol domestique.

Les clients voyageant avec un autre tarif ou bénéficiant d’un autre statut Flying Blue pourront accéder au salon au prix de 40€.

Le tarif Max sera aussi synonyme de flexibilité et de confort. Les clients voyageant sur un vol domestique bénéficieront, à partir du 29 mars, d’une modification gratuite (sans frais et sans différence tarifaire) de leur vol jusqu’à 1 heure avant le départ le jour du voyage, sur la même destination (sous réserve de disponibilité).

En cas d’aléas opérationnels, ils bénéficient également d’une reprotection prioritaire, pour un traitement plus rapide en cas de perturbation. Une ligne téléphonique prioritaire leur est dédiée (09 74 75 40 50), accessible 7 jours sur 7 de 5h à 23h, pour un accompagnement personnalisé à chaque étape.

Également, le tarif Max inclut le choix du siège gratuit sur l’ensemble de la cabine, un accès coupe-file aux contrôles de sécurité ainsi que l’embarquement prioritaire pour un parcours en aéroport simplifié et plus rapide.

Côté bagages, ce billet offre : 30 kg de bagage en soute, 1 bagage cabine (55 × 40 × 25 cm) + 1 bagage à main (40 × 30 × 20 cm) garantis à bord, ainsi qu’un comptoir dépose-bagages dédié.

Une offre co-construite avec les aéroports

Julien Mallard : « Plusieurs nouveautés concernent notre produit MAX » - Photo : C. Hardin
Julien Mallard : « Plusieurs nouveautés concernent notre produit MAX » - Photo : C. Hardin
Aussi, tous les membres Flying Blue pourront accumuler des Miles et des XP sur les vols de Transavia France, quel que soit le tarif réservé.

Toute cette offre a été vue et co-construite avec les aéroports, mais aussi avec les plus grands secteurs économiques des régions, afin de vérifier si ce programme répond aux besoins des clients basés à Paris et en province, qui ont besoin de flexibilité pour venir à Paris.

« Nous avons créé autour de notre produit Max plusieurs nouveaux attributs, notamment une flexibilité supplémentaire pour modifier le vol le jour du départ.

Avec 8 vols par jour, nos clients pourront, jusqu’à une heure du départ, déplacer leur vol dans la même journée, plus tôt ou plus tard, et gratuitement », nous a précisé Julien Mallard, directeur général adjoint commercial.

Une flotte dédiée aux vols domestiques et Schengen

Avec celui de la réussite du lancement des vols domestiques « ex-AF », l’autre challenge est le changement de flotte en cours : des Boeing 737 vers les nouveaux A320neo, qui émettent jusqu’à 16% de CO2 en moins et consomment beaucoup moins de carburant. Un avantage précieux dans la conjoncture.

À ce jour, la flotte se compose de 91 avions, dont 23 sont des A320neo.

Pressée d’intégrer des Airbus supplémentaires, notamment pour assurer le prochain pic de l’été, la compagnie ira chercher les quatre prochains appareils sur la chaîne Airbus en Chine, les usines d’Hambourg et de Toulouse n’étant pas en mesure de les produire à temps.

Flambant neufs et plus confortables, les Airbus devraient logiquement être dédiés aux nouvelles lignes reprises à Air France pour soigner une clientèle exigeante et peut-être sceptique quant à la capacité de Transavia à prendre le relais. C’est l’objectif, mais il faudra patienter jusqu’en 2027.

Pour sécuriser la ponctualité de ces nouveaux vols, mais aussi des autres vols Schengen, les équipes de Transavia vont créer une « sous-flotte » dédiée à ce cluster business.

Elle sera au départ composée de Boeing 737, les nouveaux Airbus n’étant pas encore assez nombreux.

« Cette sous-flotte nous permettra d’avoir encore de meilleurs résultats sur ces routes courtes, pour lesquelles la ponctualité est encore plus importante que pour les routes longues.

Au départ, nous allons commencer par la flotte de Boeing. On espère que dès l’année prochaine, avec l’augmentation du nombre d’Airbus, cette sous-flotte isolée sera "Airbus" » a précisé le directeur commercial.

2026, dernière année de forte croissance

2026 sera donc une année chargée pour Transavia France, une année de forte croissance avant un ralentissement en 2027.

« Cette année, nous héritons des slots associés à Nice et Marseille et il n’en restera plus après. Nous aurons cependant un peu de croissance en 2027, car actuellement il y a un manque de contrôleurs aériens qui sera comblé en 2027, avec la possibilité d’exploiter un peu plus de créneaux.

Ensuite, nous serons dans une période de stabilisation, pendant laquelle nous devrons terminer la transformation de notre flotte, la croissance de notre réseau et l’optimiser », nous a expliqué le PDG de Transavia, dont le chiffre d’affaires progresse de 10% par an, mais dont les comptes, en 2025, restent dans le rouge.

France, Pays-Bas : pas de fusion, mais des synergies

Olivier Mazzucchelli : « Faire le maximum de synergies au niveau du groupe, pour être plus efficaces » - Photo : C. Hardin
Olivier Mazzucchelli : « Faire le maximum de synergies au niveau du groupe, pour être plus efficaces » - Photo : C. Hardin
Au sein du groupe, on cherche des pistes d’amélioration, notamment une meilleure synergie entre Transavia France et Transavia Pays-Bas.

Une fusion ? Certainement pas, dit-on du côté du groupe.

Cependant, à la fin de l’année dernière, les propos de l’ancien PDG de Transavia Pays-Bas avaient inquiété les syndicats.

Au dernier jour de son mandat, Marcel de Nooijer, interrogé sur la possibilité de fusionner les filiales néerlandaise et française de Transavia, avait estimé dans De Telegraaf qu’une telle décision serait « logique » si la compagnie souhaite « jouer un rôle plus important en tant que compagnie aérienne européenne ».

Un écho qui avait déclenché l’ire du SNPL d’Air France, obligeant la direction à démentir formellement ce projet.

Cependant, une réflexion existe bien au sujet des convergences opérationnelles et des synergies entre les deux compagnies, dans un projet supervisé par Oltion Carkaxhija, directeur général adjoint d’Air France–KLM, chargé de la stratégie et de la transformation.

Interrogé par TourMaG à ce sujet, Olivier Mazzucchelli nous a précisé : « Le sujet n’est pas une fusion. C’est simplement de regarder comment on peut faire le maximum de synergie au niveau du groupe. Pour être plus efficace, dans le même schéma qu’aujourd’hui, il y a encore beaucoup à faire et c’est de cela dont on parle vraiment et rien d’autre. »

Interrogé sur l’éventualité qu’un patron de Transavia puisse intégrer le comité exécutif d’Air France-KLM, les deux compagnies gardant leurs dirigeants respectifs (Paul Terstegge aux Pays Bas), il a ajouté : « C’est quelque chose qu’on pourrait imaginer.

Nous sommes deux compagnies différentes, nous partageons une marque, nous voulons partager beaucoup plus de process. Après, comment nous nous organiserons dans l’avenir, c’est finalement la vie normale d’un groupe. »

Nice, Toulouse, Marseille : tous les horaires à partir du 29 mars prochain

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Tags : orly, transavia, transavia france
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