Au sein du groupe, on cherche des pistes d’amélioration, notamment une meilleure synergie entre Transavia France et Transavia Pays-Bas.



Une fusion ? Certainement pas, dit-on du côté du groupe.



Cependant, à la fin de l’année dernière, les propos de l’ancien PDG de Transavia Pays-Bas avaient inquiété les syndicats.



Au dernier jour de son mandat, Marcel de Nooijer, interrogé sur la possibilité de fusionner les filiales néerlandaise et française de Transavia, avait estimé dans De Telegraaf qu’une telle décision serait « logique » si la compagnie souhaite « jouer un rôle plus important en tant que compagnie aérienne européenne ».



Un écho qui avait déclenché l’ire du SNPL d’Air France, obligeant la direction à démentir formellement ce projet.



Cependant, une réflexion existe bien au sujet des convergences opérationnelles et des synergies entre les deux compagnies, dans un projet supervisé par Oltion Carkaxhija, directeur général adjoint d’Air France–KLM, chargé de la stratégie et de la transformation.



Interrogé par TourMaG à ce sujet, Olivier Mazzucchelli nous a précisé : « Le sujet n’est pas une fusion. C’est simplement de regarder comment on peut faire le maximum de synergie au niveau du groupe. Pour être plus efficace, dans le même schéma qu’aujourd’hui, il y a encore beaucoup à faire et c’est de cela dont on parle vraiment et rien d’autre. »



Interrogé sur l’éventualité qu’un patron de Transavia puisse intégrer le comité exécutif d’Air France-KLM, les deux compagnies gardant leurs dirigeants respectifs (Paul Terstegge aux Pays Bas), il a ajouté : « C’est quelque chose qu’on pourrait imaginer.



Nous sommes deux compagnies différentes, nous partageons une marque, nous voulons partager beaucoup plus de process. Après, comment nous nous organiserons dans l’avenir, c’est finalement la vie normale d’un groupe . »