Prix du carburant : Transavia annule des vols en mai et juin

"Ils peuvent bénéficier, selon leur choix, d’un report sans frais, d’un avoir ou d’un remboursement intégral de leur billet.



Pour la majorité des vols annulés, une solution de report dans les 24 heures est proposée. "

En raison du contexte géopolitique actuel au Moyen-Orient et de ses répercussions sur le prix du carburant d'aviation, Transavia France annonce avoir adapté son programme de vols.La compagnie a annulé ainsi plusieurs vols prévus au mois de mai et juin 2026.Elle souligne que les clients concernés par une annulation sont informés individuellement par SMS et e-mail.