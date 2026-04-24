TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Prix du carburant : Transavia annule des vols en mai et juin

En raison de la hausse du prix du carburant


Face aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient et à la hausse du carburant, Transavia France ajuste son programme et annule plusieurs vols en mai et juin 2026.


Rédigé par le Lundi 27 Avril 2026 à 09:46

Prix du carburant : Transavia annule des vols en mai et juin - Depositphotos.com Auteur cakifoto
Prix du carburant : Transavia annule des vols en mai et juin - Depositphotos.com Auteur cakifoto
IFTM
En raison du contexte géopolitique actuel au Moyen-Orient et de ses répercussions sur le prix du carburant d'aviation, Transavia France annonce avoir adapté son programme de vols.

La compagnie a annulé ainsi plusieurs vols prévus au mois de mai et juin 2026.

Elle souligne que les clients concernés par une annulation sont informés individuellement par SMS et e-mail. "Ils peuvent bénéficier, selon leur choix, d’un report sans frais, d’un avoir ou d’un remboursement intégral de leur billet.

Pour la majorité des vols annulés, une solution de report dans les 24 heures est proposée. "

D'autres compagnies annulent des vols

Autres articles
Ce n'est pas la première compagnie à annuler des vols en raison du coût du carburant. C'est le cas de la compagnie aérienne à bas coût long-courrier Norse Atlantic Airways qui a décidé de suspendre l’ensemble de ses vols au départ de Los Angeles pour la saison estivale 2026.

Le groupe Lufthansa a lui aussi engagé des mesures drastiques.

La compagnie allemande prévoit notamment de fermer sa filiale régionale Lufthansa CityLine avec effet immédiat.

D’ici la fin de l’été 2026, Lufthansa prévoit aussi de réduire sa flotte long-courrier en retirant plusieurs avions particulièrement gourmands en carburant, dont des Airbus A340-600 et des Boeing 747-400. Une nouvelle étape est prévue à l’hiver 2026-2027, avec une réduction supplémentaire des capacités sur le court et moyen-courrier.

Lu 533 fois

Tags : transavia
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 24 Avril 2026 - 14:35 easyJet ouvre 9 nouvelles lignes au départ de la France pour l’hiver 2026

Vendredi 24 Avril 2026 - 10:30 Royal Air Maroc, un hub et réseau pour sceller l’avenir

TAP Air Portugal

Brand news AirMaG

LATAM Airlines : Leadership mondial et excellence opérationnelle à travers ses certifications internationales

LATAM Airlines : Leadership mondial et excellence opérationnelle à travers ses certifications internationales
LATAM Airlines Group consolide sa position de référence de l'aviation internationale en...
Dernière heure

Le Groupe Vidanta lance sa première croisière en Méditerranée

Accor : Pullman Ninh Binh ouvre ses portes dans une région alternative à la Baie d’Halong

TUI France lance sa première application mobile

Prix du carburant : Transavia annule des vols en mai et juin

VTO Voyages prend un virage maîtrisé sur l’IA

Brand News

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre
Quartier Libre, spécialiste des circuits accompagnés en Europe du Nord, annonce le lancement de...
Les annonces

A VENDRE - Agence de voyages sur-mesure Premium - (Paris (75))
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

NOUVELLE CALEDONIE TOURISME - Appel d'offres de Représentation France/Europe de la Nouvelle-Calédonie en tant que destination touristique
APPEL D'OFFRES TOURISME

MARIETTON DEVELOPPEMENT - Chargé(e) de clientèle - CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

IFTM 2026 : le Village des Initiatives Durables fait le plein de nouveautés

IFTM 2026 : le Village des Initiatives Durables fait le plein de nouveautés

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !
Distribution

Distribution

VTO Voyages prend un virage maîtrisé sur l’IA

VTO Voyages prend un virage maîtrisé sur l’IA
Partez en France

Partez en France

Pierre & Vacances-Center Parcs tiré par les activités tourisme au 1er semestre

Pierre &amp; Vacances-Center Parcs tiré par les activités tourisme au 1er semestre
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Accor : Pullman Ninh Binh ouvre ses portes dans une région alternative à la Baie d’Halong

Accor : Pullman Ninh Binh ouvre ses portes dans une région alternative à la Baie d’Halong
Production

Production

Un incendie a ravagé un bâtiment du Club Med à Bali

Un incendie a ravagé un bâtiment du Club Med à Bali
AirMaG

AirMaG

Prix du carburant : Transavia annule des vols en mai et juin

Prix du carburant : Transavia annule des vols en mai et juin
Transport

Transport

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans
La Travel Tech

La Travel Tech

TUI France lance sa première application mobile

TUI France lance sa première application mobile
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Grecotel LUX®ME Kos : réouverture du fleuron de la mer Égée

Grecotel LUX®ME Kos : réouverture du fleuron de la mer Égée
HotelMaG

Hébergement

Accor : Un début d’année "remarquablement solide" avant l’impact du conflit au Moyen-Orient

Accor : Un début d’année "remarquablement solide" avant l’impact du conflit au Moyen-Orient
Futuroscopie

Futuroscopie

Commentaires clients : un récit indispensable sur notre modernité [ABO]

Commentaires clients : un récit indispensable sur notre modernité [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Le Groupe Vidanta lance sa première croisière en Méditerranée

Le Groupe Vidanta lance sa première croisière en Méditerranée
TravelJobs

Emploi & Formation

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Paris Gare de Lyon : le salon TGV INOUI fait peau neuve

Paris Gare de Lyon : le salon TGV INOUI fait peau neuve
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias