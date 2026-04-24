Prix du carburant : Transavia annule des vols en mai et juin

En raison du contexte géopolitique actuel au Moyen-Orient et de ses répercussions sur le prix du carburant d'aviation, Transavia France annonce avoir adapté son programme de vols.
La compagnie a annulé ainsi plusieurs vols prévus au mois de mai et juin 2026.
Elle souligne que les clients concernés par une annulation sont informés individuellement par SMS et e-mail. "Ils peuvent bénéficier, selon leur choix, d’un report sans frais, d’un avoir ou d’un remboursement intégral de leur billet.
Pour la majorité des vols annulés, une solution de report dans les 24 heures est proposée. "
La compagnie a annulé ainsi plusieurs vols prévus au mois de mai et juin 2026.
Elle souligne que les clients concernés par une annulation sont informés individuellement par SMS et e-mail. "Ils peuvent bénéficier, selon leur choix, d’un report sans frais, d’un avoir ou d’un remboursement intégral de leur billet.
Pour la majorité des vols annulés, une solution de report dans les 24 heures est proposée. "
D'autres compagnies annulent des vols
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Ce n'est pas la première compagnie à annuler des vols en raison du coût du carburant. C'est le cas de la compagnie aérienne à bas coût long-courrier Norse Atlantic Airways qui a décidé de suspendre l’ensemble de ses vols au départ de Los Angeles pour la saison estivale 2026.
Le groupe Lufthansa a lui aussi engagé des mesures drastiques.
La compagnie allemande prévoit notamment de fermer sa filiale régionale Lufthansa CityLine avec effet immédiat.
D’ici la fin de l’été 2026, Lufthansa prévoit aussi de réduire sa flotte long-courrier en retirant plusieurs avions particulièrement gourmands en carburant, dont des Airbus A340-600 et des Boeing 747-400. Une nouvelle étape est prévue à l’hiver 2026-2027, avec une réduction supplémentaire des capacités sur le court et moyen-courrier.
Le groupe Lufthansa a lui aussi engagé des mesures drastiques.
La compagnie allemande prévoit notamment de fermer sa filiale régionale Lufthansa CityLine avec effet immédiat.
D’ici la fin de l’été 2026, Lufthansa prévoit aussi de réduire sa flotte long-courrier en retirant plusieurs avions particulièrement gourmands en carburant, dont des Airbus A340-600 et des Boeing 747-400. Une nouvelle étape est prévue à l’hiver 2026-2027, avec une réduction supplémentaire des capacités sur le court et moyen-courrier.