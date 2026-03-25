Autres observations dignes d’intérêt : 53% des jeunes imaginent des vacances futures plus écoresponsables, mais seuls 6% des sondés placent aujourd'hui les préoccupations environnementales comme le déclencheur principal de leurs choix de vacances face à l'urgence du coût de la vie.



Et pourtant, le retour aux sources et à la nature constitue la projection la plus consensuelle pour 62% d’entre eux... mais dans 20 ans ! Une bonne façon de se dédouaner de leurs pratiques actuelles et notamment leur aspiration à voyager loin !



Enfin, il me semble intéressant de noter que le modèle des vacances reproduites à l’identique de génération en génération s'effrite au profit d'un choix plus identitaire. On ne part plus guère comme lorsque l’on était enfant.



Il faut dire que l’offre aujourd’hui est non seulement massive, mais diverse, accessible et totalement intégrée à la consommation. La volonté de rupture est donc massive. Désormais, « 92% des jeunes adultes perçoivent au moins un changement dans leur manière de voyager par rapport à leurs parents, la destination s'imposant comme le principal marqueur de cette rupture générationnelle ».



« Symbole fort de cette émancipation, un Français sur deux (50%) âgé de 18 à 40 ans refuse catégoriquement l'idée d'une tradition familiale imposée et ne souhaite pas perpétuer les rituels de vacances de ses parents » !



Quoi que ! Compte tenu du nombre de jeunes se plaisant à partager leurs vacances avec leurs parents afin de profiter de leur train de vie, de leur aide financière et capacités à prendre soin des petits-enfants, il y aurait encore beaucoup à dire sur ce sujet !



Il y aurait autant à dire sur les différences entre comportements générationnels et âges ou encore sur les âges subjectifs…