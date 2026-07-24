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Disney Adventure World : la Cavalcade des Princesses Disney fait son arrivée

Le spectacle sera déployé sur les berges d’Adventure Bay


Seulement quatre mois après le lancement du Monde de La Reine des Neiges, Disneyland Paris renforce l’offre de son second parc réinventé avec le lancement, ce 24 juillet 2026, de La Cavalcade des Princesses Disney. Ce rendez-vous quotidien proposera un défilé interactif au cœur de Disney Adventure World.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Vendredi 24 Juillet 2026 à 16:30

Disney Adventure World annonce l'arrivée de La Cavalcade des Princesses Disney, Depositphotos.com Photo by ivan_varyukhin
Disney Adventure World annonce l'arrivée de La Cavalcade des Princesses Disney, Depositphotos.com Photo by ivan_varyukhin
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Les Princesses Disney prennent leurs quartiers au bord du lac Adventure Bay.

Proposée plusieurs fois par jour tout au long de l’année, à partir de ce vendredi 24 juillet 2026, cette animation réunit Vaiana, Raya, Tiana et Raiponce sur des chars sur mesure, pour un moment d’immersion interactive avec les visiteurs.

Le parcours de la cavalcade s’étend le long du lac, serpentant depuis le futur espace consacré au Roi Lion jusqu’au The Regal View Restaurant & Lounge.

À mi-chemin, le cortège fait escale pour inviter le public à une séquence participative.

Les héroïnes et leurs compagnons descendent à la rencontre des spectateurs pour leur enseigner des mouvements chorégraphiés, allant de la danse traditionnelle des îles du Pacifique pour Vaiana aux gestes d’arts martiaux pour Raya.

Cavalcade des Princesses Disney : un an de développement

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Pour concevoir ce spectacle, qui a nécessité un an et demi de développement et 287 heures de répétitions, les équipes créatives ont fait appel à l’artisanat français.

Les costumes ont été façonnés par les ateliers de Disneyland Paris, tandis que les chars représentant les univers originaux, le village de Motunui, le Palais du Cœur, la Nouvelle-Orléans ou la Taverne du Canard Boiteux, ont été réalisés par une compagnie spécialisée niçoise.

A lire : Disneyland Paris entre dans une nouvelle ère avec Disney Adventure World (vidéo)

L’animation s’accompagne de deux compositions musicales inédites, enregistrées entre Nashville et Paris par un orchestre d’une cinquantaine de musiciens.

Par ailleurs, le lancement de cette cavalcade marque la fin de La Fanfare Disney menée par Minnie, cette dernière arborant désormais une tenue victorienne pour recevoir les visiteurs au Pavillon Ouest.

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Tags : disneyland, disneyland paris
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