Disney Adventure World : la Cavalcade des Princesses Disney fait son arrivée

Les costumes ont été façonnés par les ateliers de Disneyland Paris, tandis que les chars représentant les univers originaux, le village de Motunui, le Palais du Cœur, la Nouvelle-Orléans ou la Taverne du Canard Boiteux, ont été réalisés par une compagnie spécialisée niçoise.L’animation s’accompagne de deux compositions musicales inédites, enregistrées entre Nashville et Paris par un orchestre d’une cinquantaine de musiciens.Par ailleurs, le lancement de cette cavalcade marque la fin de La Fanfare Disney menée par Minnie, cette dernière arborant désormais une tenue victorienne pour recevoir les visiteurs au Pavillon Ouest.