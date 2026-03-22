La Suisse en trois étapes : Jura & Trois-Lacs, la Suisse authentique et inspirante

Découvrez la région de Jura & Trois-Lacs, le Valais et le Glacier Express

Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes, collines douces et lacs paisibles, reliés par des moyens de transport pratiques et panoramiques.



Découvrez au fil des semaines ces trois régions et laissez-vous guider à travers ces territoires variés.

Rédigé par Suisse Tourisme le Mercredi 25 Mars 2026 à 22:00

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