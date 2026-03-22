La Suisse en trois étapes : Jura & Trois-Lacs, la Suisse authentique et inspirante

Jura & Trois-Lacs, la Suisse authentique et inspirante
Entre lacs scintillants, villes à taille humaine et paysages préservés, Jura & Trois-Lacs incarne une Suisse authentique, culturelle et profondément vivante. Ici, le voyageur curieux découvre une destination accessible et dépaysante, loin des clichés alpins.
Impossible d’évoquer la région sans parler du spectaculaire Creux du Van. Cet amphithéâtre rocheux naturel offre l’un des panoramas les plus impressionnants du pays. À quelques kilomètres, les rives du Lac de Neuchâtel invitent à la contemplation, aux balades à vélo ou aux croisières entre villages viticoles et réserves naturelles.
La région est aussi le berceau d’un savoir-faire mondialement reconnu : l’horlogerie. À La Chaux-de-Fonds, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO pour son urbanisme horloger, l’histoire industrielle se lit dans le tracé même de la ville. À Bienne, autre haut lieu horloger, patrimoine industriel et modernité dialoguent en permanence.
Les ruelles médiévales de Saint-Ursanne plongent quant à elles le visiteur dans une atmosphère hors du temps. Plus au sud, le Chasseral offre une vue spectaculaire sur les Trois-Lacs et, par temps clair, jusqu’aux Alpes.
Côté saveurs, Jura & Trois-Lacs affirme un caractère bien trempé. La Tête de Moine, fromage emblématique à déguster en fines rosettes, raconte l’histoire monastique du Jura. Le vin non filtré de Neuchâtel, spécialité locale mise en bouteille au cœur de l’hiver, surprend par sa fraîcheur et son authenticité. Sur les rives du lac de Bienne, les vignobles en terrasses complètent cette mosaïque gourmande.
Facile d’accès depuis la France, Jura & Trois-Lacs constitue une alternative confidentielle aux grandes destinations suisses. On y vient pour explorer une Suisse sincère, où nature spectaculaire, villes vibrantes et traditions vivantes composent un concentré d’expériences culturelles, historiques et gastronomiques.
Impossible d’évoquer la région sans parler du spectaculaire Creux du Van. Cet amphithéâtre rocheux naturel offre l’un des panoramas les plus impressionnants du pays. À quelques kilomètres, les rives du Lac de Neuchâtel invitent à la contemplation, aux balades à vélo ou aux croisières entre villages viticoles et réserves naturelles.
La région est aussi le berceau d’un savoir-faire mondialement reconnu : l’horlogerie. À La Chaux-de-Fonds, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO pour son urbanisme horloger, l’histoire industrielle se lit dans le tracé même de la ville. À Bienne, autre haut lieu horloger, patrimoine industriel et modernité dialoguent en permanence.
Les ruelles médiévales de Saint-Ursanne plongent quant à elles le visiteur dans une atmosphère hors du temps. Plus au sud, le Chasseral offre une vue spectaculaire sur les Trois-Lacs et, par temps clair, jusqu’aux Alpes.
Côté saveurs, Jura & Trois-Lacs affirme un caractère bien trempé. La Tête de Moine, fromage emblématique à déguster en fines rosettes, raconte l’histoire monastique du Jura. Le vin non filtré de Neuchâtel, spécialité locale mise en bouteille au cœur de l’hiver, surprend par sa fraîcheur et son authenticité. Sur les rives du lac de Bienne, les vignobles en terrasses complètent cette mosaïque gourmande.
Facile d’accès depuis la France, Jura & Trois-Lacs constitue une alternative confidentielle aux grandes destinations suisses. On y vient pour explorer une Suisse sincère, où nature spectaculaire, villes vibrantes et traditions vivantes composent un concentré d’expériences culturelles, historiques et gastronomiques.
Crédits photos épisode Jura & Trois-Lacs : © Switzerland Tourism / Lorenz Richard, © Nicole Schafer, Freiburger Tourismusverband, Stefan Weber, david&kathrin Photography and Film GmbH, Dominik Baur, Lorenz Richard, Raffael Waldner, Guillaume Perret.
La Suisse en bref
La Suisse se situe au cœur de l’Europe et se distingue par la diversité de ses paysages et la beauté de ses panoramas. Lacs aux eaux limpides, villages pittoresques, villes élégantes et montagnes omniprésentes se succèdent sur un territoire à la fois préservé et accessible.
Tout au long de l’année, il est possible de passer d’un paysage à l’autre en quelques kilomètres seulement, vallées verdoyantes, sommets alpins, lacs scintillants et villages historiques. Partout, la nature, les traditions et l’art de vivre se mêlent pour créer des atmosphères uniques, où il fait bon se balader, s’arrêter ou simplement profiter du décor.
À taille humaine, le pays offre une grande variété de sensations et d’expériences. Entre forêts, prairies, glaciers et villages authentiques, chaque région raconte sa propre histoire et invite à prendre le temps de la découvrir.
Tout au long de l’année, il est possible de passer d’un paysage à l’autre en quelques kilomètres seulement, vallées verdoyantes, sommets alpins, lacs scintillants et villages historiques. Partout, la nature, les traditions et l’art de vivre se mêlent pour créer des atmosphères uniques, où il fait bon se balader, s’arrêter ou simplement profiter du décor.
À taille humaine, le pays offre une grande variété de sensations et d’expériences. Entre forêts, prairies, glaciers et villages authentiques, chaque région raconte sa propre histoire et invite à prendre le temps de la découvrir.