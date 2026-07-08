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My Smart Book lance des guides de voyage conversationnels dopés à l'IA

En partenariat avec les éditions Marcus


La start-up technologique My Smart Book s'associe aux éditions Marcus pour lancer les « Smart Guides », une collection inédite de 42 guides de voyage interactifs capables de répondre directement aux questions personnalisées des lecteurs grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Mercredi 8 Juillet 2026 à 10:47

My Smart Book lance les « Smart Guides », Depositphotos.com
My Smart Book lance les « Smart Guides », Depositphotos.com
IFTM
La plateforme My Smart Book transforme ses livres en outils conversationnels. Grâce à l'intelligence artificielle, le lecteur peut désormais dialoguer directement avec son guide avant ou pendant son séjour pour obtenir un itinéraire sur mesure ou des recommandations ciblées.

Le secteur de l'édition touristique voit naître un nouveau format avec les Smart Guides. Développée par My Smart Book, cette collection s'appuie sur une technologie d'intelligence artificielle pour transformer le guide de voyage traditionnel en un outil interactif.

Le lecteur peut poser ses questions avant ou pendant son séjour (itinéraires sur mesure, activités avec des enfants, recommandations de restaurants), et l'algorithme génère des réponses exclusivement basées sur le contenu de l'ouvrage, sans aucune recherche internet.

Cette nouvelle gamme couvre dès son lancement un catalogue de 42 destinations à travers le monde, incluant des villes comme Lisbonne, New-York ou Rome, ainsi que des pays comme le Vietnam, le Maroc et le Mexique.

Accessibles sur ordinateurs ainsi que sur les applications mobiles iOS et Android, ces ouvrage d'environ 150 pages sont commercialisés au tarif de 6,99 €, avec un prix de lancement promotionnel fixé à 4,99 € jusqu'au 30 août 2026.

Une technologie conversationnelle appliquée à un catalogue de 450 000 titres

Cette collection thématique s'intègre dans le projet global de My Smart Book, dont la plateforme a été officiellement lancée en avril lors du Festival du Livre de Paris.

L'application combine une libraire numérique, un lecteur d'ebooks standard (gestion des annotations et des marque-pages) et un module d'intelligence artificielle intégré directement au cœur des textes.

Au-delà des guides de voyage, l'entreprise propose un catalogue de plus de 450 000 titres (romans, livres de cuisine, ouvrages parascolaires) vendus au prix éditeur classique, sans aucun surcoût lié à l'utilisation de l'IA.

Les fonctionnalités permettent par exemple de résumer automatiquement un chapitre, de dialogue virtuellement avec le personnage d'un roman, d'adapter les proportions d'une recette de cuisine ou de générer des quiz de révision.

Pour encourager l'adoption de son service, la plateforme offre un classique de la littérature à chaque nouvel utilisateur dès la création de son compte.

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