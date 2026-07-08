My Smart Book lance des guides de voyage conversationnels dopés à l'IA

La plateforme My Smart Book transforme ses livres en outils conversationnels. Grâce à l'intelligence artificielle, le lecteur peut désormais dialoguer directement avec son guide avant ou pendant son séjour pour obtenir un itinéraire sur mesure ou des recommandations ciblées.



Le secteur de l'édition touristique voit naître un nouveau format avec les Smart Guides. Développée par My Smart Book, cette collection s'appuie sur une technologie d'intelligence artificielle pour transformer le guide de voyage traditionnel en un outil interactif.



Le lecteur peut poser ses questions avant ou pendant son séjour (itinéraires sur mesure, activités avec des enfants, recommandations de restaurants), et l'algorithme génère des réponses exclusivement basées sur le contenu de l'ouvrage, sans aucune recherche internet.



Cette nouvelle gamme couvre dès son lancement un catalogue de 42 destinations à travers le monde, incluant des villes comme Lisbonne, New-York ou Rome, ainsi que des pays comme le Vietnam, le Maroc et le Mexique.



Accessibles sur ordinateurs ainsi que sur les applications mobiles iOS et Android, ces ouvrage d'environ 150 pages sont commercialisés au tarif de 6,99 €, avec un prix de lancement promotionnel fixé à 4,99 € jusqu'au 30 août 2026.