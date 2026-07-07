easyJet : Castlelake accélère son projet de rachat

easyJet se rapproche d'un possible rachat.
La compagnie aérienne britannique a annoncé être parvenue à un accord de principe avec le fonds d'investissement Castlelake sur les principaux termes financiers d'une offre de rachat à 6,90 livres sterling par action. L'opération valoriserait le transporteur à environ 5,5 milliards de livres sterling (6,4 milliards d'euros), selon Bloomberg.
Cette proposition a été transmise par Castlelake le 4 juillet et porte sur l'acquisition de l'ensemble des actions qu'il ne détient pas encore. Le conseil d'administration indique être disposé à recommander cette offre aux actionnaires, sous réserve de la finalisation des négociations et de la signature d'un accord définitif.
Elle porte sur l'acquisition de l'ensemble des actions d'easyJet que le fonds ne détient pas encore.
Dans son communiqué, easyJet précise que les deux parties sont parvenues à « un accord de principe sur les principaux termes financiers d'une offre recommandée en numéraire ».
La compagnie aérienne britannique a annoncé être parvenue à un accord de principe avec le fonds d'investissement Castlelake sur les principaux termes financiers d'une offre de rachat à 6,90 livres sterling par action. L'opération valoriserait le transporteur à environ 5,5 milliards de livres sterling (6,4 milliards d'euros), selon Bloomberg.
Cette proposition a été transmise par Castlelake le 4 juillet et porte sur l'acquisition de l'ensemble des actions qu'il ne détient pas encore. Le conseil d'administration indique être disposé à recommander cette offre aux actionnaires, sous réserve de la finalisation des négociations et de la signature d'un accord définitif.
Elle porte sur l'acquisition de l'ensemble des actions d'easyJet que le fonds ne détient pas encore.
Dans son communiqué, easyJet précise que les deux parties sont parvenues à « un accord de principe sur les principaux termes financiers d'une offre recommandée en numéraire ».
Autres articles
-
easyJet ouvrira une liaison entre Lyon et Londres-Southend cet hiver
-
easyJet holidays lance des croisières sur le Nil au départ de Nantes, Lyon et Paris
-
easyJet ouvre Londres et Prague au départ de Strasbourg et Lille
-
Easyjet Holidays bientôt revendu par 500 agences de voyages en Allemagne !
-
easyJet ouvre 9 nouvelles lignes au départ de la France pour l’hiver 2026
À ce stade, easyJet insiste sur le fait qu'« il n'existe aucune certitude qu'une offre ferme sera présentée, même si les conditions préalables sont satisfaites ou levées », et invite ses actionnaires « à ne prendre aucune mesure » dans l'attente de nouvelles informations.