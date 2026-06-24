Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"

L'offre de séjour intègre des gammes d'expériences conçues en collaboration avec des artisans et des guides locaux, réparties en quatre thématiques :



Les univers « Point Break » et « Level Up » regroupent les activités sportives comme les cours de surf à Mayarco, les sessions de plongée sous-marine, les parcours de running en forêt et les initiations à la chistera pour découvrir la culture basque.



L'univers « Chakra Power » rassemble les prestations de bien-être avec des séances de réveil corporel nommées Morning Flow, des soins corporels ainsi que la « Douche Énergétique », une pratique combinant le yoga, le pilates et le travail respiratoire.



Les propositions de la gamme « Off the Map » se composent d'excursions guidées hors des sentiers battus à la découverte de la forêt landaise, des zones humides ou des villages basques traditionnels comme Espelette, Sare et Ainhoa.



Enfin, les « Instants Sauvage s » réunissent des événements collectifs incluant des ateliers culinaires, des siestes sonores, des expositions d'artistes régionaux et des concerts en plein air.