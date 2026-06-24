Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"

BonjourSauvage ouvre ses deux premiers établissements de pleine nature à Seignosse et Saint-Jean-de-Luz, Depositphotos.com Photo by valerick
La jeune marque hôtelière BonjourSauvage annonce son arrivée sur le marché français avec l'ouverture successive de ses deux premiers domaines en hôtellerie de pleine nature : le premier à Seignosse dès le 26 juin, et le seconde à Saint-Jean-de-Luz le 3 juillet.
L'enseigne affiche des objectifs de développement de deux à trois ouvertures par an pour déployer son concept.
L'enseigne affiche des objectifs de développement de deux à trois ouvertures par an pour déployer son concept.
Deux implantations entre forêt landaise et littoral basque
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Chaque site a été configuré pour s'intégrer à son environnement géographique :
Le domaine de BonjourSauvage Seignosse est installé au cœur de la forêt de pins des Landes. Ce site entièrement piétonnier propose des hébergements allant de la structure minimaliste « La Capsule » de 16 m² au cube de verre réfléchissant « Le Miroir ÖÖD », jusqu'aux espaces familiaux comme « La Suite » et « La Mini Villa ».
Le complexe intègre un espace de vie central baptisé le Wild Club, une piscine, un spa, un lagon et un point de restauration nommé la Pulp Kitchen.
De son côté, le domaine de BonjourSauvage Saint-Jean-de-Luz est situé face aux plages de Lafiténia et de Mayarco. Cet établissement propose des studios, des capsules et des mini villas construits avec des matériaux bruts et biosourcés pour faire face à l'océan Atlantique.
Le site dispose également de sa propre Pulp Kitchen, d'une piscine et d'un Wild Club équipé d'une terrasse panoramique.
Le domaine de BonjourSauvage Seignosse est installé au cœur de la forêt de pins des Landes. Ce site entièrement piétonnier propose des hébergements allant de la structure minimaliste « La Capsule » de 16 m² au cube de verre réfléchissant « Le Miroir ÖÖD », jusqu'aux espaces familiaux comme « La Suite » et « La Mini Villa ».
Le complexe intègre un espace de vie central baptisé le Wild Club, une piscine, un spa, un lagon et un point de restauration nommé la Pulp Kitchen.
De son côté, le domaine de BonjourSauvage Saint-Jean-de-Luz est situé face aux plages de Lafiténia et de Mayarco. Cet établissement propose des studios, des capsules et des mini villas construits avec des matériaux bruts et biosourcés pour faire face à l'océan Atlantique.
Le site dispose également de sa propre Pulp Kitchen, d'une piscine et d'un Wild Club équipé d'une terrasse panoramique.
Des programmes d'activités ancrés dans les terroirs
L'offre de séjour intègre des gammes d'expériences conçues en collaboration avec des artisans et des guides locaux, réparties en quatre thématiques :
Les univers « Point Break » et « Level Up » regroupent les activités sportives comme les cours de surf à Mayarco, les sessions de plongée sous-marine, les parcours de running en forêt et les initiations à la chistera pour découvrir la culture basque.
L'univers « Chakra Power » rassemble les prestations de bien-être avec des séances de réveil corporel nommées Morning Flow, des soins corporels ainsi que la « Douche Énergétique », une pratique combinant le yoga, le pilates et le travail respiratoire.
Les propositions de la gamme « Off the Map » se composent d'excursions guidées hors des sentiers battus à la découverte de la forêt landaise, des zones humides ou des villages basques traditionnels comme Espelette, Sare et Ainhoa.
Enfin, les « Instants Sauvages » réunissent des événements collectifs incluant des ateliers culinaires, des siestes sonores, des expositions d'artistes régionaux et des concerts en plein air.
Les univers « Point Break » et « Level Up » regroupent les activités sportives comme les cours de surf à Mayarco, les sessions de plongée sous-marine, les parcours de running en forêt et les initiations à la chistera pour découvrir la culture basque.
L'univers « Chakra Power » rassemble les prestations de bien-être avec des séances de réveil corporel nommées Morning Flow, des soins corporels ainsi que la « Douche Énergétique », une pratique combinant le yoga, le pilates et le travail respiratoire.
Les propositions de la gamme « Off the Map » se composent d'excursions guidées hors des sentiers battus à la découverte de la forêt landaise, des zones humides ou des villages basques traditionnels comme Espelette, Sare et Ainhoa.
Enfin, les « Instants Sauvages » réunissent des événements collectifs incluant des ateliers culinaires, des siestes sonores, des expositions d'artistes régionaux et des concerts en plein air.