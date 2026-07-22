Coopération France-Vietnam : Hanoï veut séduire les professionnels français du tourisme

Hanoï donne rendez-vous aux professionnels français le 4 août à Paris - DepositPhotos.com, monticello
Plus de 276 000 visiteurs français ont arpenté les rues de Hanoï en 2025, marquant une hausse spectaculaire de 32% en un an.
Forte de cette dynamique, la Ville de Hanoï entend profiter de sa venue à Paris pour présenter aux acteurs français l'ensemble des opportunités de coopération offertes par la capitale.
Coordonnée avec l'appui de VNCT (Vietnam Culture & Tourism in Europe Association), cette rencontre sera organisée le mardi 4 août 2026 de 17h00 à 19h30 au sein de la Salle Artémis à l'Espace Batignolles, situé au 18 rue de la Condamine dans le 17e arrondissement de Paris.
L'événement s'adresse prioritairement aux tour-opérateurs, agences de voyages, professionnels du tourisme, compagnies aériennes, entreprises, investisseurs, organismes institutionnels et journalistes spécialisés.
Il doit permettre d'aborder les opportunités d'investissement, de commerce et de développement durable aux côtés d'intervenants de premier plan, notamment M. Nguyễn Ánh Dương, vice-directeur du Département de l'Industrie et du Commerce de Hanoï, M. Nguyễn Trần Quang, vice-directeur du Département du Tourisme de Hanoï, et Mme Lê Y Linh, présidente de VNCT en France.
La délégation souhaite inscrire cet événement dans la continuité d'une coopération décentralisée déjà riche et ancienne, menée notamment avec Paris, la Région Île-de-France, Toulouse ainsi que d'autres partenaires institutionnels français.
Forte de cette dynamique, la Ville de Hanoï entend profiter de sa venue à Paris pour présenter aux acteurs français l'ensemble des opportunités de coopération offertes par la capitale.
Coordonnée avec l'appui de VNCT (Vietnam Culture & Tourism in Europe Association), cette rencontre sera organisée le mardi 4 août 2026 de 17h00 à 19h30 au sein de la Salle Artémis à l'Espace Batignolles, situé au 18 rue de la Condamine dans le 17e arrondissement de Paris.
L'événement s'adresse prioritairement aux tour-opérateurs, agences de voyages, professionnels du tourisme, compagnies aériennes, entreprises, investisseurs, organismes institutionnels et journalistes spécialisés.
Il doit permettre d'aborder les opportunités d'investissement, de commerce et de développement durable aux côtés d'intervenants de premier plan, notamment M. Nguyễn Ánh Dương, vice-directeur du Département de l'Industrie et du Commerce de Hanoï, M. Nguyễn Trần Quang, vice-directeur du Département du Tourisme de Hanoï, et Mme Lê Y Linh, présidente de VNCT en France.
La délégation souhaite inscrire cet événement dans la continuité d'une coopération décentralisée déjà riche et ancienne, menée notamment avec Paris, la Région Île-de-France, Toulouse ainsi que d'autres partenaires institutionnels français.
Des opportunités ciblées et des échanges directs avec la délégation
À cette occasion, Hanoï souhaite mieux faire connaître la diversité et la richesse de son offre : son patrimoine historique, son célèbre Vieux Quartier, son architecture remarquable, sa gastronomie, ses villages artisanaux traditionnels, ainsi que son tourisme culturel et ses nouvelles expériences urbaines.
S'affirmant comme une capitale à la fois patrimoniale, moderne, innovante et durable, la ville cherche à attirer davantage de partenaires français dans des domaines stratégiques pour son avenir.
Car, au-delà du développement du commerce et des investissements, l'enjeu est d'intensifier les flux touristiques dans les deux sens.
Les opportunités de partenariat concernent en particulier les infrastructures urbaines, les transports, la logistique, la transition écologique, les nouvelles technologies, les industries créatives, ainsi que l'agroalimentaire de qualité.
S'affirmant comme une capitale à la fois patrimoniale, moderne, innovante et durable, la ville cherche à attirer davantage de partenaires français dans des domaines stratégiques pour son avenir.
Car, au-delà du développement du commerce et des investissements, l'enjeu est d'intensifier les flux touristiques dans les deux sens.
Les opportunités de partenariat concernent en particulier les infrastructures urbaines, les transports, la logistique, la transition écologique, les nouvelles technologies, les industries créatives, ainsi que l'agroalimentaire de qualité.
Un programme rythmé entre présentations officielles et networking
Pensé pour favoriser les contacts opérationnels et les partenariats entre acteurs des deux pays, le déroulement de l'événement s'articulera autour de deux temps forts :
Les professionnels du tourisme peuvent s'inscrire via ce lien
- 17h00 - 17h15 : Accueil des participants à l'Espace Batignolles.
- 17h15 - 18h15 : Séquence d'ouverture officielle, présentation de la délégation de Hanoï, interventions des représentants institutionnels et exposé détaillé sur l'environnement d'investissement, les activités économiques et le potentiel touristique de la capitale.
- 18h15 - 19h30 : Session de networking et d'échanges B2B pour discuter des perspectives concrètes de coopération, accompagnée d'une présentation de la gastronomie vietnamienne et d'un cocktail professionnel.
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