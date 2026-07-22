Coopération France-Vietnam : Hanoï veut séduire les professionnels français du tourisme

Plus de 276 000 visiteurs français ont arpenté les rues de Hanoï en 2025, marquant une hausse spectaculaire de 32% en un an.



Forte de cette dynamique, la Ville de Hanoï entend profiter de sa venue à Paris pour présenter aux acteurs français l'ensemble des opportunités de coopération offertes par la capitale.



Coordonnée avec l'appui de VNCT (Vietnam Culture & Tourism in Europe Association), cette rencontre sera organisée le mardi 4 août 2026 de 17h00 à 19h30 au sein de la Salle Artémis à l'Espace Batignolles, situé au 18 rue de la Condamine dans le 17e arrondissement de Paris.



L'événement s'adresse prioritairement aux tour-opérateurs, agences de voyages, professionnels du tourisme, compagnies aériennes, entreprises, investisseurs, organismes institutionnels et journalistes spécialisés.



Il doit permettre d'aborder les opportunités d'investissement, de commerce et de développement durable aux côtés d'intervenants de premier plan, notamment M. Nguyễn Ánh Dương, vice-directeur du Département de l'Industrie et du Commerce de Hanoï, M. Nguyễn Trần Quang, vice-directeur du Département du Tourisme de Hanoï, et Mme Lê Y Linh, présidente de VNCT en France.



La délégation souhaite inscrire cet événement dans la continuité d'une coopération décentralisée déjà riche et ancienne, menée notamment avec Paris, la Région Île-de-France, Toulouse ainsi que d'autres partenaires institutionnels français.