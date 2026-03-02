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De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage


E-Visas, ETA, cartes d’arrivée numériques… les formalités de voyage se multiplient et gagnent en complexité. Face à ces évolutions, Action-Visas adapte son accompagnement afin de simplifier les démarches et ainsi sécuriser les parcours avant le départ.


Rédigé par le Jeudi 26 Mars 2026 à 15:22

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À l’heure où la préparation d’un voyage international ne se limite plus à l’obtention d’un visa, les voyageurs comme les agents de voyage doivent désormais composer avec une multiplication de formalités dématérialisées, chacune répondant à des exigences spécifiques selon la destination.

Dans un contexte international marqué par certaines tensions, l’attention portée aux conditions d’entrée et aux procédures en amont du départ s’en trouve renforcée. Cartes d’arrivée numériques, formulaires sanitaires ou déclarations préalables viennent ainsi s’ajouter aux démarches traditionnelles, avec des délais et des modalités propres.

Anticiper et coordonner l’ensemble de ces obligations devient donc essentiel pour éviter toute difficulté à l’embarquement ou à l’arrivée.

Face à ces nouvelles exigences, Action-Visas accompagne voyageurs et professionnels du tourisme en simplifiant la gestion des formalités, du visa aux cartes d’arrivée numériques. Les demandes peuvent être initiées bien en amont du départ, sans contrainte d’urgence, les équipes se chargeant de les soumettre au moment le plus approprié selon les délais propres à chaque destination.

Chine : une carte d’arrivée numérique déployée depuis fin 2025

Lancée le 20 novembre 2025, la carte numérique d’arrivée en Chine s’inscrit dans la volonté des autorités de moderniser les procédures d’entrée sur le territoire. Accessible jusqu’à 90 jours avant l’arrivée, elle permet de transmettre en amont les informations relatives au séjour, dans une logique de contrôle renforcé et de meilleure anticipation des flux.

Ce dispositif concerne l’ensemble des voyageurs, qu’ils soient soumis à visa ou non, et vient compléter les démarches existantes. Il ne remplace pas les obligations consulaires, mais s’y ajoute, ce qui suppose une bonne coordination des formalités.

Chez Action-Visas, la carte d’arrivée peut être commandée seule ou intégrée à une demande de visa, afin de faciliter la gestion des formalités avant le départ.

Inde : fin imminente des cartes d'arrivée papier

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Introduite le 1er octobre 2025, l’e-Arrival Card indienne marque une étape importante dans la digitalisation des formalités d’entrée. Accessible jusqu’à quatre jours avant l’arrivée, elle repose sur un fonctionnement différencié selon le moment de soumission : les formulaires complétés plus de 72 heures avant le départ ne nécessitent pas de QR code à fournir à l’arrivée, tandis que ceux soumis plus tardivement doivent être présentés sous ce format à l’entrée dans le pays.

Après plusieurs mois de coexistence entre formats papier et numérique, la transition s’accélère avec la suppression annoncée des cartes papier au 31 mars 2026, notamment à l’aéroport international de Delhi.

Action-Visas permet de réaliser cette formalité seule ou intégrée à une demande d’e-Visa, selon les besoins du voyageur.

Cambodge : la Cambodia e-Arrival, une étape désormais incontournable avant le départ


Au Cambodge, la carte d’arrivée numérique s’inscrit désormais pleinement dans le parcours d’entrée des voyageurs. À compléter jusqu’à sept jours avant l’arrivée, la Cambodia e-Arrival permet aux autorités de collecter en amont les informations nécessaires et de fluidifier les contrôles à l’aéroport.

Ce dispositif peut s’articuler avec une demande d’e-Visa lorsque celle-ci est requise, ce qui suppose une bonne coordination des démarches en amont du départ.

Action-Visas propose également de commander la Cambodia e-Arrival seule ou de l’associer directement à une demande de visa électronique, afin de regrouper les formalités au sein d’une même démarche.

Cuba : un formulaire au cœur du dispositif d’entrée

À Cuba, le formulaire D’Viajeros occupe une place centrale dans les formalités d’entrée. À compléter jusqu’à sept jours avant le départ, il ne se limite pas à une simple déclaration de voyage, puisqu’il permet également de valider le visa électronique du voyageur.

Ce système illustre une volonté de centralisation des démarches, tout en maintenant une distinction entre les différents documents requis. Pour les voyageurs, cela implique de bien identifier le rôle de chaque étape afin d’éviter toute difficulté à l’embarquement.

Le visa électronique et le formulaire D’Viajeros peuvent être gérés conjointement par Action-Visas, afin de simplifier les démarches en amont du départ.

Thaïlande : la TDAC déployée sur fond de réflexion sur les séjours sans visa

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Lancée le 1er mai 2025, la b[Thailand Digital Arrival Card (TDAC)]b s’inscrit dans la stratégie de modernisation des procédures d’entrée engagée par les autorités thaïlandaises. À compléter jusqu’à trois jours avant l’arrivée, elle permet de transmettre en amont les informations relatives au séjour et de fluidifier les contrôles à l’arrivée.

Cette carte d’arrivée numérique ne constitue pas un visa, mais une formalité complémentaire, désormais intégrée au parcours des voyageurs, quel que soit leur régime d’entrée sur le territoire.

Avec Action-Visas, il est possible de commander la TDAC seule ou associée à une demande de visa, afin de gérer l’ensemble des démarches nécessaires au voyage.

Par ailleurs, les autorités thaïlandaises ont récemment évoqué la possibilité de réduire la durée de séjour sans visa, actuellement fixée à 60 jours pour les voyageurs de 93 pays, dont la France, à 30 jours. Une évolution qui, si elle se concrétise, viendrait modifier le cadre d’entrée sans remettre en cause l’obligation de compléter la TDAC en amont du voyage.

Singapour : la SG Arrival Card, clé d’un passage rapide à l’immigration


À Singapour, la SG Arrival Card s’inscrit dans un écosystème global de contrôle automatisé des frontières. À compléter jusqu’à trois jours avant l’arrivée, elle permet de transmettre en amont les informations nécessaires, réduisant ainsi les interactions lors du passage à l’immigration.

Ce modèle repose sur une digitalisation avancée des procédures, visant à concilier sécurité et fluidité. Pour les voyageurs, cette simplification apparente suppose néanmoins une préparation en amont rigoureuse.

La SG Arrival Card peut être anticipée et réalisée en amont du départ par Action-Visas, afin d’éviter toute erreur ou omission.

République dominicaine : l’e-Ticket, une formalité obligatoire depuis 2021


Depuis le 1er avril 2021, la République dominicaine impose à tous les voyageurs la complétion d’un e-Ticket avant leur arrivée sur le territoire. Ce formulaire numérique unique remplace trois documents auparavant distincts, relatifs à l’immigration, à la douane et aux déclarations sanitaires, simplifiant ainsi les démarches à effectuer en amont du voyage comme à l’arrivée.

Accessible jusqu’à 60 jours avant le départ, l’e-Ticket permet de centraliser les informations nécessaires aux autorités, tout en réduisant les formalités à l’aéroport. Pour les voyageurs, cette simplification repose néanmoins sur une préparation en amont, afin d’éviter toute difficulté lors de l’embarquement.

L’e-Ticket peut être complété avant le départ auprès d’Action-Visas, afin de s’assurer de l’exactitude des informations transmises aux autorités.

L’Indonésie, la Corée du Sud, le Laos, Taïwan, la Malaisie ou encore de nombreuses destinations caribéennes ont, elles aussi, mis en place des cartes d’arrivée numériques, témoignant d’une généralisation progressive de ces dispositifs à l’échelle internationale.

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Tags : action-visas
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