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Le 2e aéroport des Pays-Bas va fermer (temporairement) en 2027

La piste de l'aéroport d'Eindhoven va s'offrir une cure de jouvence


Ce n'est pas l'aéroport le plus cité dans la presse française ou européenne, puisqu'il vit dans l'ombre d'Amsterdam-Schiphol. Et pourtant, l'aéroport d'Eindhoven est un poids lourd aux Pays-Bas. Le deuxième aéroport du pays, plutôt orienté low cost, va fermer pendant cinq mois en 2027. Les compagnies s'organisent pour affronter ce grand chamboulement.



Rédigé par le Jeudi 26 Mars 2026 à 09:41

La piste de l'aéroport d'Eidhoven va s'offrir une cure de jouvance et l'aéroport fermera en 2027 - Depositphotos
La piste de l'aéroport d'Eidhoven va s'offrir une cure de jouvance et l'aéroport fermera en 2027 - Depositphotos
ôvoyages
C'est un mastodonte, méconnu en dehors des frontières de son pays, qui va créer un important casse-tête pour les compagnies aériennes.

En 2027, l'aéroport d'Eindhoven va devoir fermer ses portes pendant cinq mois.

Du 1er février au 19 juillet, la piste va subir d'importants travaux de modernisation, conduisant à la fermeture de l'installation. Ils doivent permettre notamment l'installation d'un système d'atterrissage aux instruments (ILS), afin que les avions puissent se poser même par brouillard dense.

Et cela ne sera pas sans conséquences aux Pays-Bas.

On parle tout simplement du deuxième aéroport du pays, avec plus de 7 millions de passagers pour 18 millions d'habitants. Il est qualifié de "hub régional majeur" par Transavia.

Un score honorable, mais bien loin des près de 69 millions de passagers qui ont transité par celui de la capitale, à savoir l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol.

Pour exister dans l'ombre du géant néerlandais, Eindhoven a misé sur le développement des compagnies low cost. Et elles vont devoir s'organiser pour faire face à la fermeture de l'installation.

Aéroport d'Eindhoven : Transavia et TUI délocalisent leurs vols

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Comme il est indiqué sur le site de l'infrastructure, "les compagnies aériennes transféreront temporairement leurs opérations vers d'autres aéroports et adapteront leurs horaires de vol.

Par conséquent, les passagers de la région pourront voyager via d'autres aéroports pendant cette période, ce qui leur permettra de poursuivre leur voyage."

Si Ryanair et Wizz Air n'ont pas encore documenté leur programmation pour 2027 et ce changement de plan de vol, d'autres l'ont déjà fait.

Malgré tout, un indice pourrait filtrer du côté de la low cost hongroise, puisqu'elle est la seule à proposer des vols passagers au départ de Maastricht cet été, desservant quatre destinations.

A lire : Aérien en Europe : concentration dans le ciel… et au sol

D'ailleurs, TUI a annoncé transférer l'ensemble de ses vols vers cet aéroport.

De son côté, Transavia positionnera deux de ses neuf appareils à l'aéroport de Maastricht-Aix-la-Chapelle et quatre à Weeze, près de Nimègue. Les trois appareils restants seront dispatchés selon les besoins dans la flotte de la compagnie.

Elle opère 34 vols par jour depuis l'installation.

"La fermeture temporaire de l'aéroport d'Eindhoven représente un défi opérationnel majeur qui exige une préparation minutieuse.

Nous sommes heureux de pouvoir proposer, grâce à Maastricht et Weeze, une solution de repli facilement accessible pour nos passagers et notre personnel. Par ailleurs, nous avons hâte de reprendre nos vols depuis un aéroport d'Eindhoven rénové dès l'été 2027," a déclare Marloes van Laake, directrice générale de Transavia.

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Tags : amsterdam, eindhoven, transavia
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