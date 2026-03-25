Elle opère 34 vols par jour depuis l'installation.



" La fermeture temporaire de l'aéroport d'Eindhoven représente un défi opérationnel majeur qui exige une préparation minutieuse.



Nous sommes heureux de pouvoir proposer, grâce à Maastricht et Weeze, une solution de repli facilement accessible pour nos passagers et notre personnel. Par ailleurs, nous avons hâte de reprendre nos vols depuis un aéroport d'Eindhoven rénové dès l'été 2027, " a déclare Marloes van Laake, directrice générale de Transavia.