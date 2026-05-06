Vols maintenus et hausses de tarifs "limitées" : les autorités rassurent avant l’été

Pour aider les compagnies qui feraient face à des difficultés de trésorerie, des reports de charges fiscales et sociales leur seront consenties si nécessaire, afin d’alléger immédiatement la pression à court terme. A ce stade, a souligné Roland Lescure, " nous maintenons notre stratégie d'aides ciblées car il n'y a pas lieu d'envisager une mesure générale qui coûterait beaucoup d’argent et serait sans doute peu efficace".



Par ailleurs, les ministres se sont engagés à transmettre à la Commission européenne, qui, a priori, devrait les valider, des demandes techniques très précises des compagnies aériennes. Philippe Tabarot leur a notamment promis " plus de flexibilité " concernant les règles de créneaux horaires dans les aéroports, ce qui permettrait aux transporteurs d’ajuster plus librement leur plan de vol en fonction de la demande et ainsi de limiter le gaspillage de carburant.



Par ailleurs, la DGAC devrait lever l'interdiction de faire voler des avions imposées jusqu'ici, pour des raisons de sécurité, sur le territoire de six pays du Golfe (Arabie Saoudite, Koweit, Bahrein, Qatar, Jordanie, et partiellement les Emirats Arabes Unis). Ceci afin de " redonner de l'oxygène à certaines compagnies".



En revanche, le gouvernement a écarté toute mesure de plafonnement des prix du kérosène ou de baisse de la fiscalité sur ce carburant, estimant qu’une mesure générale "coûterait beaucoup d’argent et serait sans doute peu efficace" . Il va toutefois surveiller l'évolution des prix.



Mais, pour l'heure, a assuré Roland Lescure " il n'y a pas eu d'excès " et "il n'y a pas eu de profiteurs de guerre".



Enfin, les ministres ont réaffirmé que le droit des passagers devaient continuer à s'appliquer. Autrement dit, lorsqu'un billet a été acheté, il n'est pas légitime qu'une compagnie demande, a posteriori, un supplément de prix. En cas d'annulation de vol, le remboursement du passager doit intervenir sous 7 jours. Et si cette annulation a lieu moins de quinze jours avant le départ, une indemnité est due en sus.