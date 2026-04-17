Aérien : le SFMA revient en janvier 2027 avec plus de 100 exposants attendus

Pendant trois jours, plus de 100 exposants - écoles, CFA, universités, organismes de formation, compagnies aériennes, constructeurs, équipementiers et institutions - seront réunis dans le Hall Concorde.



Ils présenteront leurs métiers, cursus et opportunités de recrutement, et échangeront directement avec les visiteurs.



Le salon confirme également son rôle de plateforme d’orientation pour un public majoritairement jeune : près d’un visiteur sur deux a entre 16 et 25 ans, et 47% sont lycéens, étudiants ou collégiens.



L’événement attire aussi au-delà de l’Île-de-France, avec 30% de visiteurs venus de province et 5% des DOM-TOM ou de l’étranger.