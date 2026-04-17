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Aérien : le SFMA revient en janvier 2027 avec plus de 100 exposants attendus

Emploi, formation et recrutement


Le Salon des Formations et Métiers Aéronautiques (SFMA) revient pour sa 35e édition les 29, 30 et 31 janvier 2027 au musée de l’Air et de l’Espace - Paris-Le Bourget. Salon unique en France dédié à l’emploi, à la formation et au recrutement dans l’aéronautique, il réunira plus de 100 exposants et proposera 40 conférences dans un contexte de fortes tensions de recrutement dans la filière.


Rédigé par le Mercredi 6 Mai 2026 à 12:45

Le SFMA revient pour sa 35e édition les 29, 30 et 31 janvier 2027 - Depositphotos.com, maroti
Le SFMA revient pour sa 35e édition les 29, 30 et 31 janvier 2027 - Depositphotos.com, maroti
Exotismes
Le Salon des Formations et Métiers Aéronautiques (SFMA) tiendra sa 35e édition les 29, 30 et 31 janvier 2027 au musée de l’Air et de l’Espace - Paris-Le Bourget.

Considéré comme le seul salon en France entièrement dédié à l’emploi, à la formation et au recrutement dans les secteurs de l’aéronautique, de l’aérien et du spatial, l’événement s’inscrit dans un contexte de fortes tensions sur les besoins en recrutement au sein de la filière.

L’édition 2027 s’appuiera sur la dynamique observée en 2026, qui avait réuni 18 292 visiteurs, en hausse de 17,5% sur un an.

Un public largement tourné vers l’orientation et l’insertion professionnelle : 69% des visiteurs étaient venus pour se former ou s’orienter, et 46% étaient en recherche d’emploi, de stage ou d’alternance.

Un événement essentiel pour l’orientation et l’emploi

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Pendant trois jours, plus de 100 exposants - écoles, CFA, universités, organismes de formation, compagnies aériennes, constructeurs, équipementiers et institutions - seront réunis dans le Hall Concorde.

Ils présenteront leurs métiers, cursus et opportunités de recrutement, et échangeront directement avec les visiteurs.

Le salon confirme également son rôle de plateforme d’orientation pour un public majoritairement jeune : près d’un visiteur sur deux a entre 16 et 25 ans, et 47% sont lycéens, étudiants ou collégiens.

L’événement attire aussi au-delà de l’Île-de-France, avec 30% de visiteurs venus de province et 5% des DOM-TOM ou de l’étranger.

Une filière sous tension en quête de talents

Le programme s’articulera autour de 40 conférences thématiques, dans la continuité de l’édition précédente, consacrées aux métiers, aux formations, aux compétences attendues et aux perspectives d’évolution dans un secteur en mutation.

Dans un contexte marqué par la transition écologique, l’essor des nouvelles technologies et le développement des drones, cette 35e édition entend également mettre en lumière les évolutions des métiers de l’aéronautique et du spatial, et les compétences associées.

"La progression de la fréquentation du SFMA reflète à la fois l’urgence des besoins d’une filière qui recrute massivement et l’intérêt croissant des jeunes pour ces métiers.

Le salon a été conçu pour favoriser cette rencontre", souligne Emmanuelle Husson, commissaire du SFMA.

Lire aussi : SFMA 2026 : trois jours pour rencontrer les recruteurs de l'aérien


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Tags : aeronautique, sfma
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