Transition digitale : SpeedMedia aide les professionnels du tourisme à franchir le cap

Abordez efficacement la digitalisation de votre production
Aujourd’hui, les voyageurs exigent fluidité, instantanéité et réassurance lors de la réservation de leurs vacances. Il est donc primordial d’intégrer la technologie numérique à toutes les étapes de la réservation d’un voyage afin de se préparer au mieux aux opportunités et aux défis de la digitalisation.
SpeedMedia propose ainsi des solutions qui automatisent les tâches du quotidien : recherche de disponibilités en temps réel, mise à jour des prix, gestion des acomptes… Pour permettre aux agents de se concentrer sur l'essentiel : le conseil et la vente.
Choisissez la stratégie de distribution la plus adaptée à votre activité
Que vous soyez 100% on-line ou qu’une grande partie de vos clients réservent au téléphone, SpeedMedia vous accompagne dans le choix de l’eco-système technique le plus adapté afin que vous puissiez vous concentrer pleinement sur le développement de votre activité.
Grâce aux outils développés au quotidien par SpeedMedia, vous pourrez mettre en ligne vos produits, piloter votre distribution et vos marges B2B et B2C simplement. Tout ceci en proposant une offre de voyages complète, que vous pourrez choisir parmi plus de 70 000 produits à travers le monde entier.
Grâce aux outils développés au quotidien par SpeedMedia, vous pourrez mettre en ligne vos produits, piloter votre distribution et vos marges B2B et B2C simplement. Tout ceci en proposant une offre de voyages complète, que vous pourrez choisir parmi plus de 70 000 produits à travers le monde entier.
Profitez du tunnel de réservation optimisé et complet de SpeedMedia
Le tunnel de réservation permet de réserver instantanément les voyages auprès de tous les producteurs connectés à SpeedMedia, de paramétrer facilement des options et assurances, et propose bien plus encore.
En effet, SpeedMedia offre désormais la possibilité de monter vos produits terrestres avec de multiples combinaisons de vols et de compagnies aériennes, de façon dynamique. Contrairement aux forfaits traditionnels qui imposent des allotements spécifiques, ce module Open Package offre une liberté totale en permettant de choisir et paramétrer ses vols tout en bénéficiant de tarifs avantageux. L’Open Package est un outil complémentaire qui permet de proposer des produits flexibles, sans engagement, pour des dates, périodes ou villes de départ spécifiques. Cet outil permet également de concevoir des plans de vols parfaitement adaptés aux offres, en tenant compte des contraintes comme les horaires d’arrivée, la durée des trajets, les bagages inclus, les horaires de départ pour le retour, ou encore les open-jaw lorsque cela est nécessaire.
En adoptant ce montage flexible, les clients de SpeedMedia optimisent l’utilisation de leurs ressources et le remplissage, et maximisent aussi leurs revenus. En effet, proposer une gamme plus large de produits et de services permet d’attirer un plus large éventail de clients et de répondre efficacement aux fluctuations de la demande, ce qui se traduit par une rentabilité accrue et une croissance durable.
En effet, SpeedMedia offre désormais la possibilité de monter vos produits terrestres avec de multiples combinaisons de vols et de compagnies aériennes, de façon dynamique. Contrairement aux forfaits traditionnels qui imposent des allotements spécifiques, ce module Open Package offre une liberté totale en permettant de choisir et paramétrer ses vols tout en bénéficiant de tarifs avantageux. L’Open Package est un outil complémentaire qui permet de proposer des produits flexibles, sans engagement, pour des dates, périodes ou villes de départ spécifiques. Cet outil permet également de concevoir des plans de vols parfaitement adaptés aux offres, en tenant compte des contraintes comme les horaires d’arrivée, la durée des trajets, les bagages inclus, les horaires de départ pour le retour, ou encore les open-jaw lorsque cela est nécessaire.
En adoptant ce montage flexible, les clients de SpeedMedia optimisent l’utilisation de leurs ressources et le remplissage, et maximisent aussi leurs revenus. En effet, proposer une gamme plus large de produits et de services permet d’attirer un plus large éventail de clients et de répondre efficacement aux fluctuations de la demande, ce qui se traduit par une rentabilité accrue et une croissance durable.
Innovation constante et améliorations des services
L'ambition de SpeedMedia est de faciliter la transformation digitale des acteurs du tourisme en France, qu'il s'agisse d’agences de proximité, de petits producteurs ou de grands comptes e-commerce.
Cette démarche, guidée par le désir d'améliorer sans cesse l'expérience de ses clients, consolide la position de la plateforme technologique dans le domaine du tourisme en ligne.
Que vous disposiez déjà de votre propre site Web ou alors que vous souhaitiez évoluer vers de nouvelles technologies, SpeedMedia propose des solutions efficaces et rapides à mettre en place.
Cette démarche, guidée par le désir d'améliorer sans cesse l'expérience de ses clients, consolide la position de la plateforme technologique dans le domaine du tourisme en ligne.
Que vous disposiez déjà de votre propre site Web ou alors que vous souhaitiez évoluer vers de nouvelles technologies, SpeedMedia propose des solutions efficaces et rapides à mettre en place.
Une équipe jeune et enthousiaste
Les équipes sont toujours présentes pour vous accompagner au quotidien.
Nos développeurs, sous la houlette d’Alexandre, le Responsable des opérations, utilisent les outils les plus pertinents pour continuer de faire évoluer nos solutions. Mathieu, qui a passé des années chez Quartier Libre et qui connaît parfaitement le monde du tour opérating, est la personne idéale pour vous aider à gérer vos projets. De son côté Léa, que vous commencez à bien connaître, a pris la responsabilité de la partie commerciale.
Tout ce petit monde possède quelques points communs : l’amour de nos métiers du voyage, sa parfaite connaissance tant de ses attentes que de ses contraintes. Cela fait de SpeedMedia l’entreprise idéale pour offrir le meilleur service aux agences de voyages, aux tour-opérateurs et aux autocaristes.
Ceux d’entre vous qui se rendront au prochain Forum des Pionniers en Egypte du 30 mai au 4 juin prochains, pourront rencontrer Léa. Et bien évidemment, SpeedMedia sera présent en septembre à la Porte de Versailles et vous accueillera sur son stand de l’IFTM.
Nos développeurs, sous la houlette d’Alexandre, le Responsable des opérations, utilisent les outils les plus pertinents pour continuer de faire évoluer nos solutions. Mathieu, qui a passé des années chez Quartier Libre et qui connaît parfaitement le monde du tour opérating, est la personne idéale pour vous aider à gérer vos projets. De son côté Léa, que vous commencez à bien connaître, a pris la responsabilité de la partie commerciale.
Tout ce petit monde possède quelques points communs : l’amour de nos métiers du voyage, sa parfaite connaissance tant de ses attentes que de ses contraintes. Cela fait de SpeedMedia l’entreprise idéale pour offrir le meilleur service aux agences de voyages, aux tour-opérateurs et aux autocaristes.
Ceux d’entre vous qui se rendront au prochain Forum des Pionniers en Egypte du 30 mai au 4 juin prochains, pourront rencontrer Léa. Et bien évidemment, SpeedMedia sera présent en septembre à la Porte de Versailles et vous accueillera sur son stand de l’IFTM.
A vous de jouer !
C’est le moment de vous doter des bons outils et d’élargir votre périmètre de vente.
Pour chaque nouveau projet, SpeedMedia s’engage à établir une relation de confiance et de qualité auprès des agences de voyage ou des tour-opérateurs qui font appel à ses services.
Pour chaque nouveau projet, SpeedMedia s’engage à établir une relation de confiance et de qualité auprès des agences de voyage ou des tour-opérateurs qui font appel à ses services.
Contacts
N’hésitez pas à contacter Léa et ses équipes pour toute demande. Nous mettons à votre disposition des démos via écran partagé, conférence calls, emails, rencontres… nous vous attendons :
• Ecrivez-nous : l.zidane@speedmedia.fr
• Téléphone : + 33 (0)1 84 16 52 90
• Ou sur notre site : https://www.speedmedia.fr
• Ecrivez-nous : l.zidane@speedmedia.fr
• Téléphone : + 33 (0)1 84 16 52 90
• Ou sur notre site : https://www.speedmedia.fr
Autres articles
-
Forum des Pionniers 2026 : Penguin World de nouveau parrain avec ses trois sociétés, SpeedMedia, Resaneo et Quartier Libre
-
Speedmedia : Innovation et Services pour les pros du voyage !
-
SpeedMedia : un max de ventes au bout du tunnel de réservation !
-
L’Open Package SpeedMedia pour monter vos offres Flex
-
IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53