Transition digitale : SpeedMedia aide les professionnels du tourisme à franchir le cap

Le tunnel de réservation permet de réserver instantanément les voyages auprès de tous les producteurs connectés à SpeedMedia, de paramétrer facilement des options et assurances, et propose bien plus encore.



En effet, SpeedMedia offre désormais la possibilité de monter vos produits terrestres avec de multiples combinaisons de vols et de compagnies aériennes, de façon dynamique. Contrairement aux forfaits traditionnels qui imposent des allotements spécifiques, ce module Open Package offre une liberté totale en permettant de choisir et paramétrer ses vols tout en bénéficiant de tarifs avantageux. L’Open Package est un outil complémentaire qui permet de proposer des produits flexibles, sans engagement, pour des dates, périodes ou villes de départ spécifiques. Cet outil permet également de concevoir des plans de vols parfaitement adaptés aux offres, en tenant compte des contraintes comme les horaires d’arrivée, la durée des trajets, les bagages inclus, les horaires de départ pour le retour, ou encore les open-jaw lorsque cela est nécessaire.



En adoptant ce montage flexible, les clients de SpeedMedia optimisent l’utilisation de leurs ressources et le remplissage, et maximisent aussi leurs revenus. En effet, proposer une gamme plus large de produits et de services permet d’attirer un plus large éventail de clients et de répondre efficacement aux fluctuations de la demande, ce qui se traduit par une rentabilité accrue et une croissance durable.