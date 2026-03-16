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Speedmedia : Innovation et Services pour les pros du voyage !

Le secteur du voyage est en constante évolution dans un monde toujours plus complexe. S’adapter est son lot quotidien.


Speedmedia Services se distingue dans les solutions Web proposées aux agences de voyages et aux tour-opérateurs. Une vision claire et une expertise approfondie, lui permettent de proposer des outils innovants qui répondent aux besoins spécifiques de ses clients B2C et B2B.
SpeedMedia propose une plateforme mutualisée connectée à plus de 70 tour-opérateurs, permettant également de saisir sa propre production et donner ainsi la possibilité aux agences de voyages et aux TO de diffuser en temps réel des offres de séjours, circuits, clubs, autotours, croisières, locations.


Rédigé par le Lundi 30 Mars 2026 à 06:05

Des solutions pratiques pour un secteur en constante mutation

SpeedMedia, des outils simples, efficaces et rapides © Canva SpeedMedia
SpeedMedia, des outils simples, efficaces et rapides © Canva SpeedMedia
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Le secteur du voyage est hyper concurrentiel avec des attentes clients toujours plus exigeantes. SpeedMedia Services connait ces défis et offre des solutions qui permettent à ses clients de se démarquer.

Que ce soit pour la gestion des réservations en ligne ou l'amélioration de l'expérience utilisateur, notre solution est conçue pour maximiser l'efficacité et la rentabilité des produits proposées.

L’expertise technologique au service des pros du voyage

L'expertise technologique de SpeedMedia repose sur une équipe passionnée par l'innovation. En intégrant les dernières avancées technologiques, l'entreprise propose des solutions intuitives, faciles à utiliser par les agences de voyages et performantes. Les solutions développées sont évolutives, accessibles financièrement, mutualisées pour une facilité de construction et permettent ainsi aux agences de voyages et aux tour-opérateurs de s'adapter rapidement aux changements du marché.

Nos clients sont nos meilleurs alliés

Chez SpeedMedia Services, le client est au cœur de tous nos développements. L'entreprise s'engage à offrir un service et un support technique de qualité. Cette approche centrée sur le client se traduit par des relations durables et une satisfaction élevée, comme en témoignent les nombreux partenariats de longue date avec de nombreux acteurs du secteur.

Les outils mis à disposition permettent à chaque client d’adapter sa propre stratégie commerciale, sa propre politique de distribution mais également sa propre production dans le cadre de tout nouveaux outils de création dynamique de packages (FLEX) pour les TO.

Personnalisation et adaptabilité

Les solutions proposées par SpeedMedia sont totalement modulables afin de disposer d'un moteur de réservation multi-TO et d'un tunnel d'achat sans nécessiter d'installation préalable. Les utilisateurs peuvent vendre en ligne les produits packagés des principaux TO du marché, ainsi que leurs propres produits, en appliquant leur propre politique de ventes. La plateforme évolue en permanence, intégrant de nouveaux TO connectés, de nouvelles fonctionnalités, des widgets pour les réseaux sociaux, des améliorations dans le tunnel de vente ou encore la mise en place de nouveaux flux, afin de répondre aux besoins des professionnels du tourisme.

L'Innovation comme mantra

SpeedMedia investit continuellement dans la recherche et le développement pour anticiper les tendances futures et proposer des innovations qui feront la différence. Les possibilités sont nombreuses : amélioration des temps de réponse, augmentation de la richesse du contenu et du nombre de TO connectés, nouveau tunnel de réservation (Cf. Article précédent en constante évolution, innovation dans le design des sites Web délivrés, adaptation de ses offres lorsque vous disposez déjà d’un site Web, construction de sites sur-mesure... Notre engagement fort pour l'innovation est gage de pérennité et de succès ensemble.

Vous et nous pour les voyageurs

En conclusion, SpeedMedia Services se positionne comme votre partenaire de choix pour les agences de voyages, les réseaux d'agences et les tour-opérateurs. Grâce à des solutions technologiques avancées et une approche centrée sur le client, l'entreprise contribue activement à la transformation digitale du secteur du voyage. En choisissant SpeedMedia, les professionnels du voyage s'assurent de disposer des atouts nécessaires pour réussir.

Qu’attendez-vous ?

Il est grand temps de discuter ensemble

Ouvrez de nouveaux horizons en optant pour un site Web SpeedMedia.

Contacts

Speedmedia : Innovation et Services pour les pros du voyage !
N’hésitez pas à contacter Léa et ses équipes pour toute demande. Nous mettons à votre disposition des démos via écran partagé, conférence calls, emails, rencontres… nous vous attendons :

• Ecrivez-nous : l.zidane@speedmedia.fr
• Téléphone : + 33 (0)1 84 16 52 90
• Ou sur notre site : https://www.speedmedia.fr


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Tags : SpeedMedia
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