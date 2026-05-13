Au sommaire de la revue de presse de la semaine du 11 mai 2026 :
Antarctique : le surtourisme inquiète
TikTok veut révolutionner la réservation de voyages
Le tourisme mondial confirme sa résilience
Après Spirit Airlines, les compagnies se disputent les anciennes lignes
La “calmcation”, nouvelle tendance du tourisme urbain
Le trafic aérien européen reste solide malgré les tensions géopolitiques
Tourisme sous tension : les réservations de dernière minute s’imposent
Silence, racines et road trips : les nouvelles tendances voyage de 2026
Le saviez-vous ? Les montagnes françaises regorgent de faune sauvage observable
Antarctique : le surtourisme inquiète
TikTok veut révolutionner la réservation de voyages
Le tourisme mondial confirme sa résilience
Après Spirit Airlines, les compagnies se disputent les anciennes lignes
La “calmcation”, nouvelle tendance du tourisme urbain
Le trafic aérien européen reste solide malgré les tensions géopolitiques
Tourisme sous tension : les réservations de dernière minute s’imposent
Silence, racines et road trips : les nouvelles tendances voyage de 2026
Le saviez-vous ? Les montagnes françaises regorgent de faune sauvage observable
Antarctique : le surtourisme inquiète
Le boom du tourisme en Antarctique accélère la fonte des glaces en Antarctique. @depositphotos/Steve_Allen
Réunis à Hiroshima, les signataires du traité sur l’Antarctique examinent l’impact du tourisme sur le continent blanc.
Avec 118 000 visiteurs en 2025, soit trois fois plus qu’il y a dix ans, les scientifiques alertent sur l’accélération de la fonte des glaces, la pollution et les perturbations de la faune, notamment des manchots empereurs. Des quotas et restrictions d’accès sont envisagés.
A lire sur la-croix.com
Avec 118 000 visiteurs en 2025, soit trois fois plus qu’il y a dix ans, les scientifiques alertent sur l’accélération de la fonte des glaces, la pollution et les perturbations de la faune, notamment des manchots empereurs. Des quotas et restrictions d’accès sont envisagés.
A lire sur la-croix.com
TikTok veut révolutionner la réservation de voyages
Avec « TikTok Go », le réseau social permet de réserver hôtels, activités et excursions directement depuis des vidéos de voyage. @depositphotos/prykhodov
TikTok lance aux États-Unis « TikTok Go », une nouvelle fonctionnalité permettant de réserver hôtels, activités et excursions directement depuis des vidéos de voyage.
Grâce à des partenariats avec Booking.com, Expedia ou encore GetYourGuide, les utilisateurs peuvent comparer les offres et réserver en un clic sans quitter l’application.
Avec cette initiative, TikTok renforce sa stratégie de transformation de l’inspiration voyage en achat immédiat.
Une info skift.com
Grâce à des partenariats avec Booking.com, Expedia ou encore GetYourGuide, les utilisateurs peuvent comparer les offres et réserver en un clic sans quitter l’application.
Avec cette initiative, TikTok renforce sa stratégie de transformation de l’inspiration voyage en achat immédiat.
Une info skift.com
Le tourisme mondial confirme sa résilience
Dans un nouveau rapport présenté en Égypte, le WTTC souligne la forte capacité de rebond du secteur du voyage et du tourisme après les crises mondiales.
Malgré la pandémie de Covid-19 et les tensions géopolitiques, le tourisme a retrouvé en 2025 son niveau d’avant-crise, représentant 11 600 milliards de dollars du PIB mondial et 366 millions d’emplois.
Le WTTC estime que la reprise dépend surtout d’un leadership fort, d’une coopération public-privé et d’investissements continus.
A lire sur le site du WTTC
Malgré la pandémie de Covid-19 et les tensions géopolitiques, le tourisme a retrouvé en 2025 son niveau d’avant-crise, représentant 11 600 milliards de dollars du PIB mondial et 366 millions d’emplois.
Le WTTC estime que la reprise dépend surtout d’un leadership fort, d’une coopération public-privé et d’investissements continus.
A lire sur le site du WTTC
Après Spirit Airlines, les compagnies se disputent les anciennes lignes
Depuis la faillite de Spirit Airlines le 2 mai, plusieurs compagnies aériennes américaines accélèrent leur expansion pour récupérer ses parts de marché.
Frontier, JetBlue, Breeze, United, Delta et Southwest ont annoncé de nouvelles dessertes ou des augmentations de capacité sur 57 anciennes lignes de Spirit.
Les liaisons vers la Floride, les Caraïbes et les grandes villes américaines sont particulièrement ciblées.
Plus à lire sur travelweekly.com
Frontier, JetBlue, Breeze, United, Delta et Southwest ont annoncé de nouvelles dessertes ou des augmentations de capacité sur 57 anciennes lignes de Spirit.
Les liaisons vers la Floride, les Caraïbes et les grandes villes américaines sont particulièrement ciblées.
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La “calmcation”, nouvelle tendance du tourisme urbain
La “calmcation”, nouvelle tendance de voyages des voyageurs en quête de repos et nature en ville. @depositphotos/goga18128.mail.ru
Nouvelle tendance voyage, la “calmcation” séduit les voyageurs en quête de repos, de nature et de déconnexion, même en ville.
Parcs urbains, cafés tranquilles, saunas, hammams ou baignades en eau libre deviennent les nouveaux incontournables du slow tourisme.
De Paris à Londres en passant par Milan ou Oslo, les grandes métropoles misent désormais sur le bien-être et les espaces verts pour répondre à cette demande de séjours plus apaisés.
Une info à retrouver sur euronews.com
Parcs urbains, cafés tranquilles, saunas, hammams ou baignades en eau libre deviennent les nouveaux incontournables du slow tourisme.
De Paris à Londres en passant par Milan ou Oslo, les grandes métropoles misent désormais sur le bien-être et les espaces verts pour répondre à cette demande de séjours plus apaisés.
Une info à retrouver sur euronews.com
Le trafic aérien européen reste solide malgré les tensions géopolitiques
Le trafic aérien de passagers en Europe a progressé de 3,8 % en mars 2026, malgré le contexte géopolitique. @depositphotos/ronniechua
Le trafic aérien de passagers en Europe a progressé de 3,8 % en mars 2026, malgré le début du conflit au Moyen-Orient, selon ACI Europe.
L’association souligne la résilience de la demande aérienne et ne prévoit pas de baisse du trafic pour la saison estivale.
Les aéroports italiens et espagnols figurent parmi les plus dynamiques, tandis que Londres-Heathrow, Barcelone et Madrid continuent d’afficher une forte croissance.
Source : hosteltur.com
L’association souligne la résilience de la demande aérienne et ne prévoit pas de baisse du trafic pour la saison estivale.
Les aéroports italiens et espagnols figurent parmi les plus dynamiques, tandis que Londres-Heathrow, Barcelone et Madrid continuent d’afficher une forte croissance.
Source : hosteltur.com
Tourisme sous tension : les réservations de dernière minute s’imposent
Le trafic aérien de passagers en Europe a progressé de 3,8 % en mars 2026, malgré le contexte géopolitique. @depositphotos/ronniechua
Selon TUI, la guerre en Iran renforce la tendance aux réservations de dernière minute, près de la moitié des voyageurs n’ayant pas encore réservé pour l’été. La demande se déplace vers des destinations plus sûres comme l’Espagne et la Grèce, tandis que les prix des hôtels et des croisières augmentent. Malgré un contexte instable et plusieurs chocs géopolitiques, le groupe observe une activité résiliente mais reste prudent sur ses prévisions annuelles.
Un article de boursorama.com
Un article de boursorama.com
Silence, racines et road trips : les nouvelles tendances voyage de 2026
Les road trips aux États-Unis sont plébiscités, notamment grâce aux 100 ans de la Route 66. @depositphotos/trekandshoot
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Guerre au Moyen Orient, TUI, Hilton... Quoi de neuf dans le monde du tourisme cette semaine ?
Selon le rapport 2026 de Hilton, les voyageurs recherchent désormais des séjours plus émotionnels et personnalisés.
Parmi les grandes tendances émergentes : la “hushpitality”, axée sur le calme et le besoin de solitude, les voyages “inheritourism” pour explorer ses origines familiales, ainsi que le retour en force des road trips aux États-Unis, porté par les 100 ans de la Route 66.
Les familles impliquent aussi davantage les enfants dans l’organisation des vacances et privilégient les séjours déconnectés.
A lire sur euronews.com
Parmi les grandes tendances émergentes : la “hushpitality”, axée sur le calme et le besoin de solitude, les voyages “inheritourism” pour explorer ses origines familiales, ainsi que le retour en force des road trips aux États-Unis, porté par les 100 ans de la Route 66.
Les familles impliquent aussi davantage les enfants dans l’organisation des vacances et privilégient les séjours déconnectés.
A lire sur euronews.com
🐾 Le saviez-vous ? Les montagnes françaises regorgent de faune sauvage observable
Dans les massifs français (Alpes, Pyrénées, Jura, Vercors, Auvergne), il est possible d’observer chamois, marmottes, bouquetins, loups ou encore le brame du cerf grâce à des sorties guidées. Ces randonnées, de plus en plus populaires, ne garantissent pas toujours l’observation directe des animaux, mais permettent de repérer leurs traces et de comprendre leur comportement en pleine nature.
Porté par une envie de reconnexion à la nature, ce tourisme de pleine montagne séduit un large public, souvent en famille. Encadrées par des guides, ces expériences combinent randonnée, sensibilisation à la biodiversité et immersion silencieuse dans des paysages préservés, participant aussi à la protection et à la valorisation de la faune sauvage locale.
A lire sur lefigaro.fr
Porté par une envie de reconnexion à la nature, ce tourisme de pleine montagne séduit un large public, souvent en famille. Encadrées par des guides, ces expériences combinent randonnée, sensibilisation à la biodiversité et immersion silencieuse dans des paysages préservés, participant aussi à la protection et à la valorisation de la faune sauvage locale.
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