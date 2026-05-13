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Antarctique, TikTok, calmcation... quoi de neuf sur la planète tourisme ? [ABO]

La revue de presse de la semaine du 11 mai 2026


Surtourisme en Antarctique, essor des réservations de dernière minute, nouvelles tendances “calmcation” et quête de ses racines, recomposition du ciel aérien européen… Comme chaque semaine, TourMaG vous propose sa revue de presse de l’actualité du tourisme à travers le globe.


Rédigé par le Jeudi 14 Mai 2026 à 07:00


Antarctique : le surtourisme inquiète

Le boom du tourisme en Antarctique accélère la fonte des glaces en Antarctique. @depositphotos/Steve_Allen
Le boom du tourisme en Antarctique accélère la fonte des glaces en Antarctique. @depositphotos/Steve_Allen
Réunis à Hiroshima, les signataires du traité sur l’Antarctique examinent l’impact du tourisme sur le continent blanc.

Avec 118 000 visiteurs en 2025, soit trois fois plus qu’il y a dix ans, les scientifiques alertent sur l’accélération de la fonte des glaces, la pollution et les perturbations de la faune, notamment des manchots empereurs. Des quotas et restrictions d’accès sont envisagés.

A lire sur la-croix.com

TikTok veut révolutionner la réservation de voyages

Avec « TikTok Go », le réseau social permet de réserver hôtels, activités et excursions directement depuis des vidéos de voyage. @depositphotos/prykhodov
Avec « TikTok Go », le réseau social permet de réserver hôtels, activités et excursions directement depuis des vidéos de voyage. @depositphotos/prykhodov
TikTok lance aux États-Unis « TikTok Go », une nouvelle fonctionnalité permettant de réserver hôtels, activités et excursions directement depuis des vidéos de voyage.

Grâce à des partenariats avec Booking.com, Expedia ou encore GetYourGuide, les utilisateurs peuvent comparer les offres et réserver en un clic sans quitter l’application.

Avec cette initiative, TikTok renforce sa stratégie de transformation de l’inspiration voyage en achat immédiat.

Une info skift.com

Le tourisme mondial confirme sa résilience

Le WTTC réaffirme la capacité de résilience du tourisme mondial. @depositphotos/milkos
Le WTTC réaffirme la capacité de résilience du tourisme mondial. @depositphotos/milkos
Dans un nouveau rapport présenté en Égypte, le WTTC souligne la forte capacité de rebond du secteur du voyage et du tourisme après les crises mondiales.

Malgré la pandémie de Covid-19 et les tensions géopolitiques, le tourisme a retrouvé en 2025 son niveau d’avant-crise, représentant 11 600 milliards de dollars du PIB mondial et 366 millions d’emplois.

Le WTTC estime que la reprise dépend surtout d’un leadership fort, d’une coopération public-privé et d’investissements continus.

A lire sur le site du WTTC

Après Spirit Airlines, les compagnies se disputent les anciennes lignes

Antarctique, TikTok, calmcation... quoi de neuf sur la planète tourisme ? [ABO]
Depuis la faillite de Spirit Airlines le 2 mai, plusieurs compagnies aériennes américaines accélèrent leur expansion pour récupérer ses parts de marché.

Frontier, JetBlue, Breeze, United, Delta et Southwest ont annoncé de nouvelles dessertes ou des augmentations de capacité sur 57 anciennes lignes de Spirit.

Les liaisons vers la Floride, les Caraïbes et les grandes villes américaines sont particulièrement ciblées.

Plus à lire sur travelweekly.com

La “calmcation”, nouvelle tendance du tourisme urbain

La “calmcation”, nouvelle tendance de voyages des voyageurs en quête de repos et nature en ville. @depositphotos/goga18128.mail.ru
La “calmcation”, nouvelle tendance de voyages des voyageurs en quête de repos et nature en ville. @depositphotos/goga18128.mail.ru
Nouvelle tendance voyage, la “calmcation” séduit les voyageurs en quête de repos, de nature et de déconnexion, même en ville.

Parcs urbains, cafés tranquilles, saunas, hammams ou baignades en eau libre deviennent les nouveaux incontournables du slow tourisme.

De Paris à Londres en passant par Milan ou Oslo, les grandes métropoles misent désormais sur le bien-être et les espaces verts pour répondre à cette demande de séjours plus apaisés.

Une info à retrouver sur euronews.com

Le trafic aérien européen reste solide malgré les tensions géopolitiques

Le trafic aérien de passagers en Europe a progressé de 3,8 % en mars 2026, malgré le contexte géopolitique. @depositphotos/ronniechua
Le trafic aérien de passagers en Europe a progressé de 3,8 % en mars 2026, malgré le contexte géopolitique. @depositphotos/ronniechua
Le trafic aérien de passagers en Europe a progressé de 3,8 % en mars 2026, malgré le début du conflit au Moyen-Orient, selon ACI Europe.

L’association souligne la résilience de la demande aérienne et ne prévoit pas de baisse du trafic pour la saison estivale.

Les aéroports italiens et espagnols figurent parmi les plus dynamiques, tandis que Londres-Heathrow, Barcelone et Madrid continuent d’afficher une forte croissance.

Source : hosteltur.com

Tourisme sous tension : les réservations de dernière minute s’imposent

Le trafic aérien de passagers en Europe a progressé de 3,8 % en mars 2026, malgré le contexte géopolitique. @depositphotos/ronniechua
Le trafic aérien de passagers en Europe a progressé de 3,8 % en mars 2026, malgré le contexte géopolitique. @depositphotos/ronniechua
Selon TUI, la guerre en Iran renforce la tendance aux réservations de dernière minute, près de la moitié des voyageurs n’ayant pas encore réservé pour l’été. La demande se déplace vers des destinations plus sûres comme l’Espagne et la Grèce, tandis que les prix des hôtels et des croisières augmentent. Malgré un contexte instable et plusieurs chocs géopolitiques, le groupe observe une activité résiliente mais reste prudent sur ses prévisions annuelles.

Un article de boursorama.com

Silence, racines et road trips : les nouvelles tendances voyage de 2026

Les road trips aux États-Unis sont plébiscités, notamment grâce aux 100 ans de la Route 66. @depositphotos/trekandshoot
Les road trips aux États-Unis sont plébiscités, notamment grâce aux 100 ans de la Route 66. @depositphotos/trekandshoot
Autres articles
Selon le rapport 2026 de Hilton, les voyageurs recherchent désormais des séjours plus émotionnels et personnalisés.

Parmi les grandes tendances émergentes : la “hushpitality”, axée sur le calme et le besoin de solitude, les voyages “inheritourism” pour explorer ses origines familiales, ainsi que le retour en force des road trips aux États-Unis, porté par les 100 ans de la Route 66.

Les familles impliquent aussi davantage les enfants dans l’organisation des vacances et privilégient les séjours déconnectés.

A lire sur euronews.com

🐾 Le saviez-vous ? Les montagnes françaises regorgent de faune sauvage observable

Les randonnées sur les traces de faune sauvage ont le vent en poupe. @depositphotos/Traveler01
Les randonnées sur les traces de faune sauvage ont le vent en poupe. @depositphotos/Traveler01
Dans les massifs français (Alpes, Pyrénées, Jura, Vercors, Auvergne), il est possible d’observer chamois, marmottes, bouquetins, loups ou encore le brame du cerf grâce à des sorties guidées. Ces randonnées, de plus en plus populaires, ne garantissent pas toujours l’observation directe des animaux, mais permettent de repérer leurs traces et de comprendre leur comportement en pleine nature.

Porté par une envie de reconnexion à la nature, ce tourisme de pleine montagne séduit un large public, souvent en famille. Encadrées par des guides, ces expériences combinent randonnée, sensibilisation à la biodiversité et immersion silencieuse dans des paysages préservés, participant aussi à la protection et à la valorisation de la faune sauvage locale.

A lire sur lefigaro.fr

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Tags : revue de presse
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