Antarctique, TikTok, calmcation... quoi de neuf sur la planète tourisme ? [ABO]

La revue de presse de la semaine du 11 mai 2026

Surtourisme en Antarctique, essor des réservations de dernière minute, nouvelles tendances “calmcation” et quête de ses racines, recomposition du ciel aérien européen… Comme chaque semaine, TourMaG vous propose sa revue de presse de l’actualité du tourisme à travers le globe.

Rédigé par Caroline Lelievre le Jeudi 14 Mai 2026 à 07:00

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