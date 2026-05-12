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L’euro gagne du terrain face au dollar [ABO]

La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change


L’euro poursuit sa hausse face au dollar, porté par les perspectives de hausse de taux en zone euro et les incertitudes autour de la future direction de la Fed. Les marchés attendent désormais les prochains chiffres de l’inflation américaine pour confirmer la tendance sur les devises.


Rédigé par le Mardi 12 Mai 2026 à 07:22

Situation économique

L’euro gagne du terrain face au dollar - Depositphotos.com, Auteur PirenX
L’euro gagne du terrain face au dollar - Depositphotos.com, Auteur PirenX
Exotismes
Une page se tourne à la Fed. Le 15 mai, Jerome Powell passe la main à Kevin Warsh, choisi par Donald Trump et sur le point d'être confirmé par le Sénat. Ce qui frappe d'emblée, c'est la nature du vote en commission : 13 républicains pour, 11 démocrates contre, strictement sur des lignes partisanes, une première dans l'histoire de cette institution. Le marché en tire une conclusion simple : la Fed va devoir démontrer une indépendance qu'on lui accordait jusqu'ici sans discussion.

Le contexte dans lequel Warsh prend les rênes est particulièrement tendu. Le détroit d'Ormuz est fermé, le pétrole reste cher, et l'inflation américaine résiste. La dernière décision de Powell de laisser les taux inchangés s'est imposée à 8 voix contre 4, le vote le plus serré depuis 1992. Warsh hérite donc d'un comité fracturé et d'un président américain qui réclame ouvertement des taux à 1 %, ce qui rend toute posture autonome difficile à tenir.

En Europe, la dynamique est exactement inverse. Les marchés donnent 75 % de probabilité à une première hausse de taux de la BCE dès juin, avec deux hausses attendues d'ici fin 2026. Lagarde estime que la zone euro est mieux préparée qu'avant 2022 à absorber un choc énergétique, et Cipollone juge la hausse de plus en plus inévitable. C'est un revirement complet par rapport au début d'année.

Cette divergence entre une Fed qui temporise et une BCE qui resserre va dominer les prochaines semaines. Si Warsh cède à la pression politique avant que l'inflation américaine soit maîtrisée, l'euro pourrait s'apprécier durablement face à un dollar déjà fragilisé, proche de ses points bas annuels.


Taux de change : le point technique

L'EUR/USD a terminé vendredi à 1,1784, au plus haut depuis le 20 avril, porté par un dollar fragilisé sur plusieurs fronts à la fois : incertitudes institutionnelles américaines, détente géopolitique liée aux espoirs d'accord US-Iran, et anticipations de taux en hausse en zone euro. Le franchissement de 1,1750 ouvre la route vers 1,1850, voire 1,2015, le sommet de janvier.

Du côté de la livre, l'EUR/GBP tourne autour de 0,8633 dans l'attente du PIB britannique du Q1 jeudi. La BoE a amorcé ses baisses de taux et les données d'activité restent décevantes, ce qui maintient la pression sur le sterling.

Le franc suisse consolide face à l'euro autour de 0,9150. Son statut de valeur refuge joue moins bien qu'à l'accoutumée : l'apaisement iranien réduit la demande de sécurité, et l'euro retrouve de l'attrait.
Enfin, l'EUR/JPY cote 184,06, loin du sommet décennal de 187,55 touché mi-avril. Le yen pâtit encore du différentiel de taux malgré les hausses de la BoJ.

Le compte-rendu d'opinions de la banque centrale japonaise, mardi, sera décisif : un ton franchement hawkish (hausse des taux d’intérêts) pourrait ramener la paire vers 181,00.

SUPPORTS HEBDO RÉSISTANCES HEBDO
S1 S2 R1 R2
EUR/USD 1,1735 1,1680 1,1830 1,1900
EUR/GBP 0,8610 0,8580 0,8665 0,8710
EUR/CHF 0,9130 0,9100 0,9180 0,9215
EUR/CAD 1,5860 1,5800 1,5970 1,6040
EUR/JPY 183,20 182,00 185,30 187,00

Les supports et résistances affichés ci-dessous indiquent respectivement les points bas et hauts au sein desquels les cours devraient évoluer dans le courant de la semaine.

Les annonces à suivre

Le grand rendez-vous de la semaine, c'est le CPI américain mardi. Si l'inflation repasse au-dessus de 3,3 %, cela compliquerait sérieusement la marge de manœuvre de la Fed et la trajectoire envisagée par Warsh.

Mercredi, l'attention se déplace vers la deuxième estimation du PIB de la zone euro et le PPI américain, deux indicateurs qui viendront affiner le tableau macro des deux côtés de l'Atlantique.

Jeudi sera la journée la plus chargée : le PIB britannique du Q1 et les ventes au détail américaines sortiront en même temps, dans des marchés européens allégés par le pont de l'Ascension, ce qui pourrait amplifier les mouvements sur les paires en livre et en dollar.

Jour Heure Pays Indicateur À quoi s'attendre ?
Mar. 12/05 14:30 États-Unis CPI avril Test crucial avant l'arrivée de Warsh
Mer. 13/05 11:00 Zone Euro PIB Q1 (2e est.) Confirmation ou révision de la dynamique
Mer. 13/05 14:30 États-Unis PPI avril Indication sur les pressions amont
Jeu. 14/05 08:00 Royaume-Uni PIB Q1 Test décisif pour la livre
Jeu. 14/05 14:30 États-Unis Ventes au détail avril Santé du consommateur américain
Ven. 15/05 15:15 États-Unis Production industrielle avril + Prise de fonction officielle de K. Warsh

Les informations présentées sur cette publication vous sont communiquées à titre purement informatif et ne constituent ni un conseil d’investissement, ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat, et ne doivent en aucun cas servir de base ou être pris en compte comme une incitation à s’engager dans un quelconque investissement.

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Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.

Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...

www.mondialchange.com

Contact : nicolas@mondialchange.com


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Tags : mondial change, taux de change
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