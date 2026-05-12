Une page se tourne à la Fed. Le 15 mai, Jerome Powell passe la main à Kevin Warsh, choisi par Donald Trump et sur le point d'être confirmé par le Sénat. Ce qui frappe d'emblée, c'est la nature du vote en commission : 13 républicains pour, 11 démocrates contre, strictement sur des lignes partisanes, une première dans l'histoire de cette institution. Le marché en tire une conclusion simple : la Fed va devoir démontrer une indépendance qu'on lui accordait jusqu'ici sans discussion.



Le contexte dans lequel Warsh prend les rênes est particulièrement tendu. Le détroit d'Ormuz est fermé, le pétrole reste cher, et l'inflation américaine résiste. La dernière décision de Powell de laisser les taux inchangés s'est imposée à 8 voix contre 4, le vote le plus serré depuis 1992. Warsh hérite donc d'un comité fracturé et d'un président américain qui réclame ouvertement des taux à 1 %, ce qui rend toute posture autonome difficile à tenir.



En Europe, la dynamique est exactement inverse. Les marchés donnent 75 % de probabilité à une première hausse de taux de la BCE dès juin, avec deux hausses attendues d'ici fin 2026. Lagarde estime que la zone euro est mieux préparée qu'avant 2022 à absorber un choc énergétique, et Cipollone juge la hausse de plus en plus inévitable. C'est un revirement complet par rapport au début d'année.



Cette divergence entre une Fed qui temporise et une BCE qui resserre va dominer les prochaines semaines. Si Warsh cède à la pression politique avant que l'inflation américaine soit maîtrisée, l'euro pourrait s'apprécier durablement face à un dollar déjà fragilisé, proche de ses points bas annuels.