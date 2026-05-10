Comment créer une vitrine qui fait entrer les clients dans l’agence ? [ABO]

« La vitrine, c’est l’ambassadeur de l’agence. C’est la première impression »

« Une vitrine doit avant tout donner envie d’entrer dans l’agence. »

« On est dans une approche épurée. On évite toute surcharge visuelle parce que ça décourage et fait perdre l’attention »,

« La vitrine ne doit pas être une barrière, mais une ouverture sur l’agence »

« C’est comme la couverture d’un livre : les images doivent donner envie de l’ouvrir »

« Des clients entrent en disant : "Je veux faire le voyage de Bruno Maltor" »,

« L’idée, c’est de montrer qui nous sommes et ce que nous pouvons proposer pour les faire entrer.



Ensuite, ces offres vont ruisseler sur le reste de l'offre »