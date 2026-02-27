« la culture d’entreprise, ce n’est pas une liste de slogans »

« ce qu’il reste quand on a enlevé les process, les outils, les organigrammes »

« cela signifie qu’il n’y a pas de culture d’entreprise ».

« souvent très liées à la personnalité des cadres clés et des dirigeants »

« la culture d’entreprise, c’est ce qui soude l’entreprise. C’est l’identité de l’entreprise, son ADN »

« comment on communique, comment on accueille, comment on s’écoute, comment on décide, comment on gère les difficultés, comment on célèbre les réussites »

« la manière dont nous travaillons tous ensemble jour après jour ».

« l’exigence, l’intelligence émotionnelle et le collectif »

« ce qui nous distingue réellement n’est pas uniquement le niveau de prestation, c’est la qualité humaine derrière chaque expérience »

« rigueur, précision et sens du détail absolu »

« gestion des émotions, respect mutuel et responsabilité individuelle ».

« Le talent individuel compte, mais la réussite est toujours collective. Personne ne réussit seul chez nous. »