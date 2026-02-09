Créer ou reprendre une agence : pourquoi et comment bien s’associer ? - Depositphotos.com Studiostock
En 2024, Émilie Onillon et Célina Lim reprennent à leur employeur les deux agences de Lina Voyages, connues sous le nom Azur Destinations, où elles étaient salariées, à Joinville et à Gagny.
Un projet mûri de longue date, et surtout pensé à deux. « Avant le Covid, j’avais proposé à Célina de s’associer pour reprendre les deux points de vente, mais elle ne se sentait pas prête », se souvient Émilie Onillon.
Lorsque le sujet revient après la crise sanitaire, les conditions sont réunies. « Nous avons choisi de nous associer avant tout parce que c’était plus rassurant. Être deux apporte une vraie sécurité », explique-t-elle.
Un ressenti qui s’est confirmé dès la phase de reprise. « Le soutien au quotidien, c’est essentiel. Pendant toute la période du rachat et du montage du dossier, on s’est vraiment complétées, aussi bien dans la compréhension des différentes étapes que dans leur mise en œuvre », poursuit Émilie Onillon.
Car reprendre une agence est un exercice complexe. « Il y a énormément de choses à gérer, beaucoup d’organismes à solliciter, des sujets très concrets comme la banque, le téléphone, les démarches administratives… On s’est réparti les tâches très en amont, avant même d’avoir racheté, pour monter le dossier. À deux, tout cela était beaucoup plus gérable. »
L’association répondait aussi à une réalité opérationnelle : la difficulté de recruter.
« Malgré des équipes réduites, chacune maîtrisait parfaitement la gestion de son agence. Nous savions que nous étions capables de tenir les points de vente à flot et de gérer l’activité », ajoute Émilie Onillon.
Les deux femmes se connaissent depuis plus de dix ans, sans avoir jamais travaillé dans le même point de vente, mais en étroite collaboration. Une relation professionnelle fondée sur la confiance, l’entraide et une même exigence dans le travail.
Même logique, autre configuration pour Quentin Allaire et Arnaud Levet, qui fondent Egea Voyages, agence de voyages en ligne spécialisée sur les Cyclades, en janvier 2024.
« Seul on va plus vite, à deux on va plus loin, sourient-ils. Nous avons voulu mutualiser nos savoirs : l’expérience d’Arnaud, agent de voyages pendant 15 ans, et le regard extérieur, créatif et entrepreneurial de Quentin. »
Lire aussi : Egea Voyages : un ex-gagnant de la Travel Agent Cup crée son agence !
Un projet mûri de longue date, et surtout pensé à deux. « Avant le Covid, j’avais proposé à Célina de s’associer pour reprendre les deux points de vente, mais elle ne se sentait pas prête », se souvient Émilie Onillon.
Lorsque le sujet revient après la crise sanitaire, les conditions sont réunies. « Nous avons choisi de nous associer avant tout parce que c’était plus rassurant. Être deux apporte une vraie sécurité », explique-t-elle.
Un ressenti qui s’est confirmé dès la phase de reprise. « Le soutien au quotidien, c’est essentiel. Pendant toute la période du rachat et du montage du dossier, on s’est vraiment complétées, aussi bien dans la compréhension des différentes étapes que dans leur mise en œuvre », poursuit Émilie Onillon.
Car reprendre une agence est un exercice complexe. « Il y a énormément de choses à gérer, beaucoup d’organismes à solliciter, des sujets très concrets comme la banque, le téléphone, les démarches administratives… On s’est réparti les tâches très en amont, avant même d’avoir racheté, pour monter le dossier. À deux, tout cela était beaucoup plus gérable. »
L’association répondait aussi à une réalité opérationnelle : la difficulté de recruter.
« Malgré des équipes réduites, chacune maîtrisait parfaitement la gestion de son agence. Nous savions que nous étions capables de tenir les points de vente à flot et de gérer l’activité », ajoute Émilie Onillon.
Les deux femmes se connaissent depuis plus de dix ans, sans avoir jamais travaillé dans le même point de vente, mais en étroite collaboration. Une relation professionnelle fondée sur la confiance, l’entraide et une même exigence dans le travail.
Même logique, autre configuration pour Quentin Allaire et Arnaud Levet, qui fondent Egea Voyages, agence de voyages en ligne spécialisée sur les Cyclades, en janvier 2024.
« Seul on va plus vite, à deux on va plus loin, sourient-ils. Nous avons voulu mutualiser nos savoirs : l’expérience d’Arnaud, agent de voyages pendant 15 ans, et le regard extérieur, créatif et entrepreneurial de Quentin. »
Lire aussi : Egea Voyages : un ex-gagnant de la Travel Agent Cup crée son agence !
Complémentarité des profils : le vrai moteur de l’association
Dans les deux cas, la complémentarité apparaît comme un facteur clé de réussite.
Chez Azur Destinations, elle repose sur une parfaite connaissance du terrain, des agences et des clients. Les deux associées savent qu’elles peuvent gérer seules leur point de vente, même en effectif réduit, dans un contexte de recrutement tendu nécessitant des profils très polyvalents.
« On faisait déjà tout : groupes, individuels, administratif, gestion… Être deux cheffes d’entreprise qui se connaissent parfaitement, c’était une évidence », souligne Émilie Onillon.
Chez Egea Voyages, la complémentarité est encore plus marquée par des parcours très différents.
« Seuls, clairement, nous n’y serions jamais arrivés », confient-ils.
Chez Azur Destinations, elle repose sur une parfaite connaissance du terrain, des agences et des clients. Les deux associées savent qu’elles peuvent gérer seules leur point de vente, même en effectif réduit, dans un contexte de recrutement tendu nécessitant des profils très polyvalents.
« On faisait déjà tout : groupes, individuels, administratif, gestion… Être deux cheffes d’entreprise qui se connaissent parfaitement, c’était une évidence », souligne Émilie Onillon.
Chez Egea Voyages, la complémentarité est encore plus marquée par des parcours très différents.
« Seuls, clairement, nous n’y serions jamais arrivés », confient-ils.
Répartition des rôles : naturelle… mais essentielle
Fait intéressant, ni l’une ni l’autre des équipes n’a formalisé très tôt la répartition des rôles. Au sein des agences Azur Destinations, l’organisation s’est mise en place naturellement : plannings pour l’une, gestion des loyers pour l’autre, relais permanent sur les sujets clés.
« Aujourd’hui, quand l’une est en repos ou en vacances, elle peut vraiment couper et se reposer sur son binôme », apprécie Émilie Onillon.
Même constat chez Egea Voyages : u[« Au départ, la répartition était plutôt implicite. Arnaud s’occupait de la production, des partenariats et de la relation commerciale, Quentin du juridique, des institutions et du marketing. Avec le temps, nous sommes devenus de vrais couteaux suisses. »
]u
Une souplesse rendue possible par une communication constante et une confiance mutuelle solide.
« Aujourd’hui, quand l’une est en repos ou en vacances, elle peut vraiment couper et se reposer sur son binôme », apprécie Émilie Onillon.
Même constat chez Egea Voyages : u[« Au départ, la répartition était plutôt implicite. Arnaud s’occupait de la production, des partenariats et de la relation commerciale, Quentin du juridique, des institutions et du marketing. Avec le temps, nous sommes devenus de vrais couteaux suisses. »
]u
Une souplesse rendue possible par une communication constante et une confiance mutuelle solide.
Argent, capital, responsabilités : désamorcer les tensions
La question financière, souvent source de crispations, n’a pas été un point de blocage pour ces deux binômes.
Chez Azur Destinations, la répartition du capital (60 % / 40 %) a été pensée en fonction des garanties financières disponibles, sans créer de tensions.
« Tout s’est fait simplement, d’autant que nous reprenions des agences qui fonctionnaient bien et que nous étions soutenues par le réseau Selectour et nos anciens patrons », explique Émilie Onillon.
Chez Egea Voyages, les fondateurs ont limité le risque dès le départ : [« Nous avons commencé avec nos moyens mutualisés et un petit apport. Tout a été mis par écrit, ce qui a sécurisé la relation. »]i
Chez Azur Destinations, la répartition du capital (60 % / 40 %) a été pensée en fonction des garanties financières disponibles, sans créer de tensions.
« Tout s’est fait simplement, d’autant que nous reprenions des agences qui fonctionnaient bien et que nous étions soutenues par le réseau Selectour et nos anciens patrons », explique Émilie Onillon.
Chez Egea Voyages, les fondateurs ont limité le risque dès le départ : [« Nous avons commencé avec nos moyens mutualisés et un petit apport. Tout a été mis par écrit, ce qui a sécurisé la relation. »]i
Les conseils de Me Emmanuelle Llop, avocate au bureau de Paris et fondatrice du cabinet Equinoxe Avocats.
TourMaG.com - Quelles sont les spécificités juridiques propres au secteur du tourisme à intégrer dès la phase d'association ?
Me Emmanuelle Llop : Vendre des voyages est une profession règlementée. Même si depuis 2015, les diplômes et la formation en lien avec le tourisme ne sont plus une obligation légale, formation et expérience sont à mon sens indispensable, dans les domaines financier, économique etc. au moins.
Il est également nécessaire de bien se préparer à la phase d'immatriculation de l'entreprise au registre Atout France, avec l'étape obligatoire et parfois compliquée de la garantie financière.
TourMaG.com - Quelles sont les erreurs les plus fréquentes lorsque des entrepreneurs du tourisme s'associent pour créer une agence de voyages ?
Me Emmanuelle Llop : À mon sens, un premier faux-pas est de privilégier les aspects financiers et marketing, informatique et communication, en repoussant à plus tard la partie « legal » du métier.
Combien de fois ai-je reçu de nouveaux entrants qui m'ont demandé en catastrophe de leur préparer ou revoir tous les outils juridiques (CPV, contrats B2C et B2B, site etc.) afin de pouvoir rassurer leurs partenaires, alors que l'entreprise était déjà créée et immatriculée à Atout France ?
Ensuite, il ne faut pas négliger la forme de son entreprise et le contenu de ses statuts puis établir un business plan solide, avec des perspectives à 3 ans qui tiennent compte de l'état du marché où l'entreprise va évoluer et de l'aide éventuelle des banques.
TourMaG.com – Quels éléments doivent impérativement être clarifiés entre associés avant la création ?
Me Emmanuelle Llop : Comme dans tout lancement d'activité, la détermination des rôles de chaque associé est fondamentale car elle déterminera la bonne marche de l'entreprise.
Une vision commune, au départ et à long terme est la base bien entendu mais, on le voit dans de nombreuses entreprises connues du monde du tourisme, une distribution des rôles à l'extérieur reflète souvent celle qui s'opère à l'intérieur : communication, supervision des finances, gestion des salariés, relations institutionnelles etc.
Parler finalement d'une seule voix, même si les associés ont des sensibilités différentes, est la clé pour que le marché perçoive l'entreprise à sa juste valeur.
TourMaG.com - Quelles clauses sont indispensables pour anticiper les conflits ou organiser la sortie d'un associé ?
Me Emmanuelle Llop : Dans les statuts, selon la forme choisie et un peu comme dans un mariage, il est important de prévoir la fin de l'association ou les turbulences : cession des titres et clause d'agrément, répartition du capital, entrée de nouveaux associés, recours à un administrateur ad hoc etc., afin d'éviter tout blocage et de permettre éventuellement la sortie d'un associé ou la transmission sans casse pour l'entreprise.
Le droit des sociétés, et le recours à un Conseil spécialiste en amont, permettent cela.
Me Emmanuelle Llop : Vendre des voyages est une profession règlementée. Même si depuis 2015, les diplômes et la formation en lien avec le tourisme ne sont plus une obligation légale, formation et expérience sont à mon sens indispensable, dans les domaines financier, économique etc. au moins.
Il est également nécessaire de bien se préparer à la phase d'immatriculation de l'entreprise au registre Atout France, avec l'étape obligatoire et parfois compliquée de la garantie financière.
TourMaG.com - Quelles sont les erreurs les plus fréquentes lorsque des entrepreneurs du tourisme s'associent pour créer une agence de voyages ?
Me Emmanuelle Llop : À mon sens, un premier faux-pas est de privilégier les aspects financiers et marketing, informatique et communication, en repoussant à plus tard la partie « legal » du métier.
Combien de fois ai-je reçu de nouveaux entrants qui m'ont demandé en catastrophe de leur préparer ou revoir tous les outils juridiques (CPV, contrats B2C et B2B, site etc.) afin de pouvoir rassurer leurs partenaires, alors que l'entreprise était déjà créée et immatriculée à Atout France ?
Ensuite, il ne faut pas négliger la forme de son entreprise et le contenu de ses statuts puis établir un business plan solide, avec des perspectives à 3 ans qui tiennent compte de l'état du marché où l'entreprise va évoluer et de l'aide éventuelle des banques.
TourMaG.com – Quels éléments doivent impérativement être clarifiés entre associés avant la création ?
Me Emmanuelle Llop : Comme dans tout lancement d'activité, la détermination des rôles de chaque associé est fondamentale car elle déterminera la bonne marche de l'entreprise.
Une vision commune, au départ et à long terme est la base bien entendu mais, on le voit dans de nombreuses entreprises connues du monde du tourisme, une distribution des rôles à l'extérieur reflète souvent celle qui s'opère à l'intérieur : communication, supervision des finances, gestion des salariés, relations institutionnelles etc.
Parler finalement d'une seule voix, même si les associés ont des sensibilités différentes, est la clé pour que le marché perçoive l'entreprise à sa juste valeur.
TourMaG.com - Quelles clauses sont indispensables pour anticiper les conflits ou organiser la sortie d'un associé ?
Me Emmanuelle Llop : Dans les statuts, selon la forme choisie et un peu comme dans un mariage, il est important de prévoir la fin de l'association ou les turbulences : cession des titres et clause d'agrément, répartition du capital, entrée de nouveaux associés, recours à un administrateur ad hoc etc., afin d'éviter tout blocage et de permettre éventuellement la sortie d'un associé ou la transmission sans casse pour l'entreprise.
Le droit des sociétés, et le recours à un Conseil spécialiste en amont, permettent cela.
Autres articles
-
Agents de voyages : comment mieux vendre l’assurance ? [ABO]
-
Agences : comment et pourquoi créer son propre salon ? [ABO]
-
Newsletter : comment recruter et fidéliser vos abonnés ? [ABO]
-
Agence de voyages : les 9 fondamentaux pour construire une communication efficace [ABO]
-
Référent croisières : pourquoi chaque agence devrait en avoir un ? [ABO]
Retrouvez tous les articles de notre série "Agent Très Spécial - Le Guide Pratique du Pro" en cliquant sur ce lien.
Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com
Voir tous les articles de Caroline Lelievre
Voir tous les articles de Caroline Lelievre