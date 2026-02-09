« Avant le Covid, j’avais proposé à Célina de s’associer pour reprendre les deux points de vente, mais elle ne se sentait pas prête »

« Nous avons choisi de nous associer avant tout parce que c’était plus rassurant. Être deux apporte une vraie sécurité »

« Le soutien au quotidien, c’est essentiel. Pendant toute la période du rachat et du montage du dossier, on s’est vraiment complétées, aussi bien dans la compréhension des différentes étapes que dans leur mise en œuvre »

« Il y a énormément de choses à gérer, beaucoup d’organismes à solliciter, des sujets très concrets comme la banque, le téléphone, les démarches administratives… On s’est réparti les tâches très en amont, avant même d’avoir racheté, pour monter le dossier. À deux, tout cela était beaucoup plus gérable. »

« Malgré des équipes réduites, chacune maîtrisait parfaitement la gestion de son agence. Nous savions que nous étions capables de tenir les points de vente à flot et de gérer l’activité »

« Seul on va plus vite, à deux on va plus loin

Nous avons voulu mutualiser nos savoirs : l’expérience d’Arnaud, agent de voyages pendant 15 ans, et le regard extérieur, créatif et entrepreneurial de Quentin. »