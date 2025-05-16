No kids, vraiment ? Ou l'avenir en pointillé !

Quoique l'on pense de ces explications, force est de constater que la baisse de la natalité est concomitante d'un effritement de la solidarité entre les générations.



En témoigne l'expression « Ok boomer » importée des Etats-Unis qu'utilise une partie de la jeunesse pour dénigrer les "baby boomers" (nés entre 1946 et 1964), accusés d'avoir connu la vie facile, le plein emploi mais ... condamné les nouvelles générations à la précarité et pollué la planète.



On pourrait, à l'infini, discuter de la pertinence de ces accusations largement injustes, ne serait-ce que parce que les générations des années 50-60-70 ont énormément travaillé et eu la vie bien plus dure qu'on ne se plaît à la dire aujourd'hui.



Il reste qu'une société vieillissante portée à dresser les générations les unes contre les autres et à mettre à l'écart les enfants qui naissent encore, peut s'inquiéter pour son avenir.



L'industrie du tourisme qui, pour se rendre plus attractive aux yeux de quelques-uns, cède de plus en plus à la tentation du no kids , ferait bien de s'en aviser. Il est plus que temps.