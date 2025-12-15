Cockpit : le moteur de recherche le plus complet du marché

TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Rédigé par Aerticket le Lundi 12 Janvier 2026

Image générée par IA © Aerticket
Worldia
Dans un secteur où chaque minute compte et où la précision est un gage de crédibilité, les agences de voyages et les professionnels du tourisme recherchent des solutions capables de conjuguer rapidité, exhaustivité et fiabilité. C’est précisément dans ce contexte que Cockpit, développé par le groupe AERTiCKET, s’impose comme un outil incontournable. Plus qu’un simple moteur de recherche, Cockpit est une plateforme de réservation pensée pour répondre aux besoins des experts du voyage, en leur offrant un accès direct aux meilleurs prix, à une couverture mondiale et à un accompagnement humain permanent.

Une technologie au service de la performance

Cockpit se distingue par la diversité et la profondeur de son offre. En une seule recherche, l’utilisateur accède aux résultats des principaux GDS comme Amadeus et Sabre, aux connexions directes avec les compagnies aériennes via NDC, ainsi qu’aux tarifs des transporteurs low-cost.
Cette combinaison garantit une couverture inégalée du marché aérien. L’interface, claire et personnalisable, permet à chaque professionnel d’adapter son environnement de travail en quelques clics, tout en bénéficiant d’une base de données complète comprenant des tarifs internationaux, des promotions exclusives et des liaisons directes.

👉 En savoir plus

Une interface riche et personnalisable

L’interface de Cockpit a été pensée pour s’adapter aux différents profils d’utilisateurs. Ergonomique et claire, elle permet de personnaliser l’environnement de travail en quelques clics. Les professionnels peuvent ainsi organiser leurs recherches selon leurs priorités, accéder rapidement aux informations essentielles et bénéficier d’une base de données complète. Cette base inclut non seulement des tarifs internationaux, mais aussi des promotions exclusives, des liaisons directes et des contenus enrichis. En pratique, cela signifie que les agences disposent d’un outil capable de répondre aux demandes les plus complexes, qu’il s’agisse de trouver un vol sec au meilleur prix ou de composer une offre sur mesure pour un client exigeant.

Flexibilité et packaging sur mesure

Au-delà de la réservation de vols, Cockpit ouvre la voie à une approche intégrée grâce à son module de package dynamique : AER360. Les agences peuvent combiner billets d’avion, hôtels, locations de voitures et activités pour créer des séjours sur mesure. Cette flexibilité répond aux nouvelles attentes des voyageurs, qui recherchent des solutions personnalisées et complètes. Les professionnels disposent ainsi d’un outil performant pour proposer des offres adaptées, tout en conservant la maîtrise de leurs marges et en optimisant leur productivité.

Un outil pensé pour les experts GDS

Image générée par IA © Aerticket
Cockpit n’oublie pas les professionnels habitués aux environnements cryptiques des GDS. Grâce à l’application “Mon GDS”, il est possible de continuer à travailler avec les commandes et raccourcis d’Amadeus ou de Sabre. Cette fonctionnalité assure une transition fluide vers la plateforme, sans perte de repères pour les équipes.
Ainsi, Cockpit combine la modernité d’une interface intuitive avec la robustesse des outils traditionnels. Les agences bénéficient du meilleur des deux mondes : la simplicité d’utilisation pour les nouveaux collaborateurs et la continuité des habitudes pour les experts.

Un service complet et disponible en continu

La technologie, aussi performante soit-elle, ne suffit pas sans un accompagnement solide. Conscient de cette réalité, AERTiCKET France et CMS Vacances mettent l’accent sur un service disponible 24/7, 365 jours par an. Des équipes régionales et des spécialistes confirmés accompagnent les agences sur toutes les questions liées aux réservations : conseils tarifaires, solutions techniques, suivi opérationnel.
Cette disponibilité permanente illustre l’engagement du groupe à soutenir ses partenaires dans toutes les étapes de leur activité. Pour les agences, cela signifie une tranquillité d’esprit et la certitude de pouvoir compter sur un support fiable, quelle que soit la situation.

AERTiCKET France et CMS Vacances : une alliance au service des agences

Les deux filiales françaises du groupe AERTiCKET confirment leur expertise au service des professionnels du voyage. Grâce à un accompagnement personnalisé, un support permanent et l’accès aux tarifs compétitifs du réseau mondial AERTiCKET, leurs équipes proposent des solutions performantes allant des vols secs aux packages dynamiques sur mesure. Cette technicité de pointe et cette disponibilité constante renforcent leur position comme partenaires incontournables du secteur. Cockpit incarne cette ambition en réunissant technologie, flexibilité et service, consolidant la place d’AERTiCKET comme premier consolidateur de billets d’avion en Europe.

Une valeur ajoutée pour les agences et leurs clients

En pratique, Cockpit permet aux agences de gagner un temps précieux, d’améliorer leur productivité et de renforcer la qualité de leur conseil. Les clients, quant à eux, bénéficient d’une offre plus complète, plus transparente et plus compétitive. Cette double valeur ajoutée – efficacité pour les professionnels et satisfaction pour les voyageurs – constitue le cœur de la promesse Cockpit.
Dans un marché où la concurrence est forte et où les attentes évoluent rapidement, disposer d’un outil comme Cockpit devient un véritable avantage stratégique. Les agences peuvent se concentrer sur leur rôle de conseil et de relation client, tout en s’appuyant sur une technologie fiable et un support humain permanent.

Contacter AERTiCKET I CMS VACANCES

Site web : www.aerticket.fr - www.cms-vacances.fr
Email : contact@aerticket.fr - relationsclients@cmsvacances.fr
Téléphone : +33 (0)1 53 80 00 34 / +33 (0)5 56 55 48 62/48 57

