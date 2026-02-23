Rabat, Tanger, Casablanca : les villes hôtes ont-elles tiré profit de la CAN 2025 ?

Visa révèle un boom des transactions des visiteurs

À l’occasion de la dernière Coupe d’Afrique des Nations (CAN) au Maroc, les villes hôtes ont connu une forte progression des dépenses des visiteurs internationaux. Selon une analyse publiée par Visa, les transactions transfrontalières ont bondi de 190% sur un an, confirmant l’impact structurant des grands événements sportifs sur les flux touristiques.



Rédigé par Amélia Brille le Mardi 24 Février 2026 à 09:30

