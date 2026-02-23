Rabat, Tanger, Casablanca : les villes hôtes ont-elles tiré profit de la CAN 2025 ?

Les analyses de Visa révèlent une hausse des dépenses des visiteurs dans les villes hôtes pendant la Coupe d’Afrique des Nations - Depositphotos.com @witoldkr1
À l’occasion de la dernière Coupe d’Afrique des Nations (CAN) au Maroc, les villes hôtes ont enregistré une nette progression des dépenses des visiteurs internationaux.
C’est ce que révèle une analyse publiée par Visa, basée sur les données du Retail Spend Monitor de Visa Consulting & Analytics, couvrant la période du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.
Les résultats confirment l’impact des grands événements sportifs sur les flux touristiques et les comportements de consommation, avec une croissance marquée des transactions transfrontalières et des dépenses liées au séjour.
C’est ce que révèle une analyse publiée par Visa, basée sur les données du Retail Spend Monitor de Visa Consulting & Analytics, couvrant la période du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.
Les résultats confirment l’impact des grands événements sportifs sur les flux touristiques et les comportements de consommation, avec une croissance marquée des transactions transfrontalières et des dépenses liées au séjour.
CAN 2025 : une explosion des transactions transfrontalières
Autres articles
-
SETO : le Maroc reçoit le prix de la destination partenaire
-
Eté 2026 : ASL Airlines France renforce son offre vers l’Algérie et le Maroc
-
Maroc : 270 M€ pour moderniser les aéroports et renforcer le hub aérien
-
Le Maroc confie sa communication digitale à 3 agences de communication !
-
Chine : l'exemption de visa prolongée jusqu’au 31 décembre 2026
Premier enseignement : les transactions internationales en provenance des pays participant à la compétition ont bondi de plus de 190% sur un an.
Cette hausse est principalement portée par les visiteurs issus de Côte d’Ivoire, du Sénégal et de la République démocratique du Congo, qui représentent à eux seuls plus de 60% de la croissance observée.
Tous marchés confondus, les visiteurs en provenance de France, des États-Unis et du Royaume-Uni ont contribué à près de la moitié de la hausse totale des dépenses internationales.
Pour Ismahill Diaby, Vice-Président Afrique de l’Ouest et Centrale francophone et lusophone chez Visa, ces tendances traduisent "une forte activité dans des catégories clés pendant le tournoi", notamment via la progression des dépenses transfrontalières et des achats liés au sport et au quotidien.
Cette hausse est principalement portée par les visiteurs issus de Côte d’Ivoire, du Sénégal et de la République démocratique du Congo, qui représentent à eux seuls plus de 60% de la croissance observée.
Tous marchés confondus, les visiteurs en provenance de France, des États-Unis et du Royaume-Uni ont contribué à près de la moitié de la hausse totale des dépenses internationales.
Pour Ismahill Diaby, Vice-Président Afrique de l’Ouest et Centrale francophone et lusophone chez Visa, ces tendances traduisent "une forte activité dans des catégories clés pendant le tournoi", notamment via la progression des dépenses transfrontalières et des achats liés au sport et au quotidien.
CAN au Maroc : courts et longs séjours en progression
La dynamique ne se limite pas aux flux entrants : elle s’observe également dans la durée des séjours.
Les dépenses des visiteurs de courte durée (1 à 4 jours) en provenance des pays participants ont progressé de 120%, tandis que celles des visiteurs séjournant cinq jours et plus ont augmenté de 210%.
Un signal fort pour la destination Maroc, qui démontre sa capacité à capter à la fois des supporters venus pour quelques matchs et des visiteurs profitant de l’événement pour prolonger leur séjour.
Les six villes hôtes ont toutes bénéficié de cette dynamique. Rabat enregistre la plus forte progression, avec une hausse de 70% des dépenses des visiteurs sur la période. Tanger suit avec +55%, tandis que Casablanca affiche une augmentation de 50%.
Ces chiffres illustrent la capacité des grands rendez-vous sportifs à irriguer plusieurs pôles urbains et à générer des retombées économiques directes pour les acteurs locaux du tourisme, de l’hôtellerie et du commerce.
Les dépenses des visiteurs de courte durée (1 à 4 jours) en provenance des pays participants ont progressé de 120%, tandis que celles des visiteurs séjournant cinq jours et plus ont augmenté de 210%.
Un signal fort pour la destination Maroc, qui démontre sa capacité à capter à la fois des supporters venus pour quelques matchs et des visiteurs profitant de l’événement pour prolonger leur séjour.
Les six villes hôtes ont toutes bénéficié de cette dynamique. Rabat enregistre la plus forte progression, avec une hausse de 70% des dépenses des visiteurs sur la période. Tanger suit avec +55%, tandis que Casablanca affiche une augmentation de 50%.
Ces chiffres illustrent la capacité des grands rendez-vous sportifs à irriguer plusieurs pôles urbains et à générer des retombées économiques directes pour les acteurs locaux du tourisme, de l’hôtellerie et du commerce.
Un levier stratégique pour le tourisme marocain
Sans surprise, les dépenses liées au sport ont progressé de 45%, portées par les achats de produits dérivés et la fréquentation accrue des clubs sportifs.
Mais l’effet CAN dépasse le seul périmètre des stades : les dépenses du quotidien ont également connu une forte progression. Les livraisons de repas et les achats alimentaires à domicile ont augmenté de 55% durant la période du tournoi.
Pour Nicolas Khoury, Senior Vice-Président et Head of Visa Consulting & Analytics pour la région CEMEA, ces données permettent de "mieux comprendre l’évolution des comportements de consommation lors des grands événements" et d’aider commerçants et acteurs financiers à concevoir des offres plus ciblées.
La compétition, qui réunissait notamment le Maroc, le Sénégal, l’Égypte, l’Algérie, le Nigeria, la Côte d’Ivoire ou encore le Cameroun, confirme le rôle stratégique des grands événements sportifs dans l’attractivité touristique des destinations.
Au-delà de l’engouement sportif, la TotalEnergies CAF AFCON, Maroc 2025 s’impose comme un catalyseur économique, capable de stimuler les flux internationaux, d’allonger la durée des séjours et de diversifier les postes de dépenses.
Mais l’effet CAN dépasse le seul périmètre des stades : les dépenses du quotidien ont également connu une forte progression. Les livraisons de repas et les achats alimentaires à domicile ont augmenté de 55% durant la période du tournoi.
Pour Nicolas Khoury, Senior Vice-Président et Head of Visa Consulting & Analytics pour la région CEMEA, ces données permettent de "mieux comprendre l’évolution des comportements de consommation lors des grands événements" et d’aider commerçants et acteurs financiers à concevoir des offres plus ciblées.
La compétition, qui réunissait notamment le Maroc, le Sénégal, l’Égypte, l’Algérie, le Nigeria, la Côte d’Ivoire ou encore le Cameroun, confirme le rôle stratégique des grands événements sportifs dans l’attractivité touristique des destinations.
Au-delà de l’engouement sportif, la TotalEnergies CAF AFCON, Maroc 2025 s’impose comme un catalyseur économique, capable de stimuler les flux internationaux, d’allonger la durée des séjours et de diversifier les postes de dépenses.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille