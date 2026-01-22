Eté 2026 : ASL Airlines France renforce son offre vers l’Algérie et le Maroc

Le lancement de ce programme estival est également l'occasion pour, complétant ses options existantes en 3 et 4 fois.Pource service vise à simplifier l'accès au transport pour le plus grand nombre dans un contexte de forte demande.En s'appuyant sur son large réseau de points de vente en Algérie et ses partenariats avec les agences de voyages, le transporteur entend capitaliser sur sapour s'imposer comme un acteur majeur de la connectivité transméditerranéenne.