Eté 2026 : ASL Airlines France renforce son offre vers l’Algérie et le Maroc

ASL Airlines France déploie son programme estival 2026 vers l’Algérie et le Maroc - DepositPhotos.com, EvrenKalinbacak
ASL Airlines France a choisi de renforcer ses lignes phares vers l'Algérie pour l'été 2026, avec un accent mis sur la capitale, Alger, qui bénéficiera de 37 vols hebdomadaires.
La compagnie maintient les liaisons ouvertes l'an dernier au départ d'Orly, Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, tout en assurant une présence historique depuis Paris-CDG, Lyon, Lille, Mulhouse et Perpignan.
Au total, sept villes algériennes (Alger, Béjaïa, Annaba, Oran, Tlemcen, Sétif, Constantine) seront reliées au réseau français, permettant de répondre aussi bien aux besoins des visites familiales qu'aux déplacements d'affaires et touristiques.
La compagnie conserve, par ailleurs, sa ligne vers Oujda au Maroc.
ASL Airlines France introduit le paiement en 10 fois
Le lancement de ce programme estival est également l'occasion pour ASL Airlines France d'introduire une nouvelle facilité de paiement en 10 fois, complétant ses options existantes en 3 et 4 fois.
Pour Bruno Besnehard, directeur commercial de la compagnie, ce service vise à simplifier l'accès au transport pour le plus grand nombre dans un contexte de forte demande.
En s'appuyant sur son large réseau de points de vente en Algérie et ses partenariats avec les agences de voyages, le transporteur entend capitaliser sur sa croissance de 15% enregistrée en 2025 pour s'imposer comme un acteur majeur de la connectivité transméditerranéenne.
