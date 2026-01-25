TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

À la découverte des secrets historiques du Danube avec CroisiEurope

Avec CroisiEurope, le Danube comme vitrine du savoir-faire fluvial français


De Vienne à Budapest, en passant par Bratislava et les plaines de la Puszta, avec la croisière « Les perles de l’Empire austro-hongrois » CroisiEurope propose un voyage de huit jours au cœur de l’Europe centrale. Une immersion fluviale dans l’histoire impériale, les paysages classés et les capitales vibrantes qui bordent le Danube.


Rédigé par le Dimanche 8 Mars 2026 à 21:00

Acteur familial et indépendant fondé en Alsace en 1976, CroisiEurope s’est imposé au fil des décennies comme le premier armateur fluvial en Europe. Si la compagnie déploie aujourd’hui ses navires en Asie et en Afrique australe, elle demeure profondément attachée à son ancrage rhénan et à son savoir-faire français, qui façonnent son identité : bateaux à taille humaine, gastronomie d’inspiration hexagonale et accompagnement majoritairement francophone.

Avec la croisière « Les perles de l’Empire austro-hongrois » (8 jours / 7 nuits), CroisiEurope renoue justement avec l’un de ses terrains de prédilection : les grands fleuves d’Europe centrale.

De Vienne à Budapest, en passant par Bratislava et la plaine hongroise, l’itinéraire déroule un concentré d’histoire impériale, de villages classés et de paysages naturels emblématiques du Danube.

La Wachau, vitrine baroque de l’Autriche

Après l’embarquement dans la capitale autrichienne, le navire met le cap vers la vallée de la Wachau. À Melk, l’abbaye bénédictine domine le fleuve de sa façade ocre. Chef-d’œuvre baroque, elle abrite fresques monumentales et bibliothèque aux manuscrits anciens, témoins du rayonnement spirituel et politique de l’ancien empire.

Dürnstein offre, de son côté, un décor classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. La petite cité séduit par son clocher bleu et blanc, ses maisons Renaissance et ses ruelles pavées lovées au bord du Danube.

Bratislava, entre château et Carpates

Croisère sur le Danube. © Deposit : danileon2
Croisère sur le Danube. © Deposit : danileon2
Le troisième jour, escale à Bratislava. Dominée par son château quadrangulaire, la capitale slovaque cultive son charme grâce à sa vieille ville concentre palais baroques, places animées et façades pastel. En alternative, une excursion mène vers les Petites Carpates et les ruines du château de Devin, poste stratégique à la confluence du Danube et de la Morava.

La navigation se poursuit vers Kalocsa, en longeant des zones humides protégées et le barrage de Gabčíkovo, l’un des plus importants ouvrages hydrauliques du fleuve.

Immersion dans la Puszta et escale à Budapest

Depuis Kalocsa, l’excursion dans la Puszta plonge les voyageurs dans l’univers rural hongrois : steppes à perte de vue, démonstrations équestres et dégustations de produits du terroir esquissent un autre visage du pays.

L’arrivée à Budapest marque l’un des temps forts de la croisière. Entre Buda et Pest, la capitale hongroise juxtapose collines verdoyantes et larges avenues monumentales. Le Parlement, les ponts enjambant le Danube et les façades Art nouveau rappellent la prospérité de la fin du XIXe siècle.

Plusieurs découvertes complètent la visite : les thermes Gellért, emblématiques de la tradition thermale hongroise ; le Grand Marché central, reconnaissable à sa toiture de tuiles colorées ; ou encore une soirée folklorique aux accents tziganes, vitrine d’un patrimoine culturel toujours vivant.

Esztergom et retour vers Vienne

À Esztergom, ancienne capitale du royaume de Hongrie, la basilique néoclassique domine le fleuve du haut de sa colline. La navigation vers l’Autriche traverse ensuite des zones classées Natura 2000, refuges d’une biodiversité préservée, et longe des forteresses d’Europe centrale comme Komárom.

Les deux derniers jours se déroulent à Vienne. Le château de Schönbrunn, résidence d’été des Habsbourg, et la Hofburg, cœur du pouvoir impérial, replongent les visiteurs dans l’univers de François-Joseph et de l’impératrice Élisabeth. La visite du musée « Sissi » éclaire le mythe et la réalité de cette figure devenue iconique.

Culture et art de vivre à la viennoise

© Alexandre Sattler
© Alexandre Sattler
La croisière met enfin l’accent sur l’expérience culturelle : découverte du Konzerthaus (ou du Musikverein selon disponibilités), pause café dans la tradition des établissements viennois et, en option, concert de musique classique dans un lieu emblématique de la ville. Les œuvres de Mozart ou de Strauss accompagnent ainsi la fin du voyage.

Proposée en formule port/port, la croisière inclut la pension complète, les boissons à bord (hors cartes spéciales), les animations, une soirée de gala, le wifi et l’assurance assistance-rapatriement. Les excursions restent optionnelles.

Contacter CroisiEurope

À la découverte des secrets historiques du Danube avec CroisiEurope
CroisiEurope, leader Européen de la croisière fluviale propose des croisières sur les canaux, fleuves et mers en France et dans le Monde à bord de bateaux à taille humaine. Avec plus de 45 années d’expérience, la compagnie possède aujourd’hui une flotte de 55 navires à taille humaine.

Telephone : 0 826 101 234

Site web : pro.croisieurope.com

facebook


Lu 228 fois

Tags : croisière, croisieurope, danube, europe
Notez
Dernières vidéos
Dernière heure

À la découverte des secrets historiques du Danube avec CroisiEurope

Revue de presse : le tourisme frappé de plein fouet par l'escalade du conflit au Moyen-Orient [ABO]

Crise Moyen-Orient : le SETO salue l’organisation de vols spéciaux par les tour-opérateurs

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne

Guerre au Moyen-Orient : Qatar, Emirates... quelle est la situation des vols ?

Brand News

Une expérience japonaise enrichissante : liaisons directes et découvertes régionales avec ANA

Une expérience japonaise enrichissante : liaisons directes et découvertes régionales avec ANA
ANA (All Nippon Airways) est fière de perpétuer son héritage d'excellence, après avoir obtenu pour...
Les annonces

VOYAGES D'EXCEPTION - Chef de production Voyages culturels haut de gamme H/F - CDI - (Paris 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Corbas (69))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CLUB MED/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Agency Sales Agent H/F - CDD - (Le Mans (72))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : un tourisme responsable, inclusif et durable

Viva Resorts by Wyndham : un tourisme responsable, inclusif et durable

Ôvoyages lance ses Ateliers des Voyages d’Exception : cap sur 2026-2027

Ôvoyages lance ses Ateliers des Voyages d’Exception : cap sur 2026-2027
Distribution

Distribution

Sylvie Perez (Mop Voyages) : "Malgré l’incertitude, nos clients apprécient notre accompagnement"

Sylvie Perez (Mop Voyages) : "Malgré l’incertitude, nos clients apprécient notre accompagnement"
Partez en France

Partez en France

Stations de ski : un bilan stable à 80% de remplissage pour l’hiver 2026

Stations de ski : un bilan stable à 80% de remplissage pour l’hiver 2026
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

ÔVoyages à la manœuvre pour affréter un autre vol Maldives - Sri Lanka

ÔVoyages à la manœuvre pour affréter un autre vol Maldives - Sri Lanka
Production

Production

Crise Moyen-Orient : le SETO salue l’organisation de vols spéciaux par les tour-opérateurs

Crise Moyen-Orient : le SETO salue l’organisation de vols spéciaux par les tour-opérateurs
AirMaG

AirMaG

Guerre au Moyen-Orient : Qatar, Emirates... quelle est la situation des vols ?

Guerre au Moyen-Orient : Qatar, Emirates... quelle est la situation des vols ?
Transport

Transport

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne
La Travel Tech

La Travel Tech

OpenAI renoncerait aux achats effectués directement dans ChatGPT

OpenAI renoncerait aux achats effectués directement dans ChatGPT
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Bahia Principe rouvre le Luxury Runaway Bay et rénove le Grand Jamaica

Bahia Principe rouvre le Luxury Runaway Bay et rénove le Grand Jamaica
HotelMaG

Hébergement

Minor Hotels muscle sa présence en Afrique avec deux nouveaux NH Collection

Minor Hotels muscle sa présence en Afrique avec deux nouveaux NH Collection
Futuroscopie

Futuroscopie

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises renforcent leur gouvernance

Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises renforcent leur gouvernance
TravelJobs

Emploi & Formation

Marseille : le Forum Emploi Tourisme revient le 10 mars 2026

Marseille : le Forum Emploi Tourisme revient le 10 mars 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Korean Air dévoile son nouveau salon à l’aéroport international de Los Angeles

Korean Air dévoile son nouveau salon à l’aéroport international de Los Angeles
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias