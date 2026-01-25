À la découverte des secrets historiques du Danube avec CroisiEurope

Acteur familial et indépendant fondé en Alsace en 1976, CroisiEurope s’est imposé au fil des décennies comme le premier armateur fluvial en Europe. Si la compagnie déploie aujourd’hui ses navires en Asie et en Afrique australe, elle demeure profondément attachée à son ancrage rhénan et à son savoir-faire français, qui façonnent son identité : bateaux à taille humaine, gastronomie d’inspiration hexagonale et accompagnement majoritairement francophone.
Avec la croisière « Les perles de l’Empire austro-hongrois » (8 jours / 7 nuits), CroisiEurope renoue justement avec l’un de ses terrains de prédilection : les grands fleuves d’Europe centrale.
De Vienne à Budapest, en passant par Bratislava et la plaine hongroise, l’itinéraire déroule un concentré d’histoire impériale, de villages classés et de paysages naturels emblématiques du Danube.
La Wachau, vitrine baroque de l’Autriche
Après l’embarquement dans la capitale autrichienne, le navire met le cap vers la vallée de la Wachau. À Melk, l’abbaye bénédictine domine le fleuve de sa façade ocre. Chef-d’œuvre baroque, elle abrite fresques monumentales et bibliothèque aux manuscrits anciens, témoins du rayonnement spirituel et politique de l’ancien empire.
Dürnstein offre, de son côté, un décor classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. La petite cité séduit par son clocher bleu et blanc, ses maisons Renaissance et ses ruelles pavées lovées au bord du Danube.
Bratislava, entre château et Carpates
Le troisième jour, escale à Bratislava. Dominée par son château quadrangulaire, la capitale slovaque cultive son charme grâce à sa vieille ville concentre palais baroques, places animées et façades pastel. En alternative, une excursion mène vers les Petites Carpates et les ruines du château de Devin, poste stratégique à la confluence du Danube et de la Morava.
La navigation se poursuit vers Kalocsa, en longeant des zones humides protégées et le barrage de Gabčíkovo, l’un des plus importants ouvrages hydrauliques du fleuve.
Immersion dans la Puszta et escale à Budapest
Depuis Kalocsa, l’excursion dans la Puszta plonge les voyageurs dans l’univers rural hongrois : steppes à perte de vue, démonstrations équestres et dégustations de produits du terroir esquissent un autre visage du pays.
L’arrivée à Budapest marque l’un des temps forts de la croisière. Entre Buda et Pest, la capitale hongroise juxtapose collines verdoyantes et larges avenues monumentales. Le Parlement, les ponts enjambant le Danube et les façades Art nouveau rappellent la prospérité de la fin du XIXe siècle.
Plusieurs découvertes complètent la visite : les thermes Gellért, emblématiques de la tradition thermale hongroise ; le Grand Marché central, reconnaissable à sa toiture de tuiles colorées ; ou encore une soirée folklorique aux accents tziganes, vitrine d’un patrimoine culturel toujours vivant.
Esztergom et retour vers Vienne
À Esztergom, ancienne capitale du royaume de Hongrie, la basilique néoclassique domine le fleuve du haut de sa colline. La navigation vers l’Autriche traverse ensuite des zones classées Natura 2000, refuges d’une biodiversité préservée, et longe des forteresses d’Europe centrale comme Komárom.
Les deux derniers jours se déroulent à Vienne. Le château de Schönbrunn, résidence d’été des Habsbourg, et la Hofburg, cœur du pouvoir impérial, replongent les visiteurs dans l’univers de François-Joseph et de l’impératrice Élisabeth. La visite du musée « Sissi » éclaire le mythe et la réalité de cette figure devenue iconique.
Culture et art de vivre à la viennoise
La croisière met enfin l’accent sur l’expérience culturelle : découverte du Konzerthaus (ou du Musikverein selon disponibilités), pause café dans la tradition des établissements viennois et, en option, concert de musique classique dans un lieu emblématique de la ville. Les œuvres de Mozart ou de Strauss accompagnent ainsi la fin du voyage.
Proposée en formule port/port, la croisière inclut la pension complète, les boissons à bord (hors cartes spéciales), les animations, une soirée de gala, le wifi et l’assurance assistance-rapatriement. Les excursions restent optionnelles.
