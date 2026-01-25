À la découverte des secrets historiques du Danube avec CroisiEurope

Depuis Kalocsa, l’excursion dans la Puszta plonge les voyageurs dans l’univers rural hongrois : steppes à perte de vue, démonstrations équestres et dégustations de produits du terroir esquissent un autre visage du pays.



L’arrivée à Budapest marque l’un des temps forts de la croisière. Entre Buda et Pest, la capitale hongroise juxtapose collines verdoyantes et larges avenues monumentales. Le Parlement, les ponts enjambant le Danube et les façades Art nouveau rappellent la prospérité de la fin du XIXe siècle.



Plusieurs découvertes complètent la visite : les thermes Gellért, emblématiques de la tradition thermale hongroise ; le Grand Marché central, reconnaissable à sa toiture de tuiles colorées ; ou encore une soirée folklorique aux accents tziganes, vitrine d’un patrimoine culturel toujours vivant.

