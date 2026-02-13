TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
L’ACTIF annonce le coup d’envoi de sa tournée printanière 2026

4 dates à retenir pour les agences de voyages


L’Association des Commerciaux du Tourisme d’Île-de-France (ACTIF) a dévoilé son calendrier pour le premier semestre 2026. Quatre dates clés attendent les agents de voyages entre mars et avril, avec notamment la découverte en avant-première du nouveau bateau Croisieurope Waydelich au port de Grenelle à Paris.


Rédigé par le Lundi 16 Février 2026 à 09:43

CroisiEurope
Au printemps, l'ACTIF repart en tournée pour aller à la rencontre des professionnels du secteur en Île-de-France et dans les régions limitrophes.

La tournée débutera le mardi 10 mars dans un cadre singulier : le port de Grenelle, à Paris 15ème. L’événement se tiendra à bord du Waydelich, le nouveau navire de la flotte CroisiEurope.

Comme le souligne le communiqué de l'organisation, cette soirée constitue une « occasion unique pour découvrir ce bateau en avant-première » tout en participant au workshop.

Ce premier rendez-vous permettra aux agents de voyages de rencontrer les représentants de 31 tour-opérateurs, croisiéristes, loueurs de voitures, compagnies aériennes et chaînes hôtelières.

Après l’étape parisienne, l’ACTIF déclinera son format de rencontres professionnelles dans trois autres localités :

  • 24 mars : Orléans (45), au restaurant Gioia.

  • 31 mars : Lésigny (77), à l’Abbaye du Golf.

  • 9 avril : Troyes (10), au Cellier St-Pierre.

Ces soirées sont conçues pour offrir un cadre « alliant professionnalisme et bonne humeur », où les conseillers en voyages peuvent s'informer sur les actualités et nouveautés de leurs partenaires en une seule unité de lieu.

Les inscriptions pour les professionnels sont d'ores et déjà ouvertes sur le site officiel de l'association, via la rubrique dédiée « Je suis agent de voyages ». Comme lors des précédentes éditions, des tirages au sort avec plusieurs lots à gagner ponctueront chaque soirée.


