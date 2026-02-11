Arcus Solutions propose désormais la RC Pro avec Accelerant

Nous allons travailler sur un parcours de formation, avec des partenaires, pour aider les professionnels qui ont un projet de création que nous estimons intéressant et sur lequel nous pourrions nous positionner par la suite. Nous voulons créer un cercle vertueux pour donner la chance à des projets

Le contrat est beaucoup plus complet que les contrats standard, qui comportent de nombreuses exclusions

C'est un produit plus inclusif, qui répond aux demandes des agents de voyages

L’Allemagne est un marché stratégique pour notre Groupe. Nous travaillions jusqu’à présent principalement avec des gros tour-opérateurs, ce qui fait que, par rapport à la France, le nombre de polices est plus faible, mais le volume est plus important… et les risques également

Avec le nouveau courtier Kaera, qui dispose déjà d’un réseau établi, nous allons pouvoir diversifier notre portefeuille en proposant des solutions à des entreprises de taille plus modeste, je dirais