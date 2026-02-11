TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Arcus Solutions propose désormais la RC Pro avec Accelerant

Le produit testé en France avant d’être déployé en Europe


Arcus Solutions, implanté sur le marché de la garantie financière tourisme en France depuis deux ans et demi, poursuit sa progression et continue de développer ses services à destination des professionnels. Dernière nouveauté : une offre de RC Pro, en partenariat avec l’assureur Accelerant, en attendant le déploiement de nouveau outils. TourMaG fait le point avec Mathieu Maillet, directeur commercial d’Arcus Solutions.


Rédigé par le Jeudi 12 Février 2026 à 07:32

L’équipe France d'Arcus Solutions lors de l'IFTM 2025 - Photo : Arcus Solutions
L’équipe France d'Arcus Solutions lors de l'IFTM 2025 - Photo : Arcus Solutions
Climats du Monde
Deux ans et demi après son implantation en France, Arcus Solutions, filiale de Assured Underwriting Group, consolide sa place sur le marché de la garantie financière tourisme.

S’il fait encore office de petit poucet face à l’APST et ses plus de 3 300 adhérents et Groupama (plus de 2 350 entreprises garanties), il a dépassé le FMS-UNAT, sans parler d’Atradius, avec 275 garanties délivrées pour l’heure.

« Parmi nos objectifs 2026, nous souhaitons continuer notre développement, en espérant atteindre assez vite entre 400 et 500 assurés », estime Mathieu Maillet, le directeur commercial d’Arcus Solutions, alors que 2025 a été une année de consolidation pour l'intermédiaire en assurances.

« Après le rapprochement avec les agences TourCom suite au retrait d'Atradius, nous avons travaillé sur le portefeuille des assurés via Tourfinance, à la mise en place d’une plateforme digitalisée - ArcusConnect - qui permet à tous nos assurés, ainsi qu'aux courtiers, de gagner en efficacité sur la constitution et le traitement des dossiers.

cet outil est conçu pour échanger de nombreux documents sans passer par des échanges de mails interminables, et il est voué à évoluer au fil du temps, en fonction des retours de nos clients ».

A noter qu'Arcus Solutions dispose également d’un espace dédié aux sinistres sur son site Internet, qui permet aux voyageurs impactés par une défaillance d’être tenus au courant et de soumettre leur demande d'indemnisation.

« Cela a été le cas l’an dernier pour les clients des 9 agences Tomorrow Travel », rappelle Mathieu Maillet.

Pour ce sinistre, les plus de 400 dossiers concernés ont tous, depuis, été indemnisés. Il aura coûté « aux alentours d'1,5 million d'euros » à Arcus.

Un contrat de RC Pro « plus complet »

Pour cette nouvelle année, Arcus veut aller plus loin dans l’accompagnement de ses clients.

« Nous allons travailler sur un parcours de formation, avec des partenaires, pour aider les professionnels qui ont un projet de création que nous estimons intéressant et sur lequel nous pourrions nous positionner par la suite. Nous voulons créer un cercle vertueux pour donner la chance à des projets », annonce Mathieu Maillet.

Mais la première concrétisation de 2026 reste le lancement d’une offre de Responsabilité civile professionnelle (RC Pro) avec l’assureur Accelerant. « Le contrat est beaucoup plus complet que les contrats standard, qui comportent de nombreuses exclusions, précise Mathieu Maillet. Le nôtre inclut par exemple, les séjours à caractère cultuel, religieux, ou encore les voyages de noces.

C'est un produit plus inclusif, qui répond aux demandes des agents de voyages ».

La France fait office de laboratoire pour le lancement du produit, avant qu’il ne soit déployé, au fil des mois, dans d'autres marchés européens.

Car, rappelons-le, Arcus Solutions fait partie d’un groupe britannique, qui se déploie partout en Europe.

La filiale a notamment un pied en Belgique et au Luxembourg, où elle fait office de dernier garant depuis le retrait de MS Amlin.

Elle est aussi très présente en Autriche et en Allemagne, où sa maison mère AUG vient de racheter le courtier Kaera.

« L’Allemagne est un marché stratégique pour notre Groupe. Nous travaillions jusqu’à présent principalement avec des gros tour-opérateurs, ce qui fait que, par rapport à la France, le nombre de polices est plus faible, mais le volume est plus important… et les risques également, commente Mathieu Maillet.

Avec le nouveau courtier Kaera, qui dispose déjà d’un réseau établi, nous allons pouvoir diversifier notre portefeuille en proposant des solutions à des entreprises de taille plus modeste, je dirais ».

En France, « un marché figé »

Autres articles
Cette dimension européenne se traduit aussi depuis un peu plus d’un an par le partenariat qu’Arcus a noué avec l’ECTAA.

« Nous avons un accord de collaboration sur l'assistance sur différents marchés et sur les sujets d'assurance et de garantie financière.

Nous étions d’ailleurs présents lors de leur sommet à Bruxelles, les 10 et 11 février, où je suis intervenu lors d’un débat et de tables rondes sur le sujet de la garantie financière », poursuit le directeur commercial.

En effet, Mathieu Maillet aimerait bien voir, en France, « davantage de collaboration entre les différents garants financiers, comme c’est le cas au Royaume-Uni, souligne-t-il.

En France, on ne voit pas de grande excitation des assureurs pour le marché. Je trouve que les choses sont figées, alors qu’il me paraitrait plus vertueux de sécuriser le risque de meilleure manière, notamment les gros risques. Parce que l'objectif, ce n'est pas de perdre un garant.

On a vu la panique que le retrait d’Atradius a causé sur le marché, et pourtant, il ne représentait que 10% des parts », conclut-il, comme une mise en garde.


Lu 977 fois

Tags : accelerant, apst, arcus solutions, ectaa, garantie financiere, mathieu maillet, rc pro
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Dernière heure

Vietnam Airlines lance une liaison directe entre Hanoï et Amsterdam

Stéphane Villain va abandonner la présidence d'ADN Tourisme

DAKKAK DMC, Emirats Arabes Unis, Jordanie, Arabie Saoudite, Oman, Qatar et Egypte

Vicartem reprend le projet de transformation du Palais du Commerce à Rennes

ViaXeo Connect intègre le contenu NDC de Lufthansa Group et Turkish Airlines

Brand News

La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti

La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti
Pour la 34ème année consécutive Quartier Libre vous emmène à la découverte de la Norvège. Au départ...
Les annonces

VOTRE VOYAGE/MYHONEYMOON - Conseiller(ère) Voyages H/F - CDI - (Melun (77))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE - Sourcing pour la réhabilitation et l’exploitation du domaine de Montjoux, propriété du Département de la Haute Savoie.
APPEL D'OFFRES TOURISME

DIRECTOURS - Chargé(e) Back-office / Service Clients (BO/SAD) - CDD - (Paris 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus
Distribution

Distribution

Arcus Solutions propose désormais la RC Pro avec Accelerant

Arcus Solutions propose désormais la RC Pro avec Accelerant
Partez en France

Partez en France

Stéphane Villain va abandonner la présidence d'ADN Tourisme

Stéphane Villain va abandonner la présidence d'ADN Tourisme
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Las Vegas choisit Aviareps pour piloter sa stratégie marketing en France

Las Vegas choisit Aviareps pour piloter sa stratégie marketing en France
Production

Production

Coupe du Monde de Rugby 2027 : les ventes pour les voyages officiels sont ouvertes

Coupe du Monde de Rugby 2027 : les ventes pour les voyages officiels sont ouvertes
AirMaG

AirMaG

Vietnam Airlines lance une liaison directe entre Hanoï et Amsterdam

Vietnam Airlines lance une liaison directe entre Hanoï et Amsterdam
Transport

Transport

Un projet de loi-cadre pour moderniser et sécuriser les transports en France

Un projet de loi-cadre pour moderniser et sécuriser les transports en France
La Travel Tech

La Travel Tech

ViaXeo Connect intègre le contenu NDC de Lufthansa Group et Turkish Airlines

ViaXeo Connect intègre le contenu NDC de Lufthansa Group et Turkish Airlines
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Égypte : Mandarin Oriental relance deux palaces mythiques et lance sa première croisière sur le Nil

Égypte : Mandarin Oriental relance deux palaces mythiques et lance sa première croisière sur le Nil
HotelMaG

Hébergement

Summer Hotels ouvre son capital à Bpifrance, Sofipaca et BNP Paribas Développement

Summer Hotels ouvre son capital à Bpifrance, Sofipaca et BNP Paribas Développement
Futuroscopie

Futuroscopie

Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO]

Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Saint-Valentin : Costa mise sur les mini-croisières et les « Sea and Land Destinations »

Saint-Valentin : Costa mise sur les mini-croisières et les « Sea and Land Destinations »
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias