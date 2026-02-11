Le terrain de jeu est immense dans la région.



Jacaranda pourrait prochainement proposer l’île Maurice, Zanzibar, la Tanzanie, les Seychelles ou encore les Comores.



Ce développement se fera dans un second temps, car la priorité est, bien sûr, de stabiliser économiquement l'agence via l'ouverture de l'activité loisirs à sa clientèle historique, avant d’enclencher la vitesse supérieure.



Pour rappel, Carré Voyages a repris Nortours à la rentrée 2025, un modèle que l'entrepreneur aimerait dupliquer à sa nouvelle marque.



" Nortours est un tour-opérateur BtoB dont 80 % de l’activité est dédiée au sur-mesure, contrairement à des acteurs comme Quartier Libre ou Mondial Tourisme.



Le sur-mesure ne veut pas dire spécialement que nous proposons du luxe.



L'objectif serait de dupliquer ce modèle Nortours pour l'Océan Indien, avec TO BtoB proposant du sur-mesure. Je n'entends pas oublier Madagascar, car le pays est magnifique et il a un potentiel énorme. "



Dans un premier temps, les équipes commerciales de Nortours seront informées de cette nouvelle activité, avant un déploiement à plus grande échelle.



Le rachat de Jacaranda, bien qu’acté au tribunal, reste une petite folie pour l'entrepreneur. Tout d'abord, il ne reposait sur aucun besoin, mais plutôt sur l'envie d'aider un confrère en difficulté.