Voyage en ligne : le transport dope la croissance du e-tourisme en 2025

ce sont les transports qui tirent les ventes du panel

avec près de 200 milliards d’euros de chiffre d’affaires, le e-commerce français confirme qu’il est devenu un véritable levier de performance économique pour le pays

dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques et les recompositions commerciales, disposer d’une filière e-commerce forte et structurée constitue un atout stratégique et un instrument de souveraineté qu’il nous appartient de préserver et de renforcer

concurrence déloyale des plateformes asiatiques, enjeux réglementaires multiples, bouleversements technologiques ou encore exigences environnementales