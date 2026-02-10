TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Voyage en ligne : le transport dope la croissance du e-tourisme en 2025

Le voyage-loisirs progresse de 10 %


En 2025, le e-commerce français atteint 196,4 Md€ (+7 %). Le voyage-loisirs progresse de 10 %, porté par le dynamisme des ventes de transports en ligne.


Rédigé par le Mercredi 11 Février 2026

e-tourisme : +10 % en 2025, le transport tire la croissance des ventes en ligne
e-tourisme : +10 % en 2025, le transport tire la croissance des ventes en ligne Depositphotos.com Auteur belchonock
Le commerce en ligne français a franchi un nouveau seuil en 2025. Selon la Fevad, les Français ont dépensé 196,4 milliards d’euros sur internet sur l’année écoulée, soit une progression de 7 % par rapport à 2024.

"Cette croissance est avant tout portée par les usages : les Français achètent plus souvent en ligne, même si la pression sur les prix limite la progression du panier moyen." indique un communiqué de presse.

Après une hausse de 9,6 % en 2024, la progression ralentit légèrement mais reste soutenue. Le secteur des services enregistre une croissance de 9 %, à 120,3 milliards d’euros, tandis que les ventes de produits progressent de 4 %, pour atteindre 76,1 milliards d’euros.

Au total, 3,2 milliards de transactions ont été réalisées en ligne en 2025, en hausse de 10 % sur un an (contre 2,9 milliards en 2024). La croissance repose avant tout sur l’augmentation du nombre d’achats, alors que le panier moyen recule de 3 %, à 62 euros. Cette baisse concerne à la fois les produits (-4 %) et les services (-3 %), traduisant une attention accrue des ménages aux prix.

Le segment Voyage-Loisirs en hausse de 10%

Sur l’ensemble de l’année, le e-commerce représente désormais 12 % du commerce de détail pour les ventes de produits, ajoute la FEVAD.

Dans le panel iCE100 de la Fevad, qui regroupe plus d’une centaine de sites leaders (dont 15 en e-tourisme), les ventes aux consommateurs progressent de 5,6 % en 2025, dans un contexte de léger retrait du commerce de détail.

Le segment Voyage-Loisirs se distingue avec une hausse de 10 % sur l’ensemble de l’année. Selon la Fevad, « ce sont les transports qui tirent les ventes du panel ». Le document partagé par la FEVAD ne donne pas davantage de détails.

Pour Marc Lolivier, directeur général de la Fevad, « avec près de 200 milliards d’euros de chiffre d’affaires, le e-commerce français confirme qu’il est devenu un véritable levier de performance économique pour le pays ». Il souligne que, « dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques et les recompositions commerciales, disposer d’une filière e-commerce forte et structurée constitue un atout stratégique et un instrument de souveraineté qu’il nous appartient de préserver et de renforcer ».

Il met toutefois en garde contre les défis à venir : « concurrence déloyale des plateformes asiatiques, enjeux réglementaires multiples, bouleversements technologiques ou encore exigences environnementales ».

