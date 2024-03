Challenge « Start me Up ! » 2024 : c'est parti pour les inscriptions !

- Un an d’adhésion à la Fevad, avec l’ensemble des services associés : les 5 premières start-ups du classement seront accueillies pendant un an gratuitement au sein de la Fédération. Elles bénéficieront de l’ensemble des services réservés aux membres associés au sein de la Fevad, voir ICI (coût:3 080 euros minimum).



- Une prise de parole et la présentation du projet de chaque start-up lors de l’évènement « Start me Up ! »



- La médiatisation de tous les projets via le site web, les newsletters et les réseaux sociaux de la Fevad, KPMG mais aussi KPMG Innovation, qui a pour mission d’inspirer et d’accompagner les clients dans leurs démarches d’innovation



- La rencontre avec le jury (Advisory Board)



- En partenariat avec Paris Retail Week, un tarif privilégié (3 700 euros) pour exposer au sein de l’espace start-ups lors de l’édition 2024, si les conditions pour bénéficier d’un espace sont remplies (voir ICI)