Challenge "Start me Up !" : c'est parti pour les candidatures !

faire la différence

KPMG et la Fevad ont donné le coup d'envoie du challenge « Start me Up ! » ouvert aux jeunes pouces qui proposent une solution innovante qui permet aux e-commerçants de «». Les start-up peuvent candidater dès ce 27 mars jusqu'au 15 mai 2023 à 12h.Pour participer elles doivent remplir quelques critères :- Avoir moins de 7 ans d'existence (au 1er janvier 2023)- Avoir un chiffre d’affaires positif et des clients actifs Avoir une origine européenne et exercer une activité en Europe-Détention de +50 % de la société par les fondateurs- Ne pas faire partie des 5 lauréats de l'édition 2022 du challengeLe jury sera composé de représentants du monde du e-commerce. Cette année, Selma Bekhechi, Chief Digital Acceleration Officer, Groupe Carrefour, Maud Funaro, Chief Transformation Officer, member of the Executive Committee, Printemps, Julien Mangeard, Chief Technology Officer group, Veepee et Olivier Theulle, Chief e-Commerce & Digital Officer, Fnac Darty jugeront les candidats.