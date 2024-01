Qui sont les clients les plus actifs dans l'achat de voyages en ligne ?

Les 25-34 ans sont les acheteurs les plus actifs, ils multiplient les sites d’hébergement et de transport (3,5 sites d’achat contre 2,8 en moyenne). Parmi les sites d’hébergement, les plus représentés : Booking.com (25%), airbnb (24%), Hotels.com (11%), Leboncoin (10%). Ils achètent également sur les sites de transport ferroviaire et aérien : OUIGo (13%), AirFrance (12%), Ryanair (12%), SncfConnect (11%).



Les 15-24 ans sont plus souvent acheteurs sur les sites de transport (41% contre 29% en moyenne) et notamment ferroviaires et bus : SncfConnect (20%), Blablacar (12%), Transavia (12%) et Flixbus (10%)



Les 50 ans et plus sont les moins actifs sur les sites d’hébergement comme de transport (2,4 sites d’achat contre 2,8 en moyenne). Booking.com est largement en première place avec 35% d’acheteurs, devant airbnb (25%) et E.Leclerc (15%). Parmi les sites de transport, Easyjet obtient un bon score 11%, alors que SncfConnect (7%) et Air France (6%) sont plus en retrait.