Travel Partner Group part à la conquête de la Suisse !

une proximité locale pour ses partenaires suisses

La Suisse représente pour nous une étape stratégique importante dans notre développement en Europe centrale et orientale

de notre proximité, d’un accompagnement local et de délais de réponse rapides pour leurs offres

ses excellentes liaisons et l’attrait élevé de ses destinations

des voyages sur mesure dans les Alpes ainsi que des circuits complets en Europe

un point de départ idéal pour les visiteurs venus d’Asie ou des pays anglo-saxons