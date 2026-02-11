TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Travel Partner Group part à la conquête de la Suisse !

deux nouvelles recrues pour booster le marcher Suisse


Travel Partner Group poursuit son expansion en Suisse avec l’arrivée de deux figures reconnues du secteur et la montée en puissance de sa filiale locale, Travel Partner Suisse AG. Le groupe autrichien, qui a célébré en 2025 son 40e anniversaire, confirme ainsi ses ambitions sur ce marché.


Rédigé par le Mercredi 11 Février 2026

Travel Partner Group part à la conquête de la Suisse ! Daniel Dicke, Loris Plozza et Michael Poot - Photo Travel Parner
Travel Partner Group part à la conquête de la Suisse ! Daniel Dicke, Loris Plozza et Michael Poot - Photo Travel Parner
La plus grande agence incoming indépendante (DMC) d’Autriche a officialisé la création de Travel Partner Suisse AG, basée à Aadorf, dans le canton de Thurgovie. Opérationnelle depuis le 1er novembre 2025, la filiale propose des voyages individuels et de groupe, avec l’objectif d’assurer « une proximité locale pour ses partenaires suisses ».

Cette implantation s’inscrit dans une stratégie de croissance plus large. « La Suisse représente pour nous une étape stratégique importante dans notre développement en Europe centrale et orientale », souligne Michael Poot, CEO de Travel Partner Group.

Il précise que les partenaires hôteliers et prestataires suisses bénéficieront « de notre proximité, d’un accompagnement local et de délais de réponse rapides pour leurs offres ».

Le groupe met en avant le positionnement central de la Suisse, « ses excellentes liaisons et l’attrait élevé de ses destinations », qui permettent de proposer « des voyages sur mesure dans les Alpes ainsi que des circuits complets en Europe ». Selon Michael Poot, le pays constitue également « un point de départ idéal pour les visiteurs venus d’Asie ou des pays anglo-saxons ».

Travel Partner Group recrute deux experts pour la Suisse

Présent dans toute l’Europe centrale, Travel Partner Group a enregistré en 2025 une hausse de son chiffre d’affaires d’environ 40 %, atteignant près de 60 millions d’euros.

Dans ce contexte d’expansion, Travel Partner Group annonce l’arrivée de Loris Plozza et Daniel Dicke, tous deux issus d’EUROBUS AG, au sein de Travel Partner Suisse AG depuis le 12 janvier 2026.

« Après 40 ans d’histoire et une forte croissance, l’expansion en Suisse constitue pour nous une étape logique et stratégiquement essentielle », explique Michael Poot.

Il ajoute : « Avec Loris Plozza et Daniel Dicke, nous intégrons deux dirigeants expérimentés dans le segment des voyages de groupe, disposant d’une expertise opérationnelle et stratégique approfondie et d’une connaissance pointue tant du marché suisse que du marché européen des groupes. Tous deux contribueront de manière déterminante au développement de notre activité Groupes et au renforcement durable de la position de la Travel Partner Group sur le marché. »

Loris Plozza, forte de 22 années d’expérience chez EUROBUS, où elle occupait le poste de Head of Touroperating & Sales, soutiendra les domaines du Group Sales et du Product Management, avec un accent particulier sur la commercialisation de la destination Suisse auprès de la clientèle internationale.

De son côté, Daniel Dicke, ancien directeur général d’EUROBUS AG pendant plus de dix ans, prend la fonction de Chief Operating Officer (COO) pour le segment Groupes à l’échelle du groupe. Il assumera la responsabilité opérationnelle de ce secteur sur tous les marchés, avec une direction basée en Suisse, et rejoindra prochainement le conseil d’administration de Travel Partner Suisse AG.

À Aadorf, Travel Partner Suisse AG s’appuie également sur l’expertise de Matthias Huwiler, membre du conseil d’administration. Fort de plus de 20 ans d’expérience, notamment chez TUI Suisse et FTI Group, il apporte sa connaissance du marché et son réseau local.

La direction opérationnelle du bureau est assurée par Karin Bachmann, aux côtés de Kinga Rudek, acheteuse hôtelière. Toutes deux ont précédemment travaillé chez Hotelplan Suisse.

