TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Séjours jeunes : Verdié Voyages et Djuringa Juniors unissent leurs forces

Verdié Voyages devient actionnaire majoritaire


Le groupe Verdié Voyages s’allie à Djuringa Juniors pour renforcer son pôle Séjours Jeunes. Le mode de fonctionnement des deux entités et les organisations actuelles restent en place. Damien Dechaud, fondateur de Djuringa Juniors reste aux commandes de l'entreprise.


Rédigé par le Mardi 10 Février 2026

Séjours jeunes : Verdié Voyages et Djuringa Juniors unissent leurs forces - Photo Verdié
Séjours jeunes : Verdié Voyages et Djuringa Juniors unissent leurs forces - Photo Verdié
Climats du Monde
Le groupe Verdié Voyages resserre ses liens avec Djuringa Juniors, spécialiste des colonies de vacances en France et de la gestion de centre d’hébergements dédiés aux jeunes.

Déjà présent sur le segment des voyages Jeunes à travers ses marques Veridé Hello, et Verdié Open Class, le groupe implanté à Rodez devient actionnaire majoritaire de Djuringa Juniors fondé il y a 15 ans par Damien Dechaud, qui reste, également actionnaire et aux commandes de l'entreprise.

"Nous sommes déjà partenaires depuis de nombreuses années. C'est le seul distribuer à certains de produits et vice versa. Djuringa Juniors a atteint un taille qui a amené Damien Dechaud à réfléchir à l'orientation qu'il voulait donner à son entreprise. Dans le même temps nous avions la volonté de nous renforcer sur le segment des colonies en France, qui est une de ses spécialités" détaille pour TourMaG, Antoine Bretin, directeur séjours Jeunes au sein du groupe Verdié Voyages.

"Notre ambition est de renforcer notre offre de Séjours Jeunes en nous appuyant sur des expertises complémentaires, tout en respectant l’identité de chaque structure. Nous partageons des valeurs communes, qui vont nous permettre à la fois de consolider notre offre, de donner une nouvelle dimension à nos deux entités et de développer des synergies fortes." ajoute Antoine Bretin. "Concrètement demain nous pourrions développer des produits communs ou de nouveaux produits à mi-chemin entre la colonie et le séjour linguistique"

Djuringa Juniors exploite des centre d'hébergement toute l'année

Autres articles
Outre l'expertise sur le colonie de vacances en France, Djuringa Juniors dispose d'une autre corde à son arc.

L'entreprise exploite 5 centres d’hébergement toute l’année (Vassieux dans le Vercors, Hauteluce en Savoie, Retournac en Haute-Loire, Bauduen dans le Var et Propriano en Corse), ainsi que 10 centres supplémentaires durant la période estivale.

Basée à Oullins, en périphérie de Lyon, elle compte 40 salariés permanents, plus de 1 500 animateurs saisonniers et près de 100 collaborateurs sur les centres, qui permettent d’accueillir 20 000 jeunes chaque année, tout en générant un chiffre d’affaires annuel de 16 millions d’euros, indique un communiqué de presse.

"Ce rapprochement permet à Djuringa Juniors de franchir une nouvelle étape tout en conservant son identité, ses équipes et son ancrage terrain" précise de son côté Damien Dechaud, Directeur de Djuringa Juniors.

Un communiqué de presse précise que toutes les équipes restent en place, tout comme les organisations et les modes de fonctionnement, "afin d’assurer continuité de service et stabilité opérationnelle pour l’ensemble des parties prenantes."

Verdié Voyages à la loupe sur les séjours jeunes :

Avec l’intégration de Djuringa Juniors, le groupe Verdié Voyages revendique désormais sur le marché des Séjours Jeunes :

  • 3 marques dédiées : Verdié Open Class, Verdié Hello et Djuringa Juniors,

  • plus de 100 000 jeunes accueillis chaque année,

  • plus de 60 millions d’euros de chiffre d’affaires généré par l’activité Séjours Jeunes,

  • près de 100 collaborateurs permanents dédiés à ces activités et près de 2 000 animateurs saisonniers.

A noter : le groupe Verdié Voyages compte 250 salariés et un chiffre d’affaires de 140 millions d’euros

Lu 1806 fois

Tags : djuringa juniors, verdie voyages
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 10 Février 2026 - 07:21 Christophe Jacquet : "Marietton Développement change d’échelle"

Lundi 9 Février 2026 - 15:16 eSIM : le GIE Manor signe un partenariat avec ConnectedYou

Dernière heure

La Pan Am prépare son retour et choisit Amadeus comme partenaire technologique

Coupe du Monde de Rugby 2027 : les ventes pour les voyages officiels sont ouvertes

Ryanair doit changer les pratiques "illicites" de son site internet

Séjours jeunes : Verdié Voyages et Djuringa Juniors unissent leurs forces

bnetwork Group nomme Leonor Lopes Gil à la présidence

Brand News

La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti

La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti
Pour la 34ème année consécutive Quartier Libre vous emmène à la découverte de la Norvège. Au départ...
Les annonces

DIRECTOURS - Chargé(e) Back-office / Service Clients (BO/SAD) - CDD - (Paris 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE - Sourcing pour la réhabilitation et l’exploitation du domaine de Montjoux, propriété du Département de la Haute Savoie.
APPEL D'OFFRES TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Assistant technique de production et réservation H/F - CDI - (Châteaulin (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus
Distribution

Distribution

Séjours jeunes : Verdié Voyages et Djuringa Juniors unissent leurs forces

Séjours jeunes : Verdié Voyages et Djuringa Juniors unissent leurs forces
Partez en France

Partez en France

Belambra recrute 1 500 collaborateurs pour l’été 2026

Belambra recrute 1 500 collaborateurs pour l’été 2026
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

La Turquie vise 68 milliards de dollars de recettes en 2026

La Turquie vise 68 milliards de dollars de recettes en 2026
Production

Production

Coupe du Monde de Rugby 2027 : les ventes pour les voyages officiels sont ouvertes

Coupe du Monde de Rugby 2027 : les ventes pour les voyages officiels sont ouvertes
AirMaG

AirMaG

Ryanair doit changer les pratiques "illicites" de son site internet

Ryanair doit changer les pratiques "illicites" de son site internet
Transport

Transport

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL
La Travel Tech

La Travel Tech

La Pan Am prépare son retour et choisit Amadeus comme partenaire technologique

La Pan Am prépare son retour et choisit Amadeus comme partenaire technologique
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !
HotelMaG

Hébergement

Le Grand Hotel Leicester rouvre sous l’enseigne The Unlimited Collection

Le Grand Hotel Leicester rouvre sous l’enseigne The Unlimited Collection
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

CFC Croisières : ce qui change vraiment pour les passagers en suite du Renaissance

CFC Croisières : ce qui change vraiment pour les passagers en suite du Renaissance
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias