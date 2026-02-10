Séjours jeunes : Verdié Voyages et Djuringa Juniors unissent leurs forces

Le groupe Verdié Voyages resserre ses liens avec Djuringa Juniors, spécialiste des colonies de vacances en France et de la gestion de centre d’hébergements dédiés aux jeunes.
Déjà présent sur le segment des voyages Jeunes à travers ses marques Veridé Hello, et Verdié Open Class, le groupe implanté à Rodez devient actionnaire majoritaire de Djuringa Juniors fondé il y a 15 ans par Damien Dechaud, qui reste, également actionnaire et aux commandes de l'entreprise.
"Nous sommes déjà partenaires depuis de nombreuses années. C'est le seul distribuer à certains de produits et vice versa. Djuringa Juniors a atteint un taille qui a amené Damien Dechaud à réfléchir à l'orientation qu'il voulait donner à son entreprise. Dans le même temps nous avions la volonté de nous renforcer sur le segment des colonies en France, qui est une de ses spécialités" détaille pour TourMaG, Antoine Bretin, directeur séjours Jeunes au sein du groupe Verdié Voyages.
"Notre ambition est de renforcer notre offre de Séjours Jeunes en nous appuyant sur des expertises complémentaires, tout en respectant l’identité de chaque structure. Nous partageons des valeurs communes, qui vont nous permettre à la fois de consolider notre offre, de donner une nouvelle dimension à nos deux entités et de développer des synergies fortes." ajoute Antoine Bretin. "Concrètement demain nous pourrions développer des produits communs ou de nouveaux produits à mi-chemin entre la colonie et le séjour linguistique"
Djuringa Juniors exploite des centre d'hébergement toute l'année
Outre l'expertise sur le colonie de vacances en France, Djuringa Juniors dispose d'une autre corde à son arc.
L'entreprise exploite 5 centres d’hébergement toute l’année (Vassieux dans le Vercors, Hauteluce en Savoie, Retournac en Haute-Loire, Bauduen dans le Var et Propriano en Corse), ainsi que 10 centres supplémentaires durant la période estivale.
Basée à Oullins, en périphérie de Lyon, elle compte 40 salariés permanents, plus de 1 500 animateurs saisonniers et près de 100 collaborateurs sur les centres, qui permettent d’accueillir 20 000 jeunes chaque année, tout en générant un chiffre d’affaires annuel de 16 millions d’euros, indique un communiqué de presse.
"Ce rapprochement permet à Djuringa Juniors de franchir une nouvelle étape tout en conservant son identité, ses équipes et son ancrage terrain" précise de son côté Damien Dechaud, Directeur de Djuringa Juniors.
Un communiqué de presse précise que toutes les équipes restent en place, tout comme les organisations et les modes de fonctionnement, "afin d’assurer continuité de service et stabilité opérationnelle pour l’ensemble des parties prenantes."
Verdié Voyages à la loupe sur les séjours jeunes :
Avec l’intégration de Djuringa Juniors, le groupe Verdié Voyages revendique désormais sur le marché des Séjours Jeunes :
A noter : le groupe Verdié Voyages compte 250 salariés et un chiffre d’affaires de 140 millions d’euros
- 3 marques dédiées : Verdié Open Class, Verdié Hello et Djuringa Juniors,
- plus de 100 000 jeunes accueillis chaque année,
- plus de 60 millions d’euros de chiffre d’affaires généré par l’activité Séjours Jeunes,
- près de 100 collaborateurs permanents dédiés à ces activités et près de 2 000 animateurs saisonniers.
