bnetwork Group nomme Leonor Lopes Gil à la présidence

Avant sa nomination à la présidence, Leonor Lopes Gil occupait le poste de directrice générale du groupe.



Elle connaît donc en profondeur l’organisation, ses équipes et ses clients.



Multi-diplômée (Sciences Po, ENA, CELSA, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et forte de près de 15 ans d’expérience en business, stratégie et transformation, notamment au sein du groupe BPCE, elle a piloté des projets structurants dans des environnements exigeants.



Depuis son arrivée chez bnetwork, elle a joué un rôle dans la mise en œuvre du plan stratégique du groupe, avec un impact direct sur la performance opérationnelle, la rigueur financière et l’évolution de l’organisation.



" Notre ligne directrice est de rester concentrés sur ce que nous faisons le mieux : opérer des dispositifs d’hébergement fiables à grande échelle, tout en faisant évoluer notre offre et nos pratiques de manière responsable. L’ambition est de consolider bnetwork comme la plateforme européenne de référence pour l’hébergement des grands événements B2B ", déclare Leonor Lopes Gil.



Cette nomination intervient après plusieurs étapes majeures pour bnetwork Group, notamment la célébration de son 20e anniversaire et l’acquisition, en 2025, de HMI Europe, filiale européenne du groupe canadien HMI.