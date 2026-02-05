TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
bnetwork Group nomme Leonor Lopes Gil à la présidence

Le groupe veut accélérer sa structuration et sa croissance à l’international


bnetwork Group renforce sa gouvernance et nomme Leonor Lopes Gil au poste de présidente directrice générale, avec pour objectif d’accélérer sa structuration et sa croissance en Europe et à l’international.


Rédigé par le Mardi 10 Février 2026

Leonor Lopes Gil nommée présidente directrice générale de bnetwork Group - Photo : bnetwork Group
Leonor Lopes Gil nommée présidente directrice générale de bnetwork Group - Photo : bnetwork Group
bnetwork Group, spécialiste européen de l’hébergement événementiel B2B, annonce la nomination de Leonor Lopes Gil au poste de présidente directrice générale.

Cette arrivée marque une nouvelle étape dans la structuration du groupe et l’accélération de sa stratégie de développement en Europe et à l’international.

Pour rappel, le groupe intervient auprès des grands organisateurs de salonsb et d’événements B2B internationaux sur un enjeu devenu stratégique : la gestion de l’hébergement de milliers de participants dans des conditions fiables, fluides et maîtrisées.

L’exemple du salon international du gaming ICE 2026 illustre ces opérations : lors de l’événement organisé à Barcelone du 19 au 21 janvier, bnetwork, partenaire officiel hébergement, a coordonné 28 300 nuitées et jusqu’à 6 573 chambres simultanément, réparties dans 178 hôtels.

Un leadership dans la continuité

Avant sa nomination à la présidence, Leonor Lopes Gil occupait le poste de directrice générale du groupe.

Elle connaît donc en profondeur l’organisation, ses équipes et ses clients.

Multi-diplômée (Sciences Po, ENA, CELSA, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et forte de près de 15 ans d’expérience en business, stratégie et transformation, notamment au sein du groupe BPCE, elle a piloté des projets structurants dans des environnements exigeants.

Depuis son arrivée chez bnetwork, elle a joué un rôle dans la mise en œuvre du plan stratégique du groupe, avec un impact direct sur la performance opérationnelle, la rigueur financière et l’évolution de l’organisation.

"Notre ligne directrice est de rester concentrés sur ce que nous faisons le mieux : opérer des dispositifs d’hébergement fiables à grande échelle, tout en faisant évoluer notre offre et nos pratiques de manière responsable. L’ambition est de consolider bnetwork comme la plateforme européenne de référence pour l’hébergement des grands événements B2B", déclare Leonor Lopes Gil.

Cette nomination intervient après plusieurs étapes majeures pour bnetwork Group, notamment la célébration de son 20e anniversaire et l’acquisition, en 2025, de HMI Europe, filiale européenne du groupe canadien HMI.

Trois enjeux stratégiques pour 2026

Cette nomination s’inscrit dans une logique de continuité pour les fondateurs du groupe.

Stéphane Filone, cofondateur de bnetwork, souligne la capacité de Leonor Lopes Gil à maîtriser les enjeux opérationnels et à accompagner la structuration du groupe, dans le prolongement de ce qui a été construit jusqu’à présent.

Au cours des douze prochains mois, cette dernière entend impulser trois chantiers stratégiques majeurs pour bnetwork :

- renforcer le cœur de plateforme d’hébergement afin de répondre à des volumes toujours plus importants,

- développer des services complémentaires au plus près des besoins opérationnels des organisateurs et des entreprises (transport, logistique, contenus),

- intégrer la durabilité de manière mesurable dans l’ensemble des opérations et des partenariats du groupe.


