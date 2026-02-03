Nadège Bourrassé devient représentante commerciale de GVQ Canada en Europe

GVQ Canada, spécialiste des voyages sur mesure à travers le Canada, annonce l’arrivée de Nadège Bourrassé en tant que représentante commerciale Europe, à compter de janvier 2026.
Dans ses nouvelles fonctions, elle sera en charge des marchés francophones : France, Belgique et Suisse. Nadège Bourrassé viendra renforcer l'équipe des ventes groupes aux côtés d'Alexandra De Oliveira Badin.
"Experte de la destination, elle connaît parfaitement les acteurs et partenaires impliqués dans le tourisme canadien en France, ce qui lui permet de développer des partenariats solides et de proposer des solutions sur mesure parfaitement adaptées aux attentes des clients européens." précise un communiqué de presse.
Nadège Bourrassé possède une solide expérience dans le secteur aérien et la vente corporate, avec plus de 20 ans de carrière axée sur le développement commercial et la gestion des relations clients. Elle a notamment occupé des postes clés chez Air Transat pendant plus de 13 ans, d’abord en tant que Responsable des ventes de février 2012 à novembre 2016, puis comme Directrice des ventes France jusqu’en janvier 2025.
Avant cela, elle a travaillé chez Qatar Airways et US Airways mais aussi chez AOM French Airline.
