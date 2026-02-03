Nadège Bourrassé devient représentante commerciale de GVQ Canada en Europe

Nadège Bourrassé possède une solide expérience dans le secteur aérien et la vente corporate, avec plus de 20 ans de carrière axée sur le développement commercial et la gestion des relations clients. Elle a notamment occupé des postes clés chez Air Transat pendant plus de 13 ans, d’abord en tant que Responsable des ventes de février 2012 à novembre 2016, puis comme Directrice des ventes France jusqu’en janvier 2025.



Avant cela, elle a travaillé chez Qatar Airways et US Airways mais aussi chez AOM French Airline.