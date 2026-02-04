Voyages d'exception : "Nous allons lancer le Club 100 Agences"

L'historien Franck Ferrand (à gauche) est l'un des conférenciers les plus sollicités par Lionel Rabiet @Voyages d'exception
TourMag - Votre collection 2027 est désormais disponible. Que retenir de cette première édition ? Quelles sont les principales nouveautés à mettre en avant ?
Lionel Rabiet : Nous venons effectivement de publier notre première brochure 2027 qui rassemble certains de nos voyages les plus emblématiques. Ce sont ceux sur lesquels nos clients souhaitent pouvoir se positionner très en amont.
Sur certaines destinations comme le Japon ou la Patagonie, les places sont rares et partent très vite. D’où l’importance d’anticiper au maximum. Cette première édition du catalogue 2027 compte une trentaine de croisières et trains d’exception. La prochaine version, prévue pour fin mars, sera plus riche avec près de 90 itinéraires.
Il est vrai que nous publions parfois nos programmes un peu plus tard que d’autres opérateurs. Chaque voyage exige chez nous un travail d’orfèvre : sélectionner des guides d’excellence, affiner chaque prestation, coordonner les conférenciers qui, en raison de leur stature, ne peuvent pas souvent s’engager plusieurs années à l’avance. Tout cela demande du temps. C’est le prix de l’exigence et du soin que nous apportons à chaque détail.
Une année 2025 excellente à tout point de vue
TourMag - Quel bilan tirez-vous de l’année 2025 ?
Lionel Rabiet : L’année 2025 a été excellente pour Voyages d’exception à tout point de vue. Nous sommes en croissance par rapport à 2024 et les résultats économiques sont très bons.
Nous consolidons année après année notre place auprès du réseau de distribution et c’est une grande satisfaction pour nous.
Nous sommes désormais commercialisés par quasiment tous les réseaux de France et avons des partenariats très forts avec des entreprises prestigieuses comme Verdié Voyages, Girardot Voyages, Voyages Chabannes, Voyages Rive Gauche, LK Tours, Périer Voyages …et bien sur TUI qui est un grand partenaire pour nous.
Le terrestre monte en puissance
TourMag - Comment se présente l’année 2026 ?
Lionel Rabiet : Nous publions en ce moment la version finale de notre production 2026, enrichie de plusieurs nouveautés par rapport à l’édition d’octobre.
Nous ajoutons une nouvelle date d’affrètement du Nanook, un navire de 12 passagers seulement. C’est une opportunité rare de découvrir le Spitzberg dans des conditions d'immersion totale, au plus près de la nature, accompagné par une équipe de guides naturalistes passionnants.
Nous proposons également un nouvel itinéraire en Polynésie, en septembre, à bord du Star Breeze. Le premier départ de juin s’étant rempli en quelques semaines, ce second départ arrive à point nommé.
Nous introduisons par ailleurs, en octobre prochain, un troisième itinéraire au Japon avec la compagnie Holland America Line, offrant des escales qui révèlent une autre facette du pays.
Et pour finir, nous sommes fiers de proposer un séjour à Vaux le Vicomte. Une immersion dans l’Histoire, avec des visites entièrement privatisées et l’accompagnement prestigieux des historiens Franck Ferrand et David Chanteranne.
Ce voyage a été conçu en partenariat avec Patricia Linot, qui dirige également la commission "Voyage en France" des Entreprises du Voyage. L’année se présente très bien. Au 1er janvier, nous avons déjà comptabilisé près de 60% du chiffre d'affaires attendu sur l’année.
TourMaG - La part des ventes de voyages terrestres progresse-t-elle ? Les croisières ferroviaires ont-elles trouvé leur public ? Les croisières musicales restent-elles aussi plébiscitées ?
Lionel Rabiet : En termes de production, le maître-mot pour nous est la diversification. C’est le travail que je mène avec mes équipes depuis 2022 afin d’être en mesure de satisfaire les besoins variés de notre clientèle tout en réduisant nos risques. Cela nous a conduits à innover et à développer de nouvelles lignes de produits comme les croisières ferroviaires par exemple.
Aujourd’hui, le "terrestre" représente près de 20% de notre chiffre d’affaires. C’est positif car nous partions de zéro, mais nos ambitions vont évidemment plus loin.
En 2027, nous tablons sur une forte hausse de notre production avec près d’une trentaine de circuits et trains que nous publierons entre mars et juin de cette année. Vous mentionnez les croisières musicales. oui, elles sont toujours plébiscitées. Nous avons un taux de repeaters remarquable et nous cherchons aussi à élargir la clientèle. C’est pour cette raison que nous venons de lancer une belle campagne radiophonique sur Radio Classique.
TourMaG - La part des ventes de voyages terrestres progresse-t-elle ? Les croisières ferroviaires ont-elles trouvé leur public ? Les croisières musicales restent-elles aussi plébiscitées ?
"Nous n’avons jamais lâché une agence en cas de litige"
TourMag - Quelles actions menez-vous pour aider les agents de voyages à mieux vous connaître et à mieux vendre vos produits ?
Lionel Rabiet : La distribution B2B est au cœur de notre stratégie de développement. Certes, nous n’avons pas les budgets de communication des grands groupes mais nous intensifions nos prises de parole.
Notre stratégie tient en trois mots : l’humain, l’humain et l’humain. Concrètement, nous sommes très présents auprès des agences pour présenter nos offres bien sûr, mais aussi pendant toute la chaîne de vente : avant, pendant et après le voyage. Dans les bons moments comme dans les moins bons. Nous n’avons jamais lâché une agence en cas de litige avec un client.
Cette approche repose aussi beaucoup sur la personnalité solaire de notre directrice commerciale Catherine Bailly.
Nous proposons par ailleurs chaque jeudi matin des webinaires dédiés aux agents de voyages, animés par nos conférenciers autour de destinations ou de thématiques spécifiques. Accessibles en direct et disponibles en replay après inscription, ces rendez-vous constituent de véritables temps de formation pour mieux appréhender les produits et l’expertise de Voyages d’exception.
Enfin, nous avons le plaisir de vous annoncer en avant-première la création du Club 100 Agences, un cercle exclusif qui a pour objectif de mieux récompenser nos agences et leurs voyageurs les plus fidèles.
Mathieu Ramus : nouveau directeur marketing
Mathieu Ramus rejoint Voyages d'exception au poste de responsable marketing, une création de poste destinée à structurer et accélérer ses actions de développement.
Passé par l’entrepreneuriat au Brésil, puis par le tour-opérateur Grands Espaces, avant de fonder une société de conseil dédiée au secteur du voyage, il aura pour mission de renforcer la performance des dispositifs marketing et d’accompagner la croissance de l’entreprise. Lionel Rabiet salue une recrue « clé » pour la suite du développement.
Publié par Laurent Guéna Journaliste - TourMaG.com
