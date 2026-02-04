Voyages d'exception : "Nous allons lancer le Club 100 Agences"

TourMag - Quel bilan tirez-vous de l’année 2025 ?



Lionel Rabiet : L’année 2025 a été excellente pour Voyages d’exception à tout point de vue. Nous sommes en croissance par rapport à 2024 et les résultats économiques sont très bons.



Nous consolidons année après année notre place auprès du réseau de distribution et c’est une grande satisfaction pour nous.



Nous sommes désormais commercialisés par quasiment tous les réseaux de France et avons des partenariats très forts avec des entreprises prestigieuses comme Verdié Voyages, Girardot Voyages, Voyages Chabannes, Voyages Rive Gauche, LK Tours, Périer Voyages …et bien sur TUI qui est un grand partenaire pour nous.