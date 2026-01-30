RockyPop mise sur la franchise pour accélérer son développement !

RockyPop amorce une nouvelle phase de son développement en rendant son modèle hôtelier accessible à des opérateurs indépendants.
Après avoir testé et validé son modèle économique depuis 2016 à Chamonix, puis à Flaine, Grenoble et plus récemment Marseille, le groupe Assas Hotels estime que la structure de la marque est désormais prête pour un déploiement externe. Ce passage à la franchise permet de confier l'exploitation de nouvelles adresses à des opérateurs tiers tout en conservant l'identité visuelle et opérationnelle de l'enseigne.
Pour le président Romain Trollet, cette étape marque la fin d'une phase de construction patiente pour passer à une phase de croissance industrielle.
Après avoir testé et validé son modèle économique depuis 2016 à Chamonix, puis à Flaine, Grenoble et plus récemment Marseille, le groupe Assas Hotels estime que la structure de la marque est désormais prête pour un déploiement externe. Ce passage à la franchise permet de confier l'exploitation de nouvelles adresses à des opérateurs tiers tout en conservant l'identité visuelle et opérationnelle de l'enseigne.
Pour le président Romain Trollet, cette étape marque la fin d'une phase de construction patiente pour passer à une phase de croissance industrielle.
RockyPop : cession de l'établissement des Houches à un consortium local
Le site historique RockyPop Chamonix - Les Houches vient d'être vendu à une alliance formée par la Compagnie du Mont-Blanc et Beyond Places. Cette opération de reprise par des acteurs majeurs du tourisme alpin marque une transition dans la gestion du parc hôtelier de la marque.
Les nouveaux acquéreurs reprennent l'exploitation intégrale de ce premier établissement, tout en s'inscrivant dans la continuité du concept existant.
À lire aussi : RockyPop, l'hôtel qui bouscule les codes, débarque à Marseille
Les nouveaux acquéreurs reprennent l'exploitation intégrale de ce premier établissement, tout en s'inscrivant dans la continuité du concept existant.
À lire aussi : RockyPop, l'hôtel qui bouscule les codes, débarque à Marseille