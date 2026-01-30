TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo HotelMaG  
Recherche avancée

RockyPop mise sur la franchise pour accélérer son développement !

La marque d'hôtellerie hybride change de dimension pour dupliquer son concept.


RockyPop franchit une nouvelle étape en ouvrant officiellement son concept à la franchise. Dix ans après sa création, la marque du groupe Assas Hotels souhaite s'appuyer sur de nouveaux partenaires pour multiplier ses adresses en France.


Rédigé par le Mercredi 4 Février 2026

RockyPop lance des franchises ©DepositPhotos.com/CAHKT
RockyPop lance des franchises ©DepositPhotos.com/CAHKT
Agencia Catalana de Turisme
RockyPop amorce une nouvelle phase de son développement en rendant son modèle hôtelier accessible à des opérateurs indépendants.

Après avoir testé et validé son modèle économique depuis 2016 à Chamonix, puis à Flaine, Grenoble et plus récemment Marseille, le groupe Assas Hotels estime que la structure de la marque est désormais prête pour un déploiement externe. Ce passage à la franchise permet de confier l'exploitation de nouvelles adresses à des opérateurs tiers tout en conservant l'identité visuelle et opérationnelle de l'enseigne.

Pour le président Romain Trollet, cette étape marque la fin d'une phase de construction patiente pour passer à une phase de croissance industrielle.

RockyPop : cession de l'établissement des Houches à un consortium local

Autres articles
Le site historique RockyPop Chamonix - Les Houches vient d'être vendu à une alliance formée par la Compagnie du Mont-Blanc et Beyond Places. Cette opération de reprise par des acteurs majeurs du tourisme alpin marque une transition dans la gestion du parc hôtelier de la marque.

Les nouveaux acquéreurs reprennent l'exploitation intégrale de ce premier établissement, tout en s'inscrivant dans la continuité du concept existant.

À lire aussi : RockyPop, l'hôtel qui bouscule les codes, débarque à Marseille

Lu 207 fois

Tags : rocky pop
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 30 Janvier 2026 - 10:57 IHG lance la marque Ruby Hotels aux États-Unis avec une première adresse à Chicago

Mercredi 28 Janvier 2026 - 07:35 Alfred Hotels poursuit son expansion

Mondial Tourisme
Dernière heure

Tourissima Lille 2026 : une fréquentation en hausse et des voyageurs en quête d'autonomie

Réservations, codes, service clients, visuels... l'IA fait (presque) tout chez eDreams Odigeo

Nicolas Dubort rejoint Le Royal Monceau – Raffles Paris

RockyPop mise sur la franchise pour accélérer son développement !

Royaume-Uni : l'ETA devient obligatoire pour 85 pays et son prix augmentera !

Brand News

CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale

CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale
Fondée en 1976 en Alsace, CroisiEurope s’est imposée en un demi-siècle comme le pionnier et le...
Les annonces

AERTICKET/CMS VACANCES - Billettiste H/F - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR BLEU VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Vienne (38))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CATLANTE CATAMARANS - Conseiller(e) Voyages expérimenté(e) - CDI - (Saint-Cloud (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis

Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis
Distribution

Distribution

Tourissima Lille 2026 : une fréquentation en hausse et des voyageurs en quête d'autonomie

Tourissima Lille 2026 : une fréquentation en hausse et des voyageurs en quête d'autonomie
Partez en France

Partez en France

Tourisme : escapade mystérieuse dans le Kreiz Breizh, le cœur de la Bretagne

Tourisme : escapade mystérieuse dans le Kreiz Breizh, le cœur de la Bretagne
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Royaume-Uni : l'ETA devient obligatoire pour 85 pays et son prix augmentera !

Royaume-Uni : l'ETA devient obligatoire pour 85 pays et son prix augmentera !
Production

Production

Kuoni France : le plan de Gonzague de Gélis pour relancer la croissance en 2026

Kuoni France : le plan de Gonzague de Gélis pour relancer la croissance en 2026
AirMaG

AirMaG

TAP Air Portugal devient la compagnie aérienne officielle de l’Équipe nationale !

TAP Air Portugal devient la compagnie aérienne officielle de l’Équipe nationale !
Transport

Transport

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL
La Travel Tech

La Travel Tech

Réservations, codes, service clients, visuels... l'IA fait (presque) tout chez eDreams Odigeo

Réservations, codes, service clients, visuels... l'IA fait (presque) tout chez eDreams Odigeo
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Nicolas Dubort rejoint Le Royal Monceau – Raffles Paris

Nicolas Dubort rejoint Le Royal Monceau – Raffles Paris
HotelMaG

Hébergement

RockyPop mise sur la franchise pour accélérer son développement !

RockyPop mise sur la franchise pour accélérer son développement !
Futuroscopie

Futuroscopie

Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]

Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Orchestra dérouté : les passagers réacheminés depuis Gênes

MSC Orchestra dérouté : les passagers réacheminés depuis Gênes
TravelJobs

Emploi & Formation

Recrutement : découvrez le Top 6 des métiers les plus porteurs chez les agences et tour-opérateurs !

Recrutement : découvrez le Top 6 des métiers les plus porteurs chez les agences et tour-opérateurs !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias