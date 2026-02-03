Tourissima Lille 2026 : une fréquentation en hausse et des voyageurs en quête d'autonomie - Photo Franck Foucha
L'édition 2026 de Tourissima, qui s'est tenue du 30 janvier au 1er février à Lille Grand Palais, affiche un bilan positif.
En accueillant 18 570 visiteurs, le salon enregistre une hausse de sa fréquentation de 5 % par rapport à l'année précédente.
L'évènement réunissait 256 exposants (offices de tourisme, tour-opérateurs, agences spécialisées et acteurs de l'outdoor).
Le salon a permis aussi de dresser un panorama des aspirations de voyages des visiteurs. Selon une enquête réalisée pendant l'évènement, une grande majorité de visiteurs envisagent de partir en France, avec une forte demande pour des séjours en Bretagne, en Normandie ou en région PACA, mais aussi une part significative projetant des voyages, particulièrement en Europe (Espagne, Italie, Grèce).
Tendance : la France et les destinations méditerranéennes en tête
Les vacances courtes et les week-ends prolongés restent des formats privilégiés. Les voyageurs expriment des attentes fortes autour de l’autonomie dans l’organisation, la nature, la culture locale et les formats thématiques (sport, bien-être, outdoor) – des segments de marché porteurs pour les exposants.
Ces tendances rejoignent également les grandes évolutions du secteur : le besoin d’émotion et d’expériences significatives, l’essor du voyage immersif, l’importance croissante donnée au bien-être et à la personnalisation des séjours, ainsi que l’intégration des nouvelles technologies dans la planification des voyages, ajoute les Comexposium, les organisateurs du salon dans un communiqué de presse.
La prochaine édition se tiendra du 29 au 31 janvier 2027.
