Tourissima Lille 2026 : une fréquentation en hausse et des voyageurs en quête d'autonomie

la prochaine édition aura lieu du 29 au 31 janvier 2027

Tourissima Lille, a clôturé sa 37ᵉ édition le 1er février dernier. Le salon affiche une hausse de la fréquentation, et dévoile (sans surprise) les premières aspirations des habitants des Hauts-de-France pour leur prochain voyage.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 4 Février 2026

