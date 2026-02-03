TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Tourissima Lille 2026 : une fréquentation en hausse et des voyageurs en quête d'autonomie

la prochaine édition aura lieu du 29 au 31 janvier 2027


Tourissima Lille, a clôturé sa 37ᵉ édition le 1er février dernier. Le salon affiche une hausse de la fréquentation, et dévoile (sans surprise) les premières aspirations des habitants des Hauts-de-France pour leur prochain voyage.


Rédigé par le Mercredi 4 Février 2026

Tourissima Lille 2026 : une fréquentation en hausse et des voyageurs en quête d'autonomie - Photo Franck Foucha
Tourissima Lille 2026 : une fréquentation en hausse et des voyageurs en quête d'autonomie - Photo Franck Foucha
Agencia Catalana de Turisme
L'édition 2026 de Tourissima, qui s'est tenue du 30 janvier au 1er février à Lille Grand Palais, affiche un bilan positif.

En accueillant 18 570 visiteurs, le salon enregistre une hausse de sa fréquentation de 5 % par rapport à l'année précédente.

L'évènement réunissait 256 exposants (offices de tourisme, tour-opérateurs, agences spécialisées et acteurs de l'outdoor).

Le salon a permis aussi de dresser un panorama des aspirations de voyages des visiteurs. Selon une enquête réalisée pendant l'évènement, une grande majorité de visiteurs envisagent de partir en France, avec une forte demande pour des séjours en Bretagne, en Normandie ou en région PACA, mais aussi une part significative projetant des voyages, particulièrement en Europe (Espagne, Italie, Grèce).

Tendance : la France et les destinations méditerranéennes en tête

Autres articles
Les vacances courtes et les week-ends prolongés restent des formats privilégiés. Les voyageurs expriment des attentes fortes autour de l’autonomie dans l’organisation, la nature, la culture locale et les formats thématiques (sport, bien-être, outdoor) – des segments de marché porteurs pour les exposants.

Ces tendances rejoignent également les grandes évolutions du secteur : le besoin d’émotion et d’expériences significatives, l’essor du voyage immersif, l’importance croissante donnée au bien-être et à la personnalisation des séjours, ainsi que l’intégration des nouvelles technologies dans la planification des voyages, ajoute les Comexposium, les organisateurs du salon dans un communiqué de presse.

La prochaine édition se tiendra du 29 au 31 janvier 2027.

Lu 158 fois

Tags : tourissima
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 3 Février 2026 - 07:19 Dogan Voyages : des centaines de victimes saisissent la justice !

Lundi 2 Février 2026 - 07:39 Vente de voyages : demain, tous travel planners ?

Mondial Tourisme
Dernière heure

Tourissima Lille 2026 : une fréquentation en hausse et des voyageurs en quête d'autonomie

Réservations, codes, service clients, visuels... l'IA fait (presque) tout chez eDreams Odigeo

Nicolas Dubort rejoint Le Royal Monceau – Raffles Paris

RockyPop mise sur la franchise pour accélérer son développement !

Royaume-Uni : l'ETA devient obligatoire pour 85 pays et son prix augmentera !

Brand News

CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale

CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale
Fondée en 1976 en Alsace, CroisiEurope s’est imposée en un demi-siècle comme le pionnier et le...
Les annonces

AERTICKET/CMS VACANCES - Billettiste H/F - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR BLEU VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Vienne (38))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CATLANTE CATAMARANS - Conseiller(e) Voyages expérimenté(e) - CDI - (Saint-Cloud (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis

Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis
Distribution

Distribution

Tourissima Lille 2026 : une fréquentation en hausse et des voyageurs en quête d'autonomie

Tourissima Lille 2026 : une fréquentation en hausse et des voyageurs en quête d'autonomie
Partez en France

Partez en France

Tourisme : escapade mystérieuse dans le Kreiz Breizh, le cœur de la Bretagne

Tourisme : escapade mystérieuse dans le Kreiz Breizh, le cœur de la Bretagne
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Royaume-Uni : l'ETA devient obligatoire pour 85 pays et son prix augmentera !

Royaume-Uni : l'ETA devient obligatoire pour 85 pays et son prix augmentera !
Production

Production

Kuoni France : le plan de Gonzague de Gélis pour relancer la croissance en 2026

Kuoni France : le plan de Gonzague de Gélis pour relancer la croissance en 2026
AirMaG

AirMaG

TAP Air Portugal devient la compagnie aérienne officielle de l’Équipe nationale !

TAP Air Portugal devient la compagnie aérienne officielle de l’Équipe nationale !
Transport

Transport

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL
La Travel Tech

La Travel Tech

Réservations, codes, service clients, visuels... l'IA fait (presque) tout chez eDreams Odigeo

Réservations, codes, service clients, visuels... l'IA fait (presque) tout chez eDreams Odigeo
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Nicolas Dubort rejoint Le Royal Monceau – Raffles Paris

Nicolas Dubort rejoint Le Royal Monceau – Raffles Paris
HotelMaG

Hébergement

RockyPop mise sur la franchise pour accélérer son développement !

RockyPop mise sur la franchise pour accélérer son développement !
Futuroscopie

Futuroscopie

Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]

Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Orchestra dérouté : les passagers réacheminés depuis Gênes

MSC Orchestra dérouté : les passagers réacheminés depuis Gênes
TravelJobs

Emploi & Formation

Recrutement : découvrez le Top 6 des métiers les plus porteurs chez les agences et tour-opérateurs !

Recrutement : découvrez le Top 6 des métiers les plus porteurs chez les agences et tour-opérateurs !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias