Nicolas Dubort rejoint Le Royal Monceau – Raffles Paris en tant que Directeur Général à compter du 5 janvier 2026.
Figure reconnue de l’hôtellerie de luxe internationale, il signe à cette occasion un retour à Paris après plus de vingt-cinq ans de carrière à l’étranger.
Son parcours l’a conduit à travailler au sein de groupes hôteliers tels que : Four Seasons, The Peninsula, Dorchester Collection, Waldorf Astoria et Mandarin Oriental aussi bien en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient ou encore en Chine.
Figure reconnue de l’hôtellerie de luxe internationale, il signe à cette occasion un retour à Paris après plus de vingt-cinq ans de carrière à l’étranger.
Son parcours l’a conduit à travailler au sein de groupes hôteliers tels que : Four Seasons, The Peninsula, Dorchester Collection, Waldorf Astoria et Mandarin Oriental aussi bien en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient ou encore en Chine.
Nicolas Dubort, un parcours à l'étranger et au sein de grandes marques de l'hôtellerie de luxe
Autres articles
-
Le label « Palace » renouvelé pour le Royal Monceau
-
Raffles-Royal Monceau : j'ai testé pour vous le spa My Blend by Clarins
-
Royal Monceau - Raffles Paris : Florence Dubois nommée Directrice Ventes et Marketing
-
Paris : Le Royal Monceau rouvre le 3 septembre
-
Exclusive Hotels commercialise le Royal Monceau
Il a notamment mené la conversion du Mandarin Oriental Atlanta en Waldorf Astoria Atlanta Buckhead, la rénovation des espaces restauration du Mandarin Oriental New York, ou encore la fermeture et la relance emblématiques de l’Hotel Bel-Air pour la Dorchester Collection.
Plus récemment, Nicolas Dubort occupait le poste de Directeur Général du Mandarin Oriental, Muscat.
Plus récemment, Nicolas Dubort occupait le poste de Directeur Général du Mandarin Oriental, Muscat.