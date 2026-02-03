Nicolas Dubort rejoint Le Royal Monceau – Raffles Paris

Il a notamment mené la conversion du Mandarin Oriental Atlanta en Waldorf Astoria Atlanta Buckhead, la rénovation des espaces restauration du Mandarin Oriental New York, ou encore la fermeture et la relance emblématiques de l’Hotel Bel-Air pour la Dorchester Collection.



Plus récemment, Nicolas Dubort occupait le poste de Directeur Général du Mandarin Oriental, Muscat.