Le label « Palace » renouvelé pour le Royal Monceau

Le renouvellement de la distinction Palace est bien plus qu’un label : il incarne la reconnaissance d’un savoir-faire d’exception, d’un service irréprochable et d’une vision du luxe à la française que nous nous efforçons d’exprimer chaque jour

», déclare Nicolas de Gols Construit en 1928,a traversé les décennies comme un lieu de rencontre pour les artistes, écrivains, voyageurs et aventuriers. L’établissement a rouvert ses portes en 2010, après deux ans de transformation sous la direction du designer Philippe Starck. Il dispose de, à proximité de l’Arc de Triomphe et des Champs-Élysées.L’art y occupe une place centrale avec un Art Concierge, une Librairie des Arts, une galerie d’Art, un cinéma privé de 99 places et une collection d’œuvres d’art.