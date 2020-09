R. Héguy : "Tout ce qui est événementiel, tourisme d'affaires, congrès, séminaire, tourisme sportif, culturel... il n'y a plus rien"

TourMaG.com - Quelle est la situation de l'hôtellerie de luxe en France ?



Roland Héguy : Pour tout vous dire, je sors d'une réunion avec tous les directeurs généraux des Palaces de Paris, en compagnie de la présidente de la Commission tourisme, Pascale Fontenel-Personne.



Le constat est alarmant, voire même alarmiste. En transposant les chiffres de septembre 2019, avec ceux de septembre 2020, la perte est plus qu'inquiétante.



Ils sont passés d'un remplissage de 85% dans l'hôtellerie de luxe, il y a un an, à un taux d'occupation compris entre 12 et 15%.



Et ce constat pourrait se dégrader, car les établissements se posent la question d'une ouverture partielle des chambres, tout comme la partie restauration qui est fortement revue à la baisse.



Nous parlons là de paquebots employant chacun entre 300 et 650 salariés minimums, donc nous craignons que les effectifs soient durablement affectés par cette crise.



Les inquiétudes se trouvent à ce niveau, car ce sont des salariés formés spécifiquement pour cette clientèle. Actuellement, ils sont en train de jongler entre les établissements et les missions, mais jusqu'à quand ?



Malheureusement dans l'événementiel rien ne va se passer avant la moitié de l'année 2021, vous ajoutez le durcissement des mesures gouvernementales à venir, avec des restrictions des déplacements, des protocoles plus stricts.



Nous n'avons plus de lumière, ni de visibilité. Nous ne pouvons faire aucune projection.



TourMaG.com - Que demandez-vous au gouvernement ?



Roland Héguy : Nous ne demandons rien de plus en septembre 2020, que par le passé.



Nous demandons tout simplement, que nous soyons complètement accompagnés grâce au chômage partiel, jusqu'à une reprise complète de l'activité.



Autrement, la casse économique et sociale sera très importante. Il faut que la décision soit prise très rapidement, pour rassurer les entrepreneurs et les hôteliers.



Les patrons des hôtels et des restaurants se démènent pour survivre, mais ça ne va pas durer longtemps.



TourMaG.com - Au niveau de la production et de la distribution touristique, le chômage partiel a été prolongé avec un taux de 85%. Qu'en est-il pour l'hôtellerie ?



Roland Héguy : C'est à peu près pareil.



Je comprends très bien le gouvernement qui négocie étape par étape et secteur par secteur.



Malheureusement, il sera indispensable de prendre l'année 2021 en compte, dans le cadre du chômage partiel.



Nous estimons que 2021 sera une année très difficile, avec des conditions similaires à ce que nous venons de connaître. Il n'y aura pas de touristes étrangers en France, la mobilité sera toujours délicate.



Nous n'anticipons pas une réelle reprise du tourisme avant 2023.



Nous devons trouver un moyen de faire la jonction entre 2020 et 2023, en limitant la casse.



Surtout que la France va accueillir des évènements importants, dans les prochaines années, à savoir la Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux olympiques en 2024.



Nous vivons une drôle de période qui ne donne pas envie de voyager.