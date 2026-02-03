TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Royaume-Uni : l'ETA devient obligatoire pour 85 pays et son prix augmentera !

L'autorisation électronique de voyage (ETA) passera à 20 livres (23,21 euros)


Entrée en vigueur le 2 avril 2025, pour tous les pays ayant conclu un accord d’exemption de visa avec le Royaume-Uni, l'autorisation électronique de voyage (ETA) va être imposée, à partir du 25 février 2026, aux voyageurs de 85 pays. De plus, son prix va encore augmenter, sans qu'aucune date ne soit annoncée.
Rédigé par le Mercredi 4 Février 2026

Agencia Catalana de Turisme
Moins d’un an après son entrée en vigueur pour les voyageurs français, l'autorisation électronique de voyage (ETA) va être étendue.

En effet, à partir du 25 février 2026, les ressortissants de 85 pays à travers le monde devront obligatoirement posséder une ETA au moment de franchir la frontière pour se rendre au Royaume-Uni, sous peine de s'exposer à un refus d’embarquement.

Cette exemption de visa fonctionne comme l'ESTA américain, il n'est "ni un visa ni une taxe et elle ne permet pas l’entrée au Royaume-Uni – elle autorise une personne à voyager au Royaume-Uni", précise le site du ministère de l'Intérieur.

La démarche est à effectuer sur le site du gouvernement britannique ou sur l’application UK ETA. Le traitement est annoncé comme rapide, les demandes sont traitées sous trois jours ouvrés.

ETA : son prix va passer à 20 livres

Il est conseillé d'effectuer la demande au moins une semaine avant le départ, afin de s'assurer de pouvoir passer la frontière.

Pour obtenir le précieux document, il faut posséder un passeport biométrique en cours de validité et une photo d'identité numérique récente de haute qualité.

L'ETA est obligatoire pour les séjours de moins de 6 mois : elle offre la possibilité de visiter le pays, d’étudier, mais aussi de transiter par un aéroport britannique, lors d'une correspondance.

Ce n'est pas tout, car en l'espace d'une année, son prix a connu deux hausses, et une prochaine est attendue.

En effet, l'autorisation électronique de voyage coûte actuellement 16 livres (18,56 euros), contre 10 livres à son lancement. Un tarif qui devrait passer à 20 livres (23,21 euros) dans les semaines à venir.

"Comme pour tous nos tarifs, le coût d'une ETA est régulièrement réévalué et nous prévoyons de le porter à 20 livres (23,21 euros) prochainement. Nous vous communiquerons plus d'informations en temps voulu," explique le ministère de l'Intérieur, sans apporter plus de précision.

Les élèves de moins de 19 ans qui voyagent dans le cadre d'un séjour scolaire sont exemptés d’ETA.

