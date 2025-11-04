Puy du Fou : un nouveau parc au Royaume-Uni dès 2029 ?

Le Puy du Fou poursuit son expansion à l'international avec le projet de création d’un parc près d'’Oxford en Angleterre - Illustration Puy du Fou
Après la création de deux spectacles aux Pays-Bas (2013) puis en Angleterre (2016), et le succès de Puy du Fou España à Tolède, le Puy du Fou poursuit son expansion à l'international avec le projet de création d’un parc dans la commune de Bicester, dans l’Oxfordshire (Angleterre).
"Cette région est un choix naturel pour le Puy du Fou pour la richesse de son Histoire, de sa culture et de ses paysages mais également grâce à la présence rayonnante d’Oxford et de son université qui incarne l’âme intellectuelle et morale de l’Angleterre depuis plus de mille ans.
Sous les tours gothiques et les façades de pierre de cette cité mythique, la nation anglaise a forgé sa pensée, ses écrivains, ses savants et ses hommes d’État. C’est ici, dans le cœur battant d’une civilisation qui a donné au monde Shakespeare, Newton et Churchill, que le Puy du Fou a choisi d’enraciner son projet britannique", indique le parc vendéen dans un communiqué.
La demande de permis de construire a été déposée en août dernier auprès du Cherwell District Council, pour ce projet dont l'investissement se chiffre à 700 millions d’euros (600 millions de livres) sur 10 ans, dont 350 millions d’euros dès l’ouverture, programmée pour 2029.
"Si le projet est validé par le Cherwell District Council, le nouveau Puy du Fou s’étendra sur un espace de 150 hectares entièrement paysagés - 5 kilomètres de haies, 16 hectares de prairies fleuries et 20 000 arbres plantés - emploiera 2 000 personnes et proposera à terme 4 villages d’époque et 13 spectacles composant une vaste fresque de l’histoire britannique, de l’époque romaine à la Seconde Guerre mondiale", poursuit le communiqué.
Pays-Bas : un nouveau spectacle pour le parc Efteling
Parmi les autres nouveautés à l'international, le Puy du Fou signera, fin 2026, un nouveau spectacle pour le théâtre de Raveleijn, au sein du parc Efteling aux Pays-Bas, pour renouveler son offre.
En effet, le spectacle "Raveleijn Show", qui a marqué les premiers pas du Puy du Fou hors de France, a connu 13 saisons, totalisant 18 000 représentations (la dernière est prévue le 4 janvier 2026) et 10 millions de spectateurs.
La nouvelle production mettra en scène les héros de Raveleijn dans une histoire "inédite, spectaculaire et émouvante", annonce le Puy du Fou sans plus de précisions.
Puy du Fou : quid du Grand Tour ?
Annoncé depuis 2021, "Le Grand Tour" n'est pas encore sur les rails, mais sa mise en place progresse.
Le Puy du Fou a notamment révélé les grandes étapes de ce spectacle immersif imaginé à bord d’un train Belle Époque qui sillonnera la France en six jours et cinq nuits
"Après leur départ de Paris, les voyageurs-spectateurs découvriront Reims, Beaune et Avignon, Carcassonne, Cahors et Arcachon, Bordeaux, La Rochelle, Chenonceau, le Puy du Fou, Saint-Malo et le Mont Saint-Michel", précise un communiqué.
Les Hospices de Beaune ont ainsi accepté de mettre à disposition des voyageurs du Grand Tour des guides connaissant l’histoire de ce haut-lieu, tandis qu'à Arcachon, la famille Martin accueillera les visiteurs du Grand Tour. Cette dernière dirige les ateliers Dubourdieu, capables de bâtir des embarcations entièrement en bois, qu’on appelle à Arcachon des « pinasses ».
A Chenonceau, des guides conférenciers dévoileront les secrets de ce lieu de légende, enjambant le Cher aux visiteurs.
A noter qu'en parallèle, la construction du train d’inspiration Belle Époque se poursuit dans les Ateliers de Fabrication Ferroviaire (AFF), dans le Nord de la France.
"La collaboration étroite avec les autorités ferroviaires (l’EPSF - Établissement Public de Sécurité Ferroviaire) engagée depuis près de deux ans a permis au Grand Tour d’obtenir le 8 octobre 2025 "l’Autorisation de Type" pour ses trois premières voitures, qui valide la conformité de conception de ces voitures à l’ensemble des règles et normes de sécurité ferroviaire françaises et européennes. Dans quelques mois, ces voitures recevront l’autorisation de rouler sur le réseau ferré national français", précise le Puy du Fou.
Lire aussi : Le Grand Tour : le Puy du Fou lance sa compagnie ferroviaire
A savoir sur le Puy du Fou
- En 2025, le Puy du Fou a franchi un nouveau cap historique avec 4,7 millions de visiteurs accueillis dans ses deux parcs français et espagnol : 3 millions en France et 1,7 million en Espagne. C’est 400 000 visiteurs de plus qu’en 2024, qui était déjà l’année record de l’histoire du Puy du Fou.
- Pour répondre à ce succès croissant, cent chambres supplémentaires viendront compléter, en 2026, l’univers du Grand Siècle au Puy du Fou, portant le nombre total de chambres à 700 dans l’ensemble des hôtels thématisés du parc.
- À partir de la saison 2026, le Puy du Fou sera également ouvert durant la période de Noël et présentera au public, en plus de ses spectacles existants, un nouveau spectacle-événement créé pour l’occasion : Le Mystère de Noël. Cette nouvelle création sera présentée à la tombée du jour, en fin d’après-midi, dans le Stadium Gallo-Romain, transformé pour l’occasion en un vaste théâtre (30 minutes, deux à trois fois par jour, avec 150 acteurs, danseurs et cavaliers ).
Par ailleurs, les villages, les ruelles, les restaurants et les hôtels du Puy du Fou s’habilleront de sapins et de lumière.
Ouverture 2026 : du 19 décembre au 3 janvier 2027 (fermé le 25 décembre) ; Cité Nocturne ouverte du 18 décembre au 3 janvier 2027 (fermée les 24 et 25 décembre au soir). Horaires : de 10h à 20h. Tarif : à partir de 42€
- A partir de décembre 2027, le Puy du Fou partira en tournée avec un grand spectacle événement dans les zéniths de France et une cinquantaine de représentations à Paris. Le calendrier complet des villes et les dates de tournée seront dévoilés lors de l’ouverture des ventes, en décembre 2025.
