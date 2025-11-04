Puy du Fou : un nouveau parc au Royaume-Uni dès 2029 ?

Cette région est un choix naturel pour le Puy du Fou pour la richesse de son Histoire, de sa culture et de ses paysages mais également grâce à la présence rayonnante d’Oxford et de son université qui incarne l’âme intellectuelle et morale de l’Angleterre depuis plus de mille ans.



Sous les tours gothiques et les façades de pierre de cette cité mythique, la nation anglaise a forgé sa pensée, ses écrivains, ses savants et ses hommes d’État. C’est ici, dans le cœur battant d’une civilisation qui a donné au monde Shakespeare, Newton et Churchill, que le Puy du Fou a choisi d’enraciner son projet britannique

Si le projet est validé par le Cherwell District Council, le nouveau Puy du Fou s’étendra sur un espace de 150 hectares entièrement paysagés - 5 kilomètres de haies, 16 hectares de prairies fleuries et 20 000 arbres plantés - emploiera 2 000 personnes et proposera à terme 4 villages d’époque et 13 spectacles composant une vaste fresque de l’histoire britannique, de l’époque romaine à la Seconde Guerre mondiale