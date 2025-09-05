TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Noël 2026 au Puy du Fou : le retour tant attendu !

Puy du Fou Noël 2026 : toutes les infos le 31 octobre !


Le Puy du Fou se prépare à rouvrir ses portes pour Noël 2026 après plusieurs hivers de fermeture. Le parc vendéen a commencé à teaser l’événement sur ses réseaux sociaux : villages illuminés, sapins géants et senteurs de marrons grillés… mais pour le reste, le mystère reste entier.


Lundi 8 Septembre 2025

Depuis quelques jours, les fans peuvent apercevoir sur les réseaux sociaux des images et vidéos annonçant le retour du Grand Noël au Puy du Fou pour 2026.

Au détour des villages décorés et des allées scintillantes, les visiteurs découvriront une ambiance féérique… mais le parc garde encore la plupart des détails secrets.

Puy du fou : des spectacles emblématiques revisités ?

Tradition et innovation devraient se mêler pour cette nouvelle édition.

Le Puy du Fou promet des surprises, mais il faudra attendre la conférence annuelle "La Confidence", le 31 octobre prochain, pour savoir si cette édition suivra les codes des précédentes ou proposera une toute nouvelle expérience.


Tags : 2026, noel, puy du fou
