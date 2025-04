Franchises Havas Voyages : les vendeurs réunis au Puy du Fou

Forces de vente, nouveaux outils technos, système d'incentive Perf+ pour les vendeurs*, groupe WhatsApp dédié… Progressivement, Arnaud Abitbol souhaite apporter de nouveaux services aux franchisés Havas Voyages, même s’il ne prévoit pas de recruter d’animateurs réseau pour le moment.



En revanche, le directeur compte organiser une convention tous les ans. « Nous allons alterner entre la France et une destination à l'étranger », nous indique-t-il.



Si l’Hexagone devrait logiquement être proposé en 2026, la Laponie - destination phare de Premium Travel, autre TO maison - serait à l’étude pour 2027.





* Perf+ : Lancé en 2023, le programme d’incentive pour les vendeurs Perf+ compte aujourd’hui 185 agences inscrites et 313 vendeurs. Depuis son démarrage, il a permis de distribuer plus de 5,8 millions de « Ones » (points de fidélité) pour 8 539 dossiers. Prochainement, de nouveaux fournisseurs seront ajoutés, parmi lesquels des croisiéristes tels que MSC Croisières, Costa Croisières et Ponant.