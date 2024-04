Havas Voyages : "Les meilleures commissions de la distribution !" 🔑

Dans un monde du tourisme où de plus en plus de marques se développent en "non-propriété" comme dans l'hôtellerie, la franchise est-elle l'avenir de la distribution ?



" Nous avons 450 agences intégrées et nous n'avons pas vocation à réduire ce chiffre. Cela nous permet de maîtriser notre marque, notre développement, etc.



Pour poursuivre sur le sujet, nous avons encore 8 contrats de mandataires. C'est une formule très intéressante pour les personnes qui ne veulent gérer que la vente. Nous allons faire évoluer ce contrat, " a indiqué Arnaud Abitbol.



Havas Voyages souhaite se pencher sur le sujet, d'autant que la demande serait là . Pour l'heure, rien n'est encore gravé dans le marbre sur la mise en valeur d'un contrat de mandataire avantageux pour les entreprises.



Une chose est sûre, au moment où les portes du MSC Grandiosa se referment : le vice-président exécutif de Marietton Développement souhaite réitérer l'expérience de ces forces de vente.



" C'était la première pierre à l’édifice. Nous nous sommes rendus compte que les informations ne redescendent pas toujours jusqu'à vous, que vous ne connaissez pas tous les produits TO.



J'ai senti qu'il nous a manqué une journée pour mieux apprendre à se connaitre et plus parler ensemble. Vous étiez 45 agents, ce n'était pas mal ; l’année prochaine, je veux que nous soyons 100, " a conclu le maitre de cérémonie.



Les participants semblaient dans l'ensemble ravi de se retrouver, de pouvoir échanger sur leur quotidien, d'apprendre à se connaître et de découvrir qu'ils faisaient partie d'une même " famille ".



Reste à savoir si tous les messages seront intégrés. C'est encore une autre histoire.